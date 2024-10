TOURMALINE ET CLEAN ENERGY OUVRENT DE NOUVELLES STATIONS DE GNC EN SOUTIEN AU PREMIER CORRIDOR DE RAVITAILLEMENT EN GAZ NATUREL DE QUALITÉ COMMERCIALE DE L'OUEST DU CANADA

Le réseau en expansion de stations de ravitaillement représente une opportunité de taille pour le remplacement du diesel en fournissant une source fiable de gaz naturel comprimé (GNC) pour les camions longue distance et autres flottes.

CALGARY, Alberta, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Tourmaline Oil Corp. (TSX : TOU) (« Tourmaline ») et Clean Energy Fuels Corp. (NASDAQ : CLNE) (« Clean Energy ») annoncent ce jour l'ouverture de deux nouvelles stations de ravitaillement en gaz naturel comprimé (GNC) en Alberta, marquant ainsi une étape clé dans leurs efforts continus pour construire le premier réseau public de ravitaillement en GNC de qualité commerciale dans l'Ouest du Canada. Les nouveaux sites de Calgary et de Grande Prairie, ainsi que la station d'Edmonton qui a ouvert ses portes en avril 2023, établissent un corridor de transport crucial pour les entreprises de camionnage qui convertissent leurs flottes du diesel au GNC.

L'utilisation du GNC pour les camions longue distance et autres flottes permet de réduire les émissions de dioxyde de carbone, d'oxydes d'azote, de dioxyde de soufre et de particules par rapport aux véhicules traditionnels fonctionnant au diesel.

« Nous élargissons notre initiative pluriannuelle de déplacement du diesel en rendant le GNC plus facilement accessible aux entreprises de transport routier », déclare Michael Rose, président du conseil d'administration, président et chef de la direction de Tourmaline. « Ici même, en Alberta, nous disposons de la technologie, d'une abondance de gaz naturel et maintenant de l'infrastructure nécessaire pour faciliter la transformation du secteur des transports.

L'accord de développement conjoint de 70 millions de dollars entre Tourmaline et Clean Energy a été annoncé en avril 2023, de même que leur engagement à construire jusqu'à 20 stations de ravitaillement en GNC dans l'ouest du Canada au cours des cinq prochaines années. En un peu plus d'un an, leur clientèle s'est élargie à neuf entreprises leaders du marché qui ont déjà remplacé collectivement deux millions de litres de diesel en utilisant la technologie GNC.

« L'adoption du GNC a continué à s'accélérer au cours de l'année dernière, alors que de plus en plus d'entreprises reconnaissent les avantages de remplacer le diesel par un carburant fiable, facile à utiliser et extrêmement compétitif en termes de coûts pour les flottes », déclare Andrew Littlefair, président et chef de la direction de Clean Energy. « Le développement de cette infrastructure critique arrive à point nommé, alors que le nouveau moteur au gaz naturel X15N de Cummins est présenté au secteur des transports routiers et fait l'objet de critiques élogieuses. Nous pensons que la combinaison d'un plus grand nombre de points de ravitaillement et de la nouvelle technologie des moteurs, qui est parfaitement adaptée au marché canadien, ouvrira la voie à une croissance continue du GNC. »

Cummins, l'un des principaux fabricants de moteurs au monde, a récemