Tourmaline und Clean Energy geben gemeinsame Entwicklungsvereinbarung über 70 Millionen Dollar zum Bau von CNG-Tankstellen in Westkanada bekannt

Die Investition dient dem Aufbau eines kommerziellen Betankungsnetzes für schwere Erdgas-Lkw in ganz Westkanada

CALGARY, Alberta, 19. April 2023 /PRNewswire/ -- Tourmaline Oil Corp. (TSX: TOU) („Tourmaline") und Clean Energy Fuels Corp. (NASDAQ: CLNE) („Clean Energy") haben heute eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung im Umfang von 70 Millionen Dollar zum Bau und Betrieb eines Tankstellennetzes für komprimiertes Erdgas („CNG") entlang wichtiger Autobahnkorridore in Westkanada bekannt gegeben. Im Rahmen dieser 50:50-Investition wollen Tourmaline und Clean Energy in den nächsten fünf Jahren bis zu 20 CNG-Tankstellen errichten und in Betrieb nehmen, die schweren Lastkraftwagen und anderen kommerziellen Transportflotten in der Region die Umstellung auf CNG ermöglichen, eine kohlenstoffemissionsärmere Alternative zu Benzin und Diesel. Die Tankstellen werden von Clean Energy betrieben. Eines der größten Logistikunternehmen Nordamerikas, die Mullen Group Ltd. („Mullen Group)"), hat seine Unterstützung für die Initiative als frühzeitiger Anwender signalisiert und will das Tankstellennetz nutzen, um seine wachsende Flotte von CNG-betriebenen Lastwagen zu betanken.

Tourmaline Logo Clean Energy Logo Tourmaline and Clean Energy Announce $70 Million Joint Development Agreement to Build CNG Stations in Western Canada

„Tourmaline ist der größte Erdgasproduzent Kanadas und Innovation liegt uns sehr am Herzen. Daher liegt diese Partnerschaft mit Clean Energy auf der Hand", so Michael Rose, Vorstandsvorsitzender, Präsident und Geschäftsführer von Tourmaline. „In all unseren Betrieben konnten wir durch den Ersatz emissionsintensiverer Brennstoffe durch Erdgas erhebliche Emissionssenkungen und Kosteneinsparungen erzielen. Dank dieser spannenden Initiative können wir die Transportbranche unterstützen, dasselbe zu tun."

Im Rahmen dieser Initiative werden wichtige Infrastrukturen entwickelt, die für die Einführung von heute marktüblichen kohlenstoffemissionsärmeren Erdgastreibstoffen erforderlich sind. Es wird erwartet, dass die Verwendung dieses im Inland in großen Mengen produzierten und leicht transportierbaren Rohstoffs zu einer erheblichen Senkung der Kohlendioxid (CO 2 )-Emissionen und zu Kosteneinsparungen für die Transportindustrie in Kanada führt. Die Betankung von Fahrzeugen mit CNG führt im Endkundengeschäft derzeit zu einer Kostenersparnis von bis zu 50 % im Vergleich zu Dieselpreisen, gemessen in Energieäquivalenten. Diese CNG-Tankstellen ebnen auch den Weg für die zukünftige Verfügbarkeit von erneuerbarem Erdgas (RNG), da Tanken mit RNG über dieselbe Tankstelleninfrastruktur wie mit CNG möglich ist.

„Clean Energy betreibt derzeit das größte Erdgastankstellennetz und ist der größte Vertreiber von RNG in Nordamerika. Wir investieren weiterhin in die vorgelagerte Produktion von RNG und in die Betankungsinfrastruktur, die erforderlich ist, um der Lkw-Branche eine sauberere Alternative bieten zu können", so Andrew Littlefair, Präsident und CEO von Clean Energy. „Diese neue Partnerschaft mit Tourmaline wird der kanadischen Lkw-Branche einen ökonomischen, unkomplizierten und nachhaltigen Weg zu Netto-Nullemissionen eröffnen und einen Beitrag zu Kanadas übergeordneten Klimazielen leisten.

„Als einer der größten Logistikdienstleister Nordamerikas sieht sich die Mullen Group verpflichtet, in Sachen Nachhaltigkeit eine Führungsrolle zu übernehmen. Wir freuen uns, diese Initiative unterstützen zu können. Wir haben bereits erhebliche Investitionen in CNG-Lkw getätigt und sind sehr zuversichtlich, dass diese Technologie eine große Rolle bei der Dekarbonisierung unserer Branche spielen wird", sagte Murray Mullen, Vorsitzender, SEO und Präsident der Mullen Group.

Basierend auf der erwarteten Inbetriebnahme von bis zu 20 Tankstellen in den nächsten fünf Jahren könnten täglich etwa 3.000 erdgasbetriebene Lkw mit CNG betankt werden, was zu einer Emissionssenkung um etwa 72.800 Tonnen CO 2 -Äquivalent pro Jahr führen würde. Das wäre so, als würden 15.690 Pkw weniger auf unseren Straßen fahren. Mit steigender Nachfrage können in Zukunft die Kapazität dieser Tankstellen erweitert und neue Tankstellen hinzugebaut werden, was die Umweltbilanz weiter verbessern würde.

„Dies ist eine aufregende Entwicklung für die Energie- und Transportindustrie von Alberta und ein wichtiger Schritt in Richtung einer emissionsarmen Zukunft für alle Kanadier", sagte Albertas Premierministerin Danielle Smith. „Wir begrüßen die Zusammenarbeit von Tourmaline und Clean Energy, um CNG für schwere Lkw verfügbar zu machen und unterstützen diesen marktwirtschaftlichen Ansatz zur Erreichung einer deutlichen Emissionssenkung."

Die erste Tankstelle, die im Rahmen der Vereinbarung gemeinsam genutzt werden soll, befindet sich nördlich von Edmonton in einer für den Schwerlastverkehr günstigen Lage mit unmittelbarer Nähe zu wichtigen Kunden und Stakeholdern. Die nächsten Tankstellen werden Tourmaline und Clean Energy voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 in den Gemeinden Calgary und Grande Prairie in Alberta sowie in Kamloops in British Columbia in Betrieb nehmen.

Informationen zu Tourmaline Oil Corp.

Tourmaline ist Kanadas größter und engagiertester Erdgasproduzent und hat sich der Förderung des emissionsärmsten und kostengünstigsten Erdgases in Nordamerika verschrieben. Das investitionswürdige Explorations- und Produktionsunternehmen bietet durch die Erschließung von drei zentralen Gebieten im westkanadischen Sedimentbecken eine starke und vorhersehbare operative und finanzielle Performance. Mit einer großen Reservenbasis, einem Jahrzehnte umfassenden Bohrinventar, einem unermüdlichen Fokus auf Umsetzung und Kostenmanagement sowie einer branchenweit führenden Umweltbilanz freut sich Turmaline darauf, seinen Aktionären eine hervorragende Kapitalrendite und eine attraktive Einkommensquelle durch Basisdividenden und überschüssige Cashflow-Ausschüttungsstrategien bieten zu können. Besuchen Sie www.tourmalineoil.com und folgen Sie @tourmalineoilcorp auf Linkedin und Facebook sowie @tourmalineoil auf Twitter.

Informationen zu Clean Energy Fuels Corp.

Clean Energy Fuels Corp. ist Nordamerikas größter Anbieter des saubersten Kraftstoffs für den Transportmarkt. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Emissionen in der Transportindustrie durch die Entwicklung und Bereitstellung von erneuerbarem Erdgas (RNG) zu senken – einem nachhaltigen Kraftstoff, der aus biologischen Abfällen gewonnen wird. Clean Energy ermöglicht es Tausenden von Fahrzeugen, von Flughafen-Shuttles über Stadtbusse bis zu Müll- und Schwerlast-Lkw, ihren Ausstoß an klimaschädlichen Treibhausgasen zu senken. Wir betreiben ein großes Netz von Tankstellen in den USA und Kanada. Besuchen Sie www.cleanenergyfuels.com und folgen Sie @ce_renewables auf Twitter.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Tourmaline Oil Corp.

Michael Rose

Vorstandsvorsitzender, Präsident und Chief Executive Officer

(403) 266-5992

ODER

Tourmaline Oil Corp.

Brian Robinson

Vizepräsident für Finanzen und Chief Financial Officer

(403) 767-3587; [email protected]

ODER

Tourmaline Oil Corp.

Scott Kirker

Chief Legal Officer

(403) 767-3593; [email protected]

ODER

Tourmaline Oil Corp.

Jamie Heard

Manager, Capital Markets

(403) 767-5942; [email protected]

ODER

Tourmaline Oil Corp.

Suite 2900, 250 – 6th Avenue S.W.

Calgary, Alberta T2P 3H7

Telefon: (403) 266-5992; Fax: (403) 266-5952

E-Mail: [email protected]

Website: www.tourmalineoil.com

Für spezifische Medienanfragen zu Clean Energy wenden Sie sich bitte an:

Clean Energy Fuels Corp.

Raleigh Gerber

Direktor für Unternehmenskommunikation

949-437-1397; [email protected]

Hinweise für Leser

Währung

Alle Beträge in dieser gemeinsamen Pressemitteilung sind, sofern nicht anders angegeben, in Kanadischen Dollar angegeben.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese gemeinsame Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Paragraf 27A des Securities Act von 1933 und Paragraf 21E des Securities Exchange Act von 1934, die mit Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden sind, unter anderem Informationen und Aussagen über: die Vorteile der gemeinsamen Entwicklungsvereinbarung, einschließlich der Aussage, dass die Investition gemäß der Vereinbarung ein kommerzielles Betankungsnetz für schwere Erdgaslastwagen in ganz Westkanada und eine kritische Infrastruktur schaffen wird, die zur Unterstützung der Einführung von kohlenstoffarmen Erdgaskraftstoffen erforderlich ist und zu einer erheblichen Senkung der CO2-Emissionen und Kosteneinsparungen für die Transportindustrie in Kanada führen wird, darunter die Höhe der Senkung und der Einsparungen; die Anzahl der CNG-Tankstellen, die gebaut werden sollen, der Zeitrahmen für diesen Bau und die erwarteten Investitionen gemäß der gemeinsamen Entwicklungsvereinbarung; die Erwartung, dass die Mullen Group das Tankstellennetz nutzen wird, um ihre wachsende Flotte von CNG-betriebenen Lastwagen zu betanken; die Erwartung, dass die CNG-Tankstellen den Weg für die Verfügbarkeit von RNG in der Zukunft ebnen werden; der Zeitplan und der Standort für die nächsten CNG-Tankstellen, die Tourmaline und Clean Energy voraussichtlich eröffnen werden; und die ökologischen und anderen Vorteile von CNG und CNG-Tankstellen im Allgemeinen. Die tatsächlichen Ergebnisse und der zeitliche Ablauf von Ereignissen können erheblich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen vorhergesagt wurden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich nur auf das Datum dieser gemeinsamen Pressemitteilung und, sofern gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, übernehmen weder Tourmaline noch Clean Energy die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren, um späteren Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen. Zusätzliche Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die Auswirkungen auf Turmaline, seine Geschäftstätigkeit oder seine Finanzergebnisse haben könnten, sind in Turmalines zuletzt eingereichten Management's Discussion and Analysis (siehe „Zukunftsgerichtete Aussagen" darin), im Jahresbericht (siehe „Risikofaktoren" und „Zukunftsgerichtete Aussagen" darin) und in anderen Berichten, die bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden hinterlegt sind, enthalten und können auf der SEDAR-Website (www.sedar.com) oder auf der Website von Turmaline (www.tourmalineoil.com) eingesehen werden. Darüber hinaus enthalten die Berichte und anderen Dokumente, die Clean Energy bei der SEC einreicht (abrufbar unter www.sec.gov), Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser gemeinsamen Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen abweichen.

Marktdaten, Daten von unabhängigen Dritten und Branchendaten

Bestimmte Informationen in dieser gemeinsamen Pressemitteilung, die sich auf ökologische oder statistische Daten beziehen, darunter die Kosteneinsparungen, die mit der Betankung von Fahrzeugen mit CNG anstelle von Diesel gemäß Endkundenpreisen verbunden sind und die CO2-Emissionssenkungsäquivalente, die sich aus der Entfernung von Personenkraftwagen von der Straße ergeben, wurden aus Marktdaten, Daten unabhängiger Dritter und Branchendaten abgeleitet und basieren auf Informationen oder Schätzungen von Regierungen oder anderen unabhängigen Branchenveröffentlichungen und -berichten oder wurden daraus abgeleitet. In Veröffentlichungen und Berichten von Behörden und der Industrie wird im Allgemeinen angegeben, dass die Informationen aus Quellen stammen, die als zuverlässig angesehen werden, aber weder Turmaline noch Clean Energy haben eine eigene unabhängige Überprüfung dieser Informationen durchgeführt und auch nicht die zugrundeliegenden Annahmen untersucht, auf die sich diese Quellen stützen. Turmaline und Clean Energy halten diese Daten zwar für zuverlässig, aber die Markt- und Industriedaten sind Schwankungen unterworfen und können aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Rohdaten, der Freiwilligkeit der Datenerhebung und anderer Einschränkungen und Unwägbarkeiten, die jeder statistischen Erhebung innewohnen, nicht mit absoluter Sicherheit bestätigt werden.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2056234/Tourmaline_Oil_Corp__Tourmaline_and_Clean_Energy_Announce__70_Mi.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2056233/Tourmaline_Oil_Corp__Tourmaline_and_Clean_Energy_Announce__70_Mi.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2057031/Tourmaline_Oil_Corp__Tourmaline_and_Clean_Energy_Announce__70_Mi.jpg

SOURCE Tourmaline Oil Corp.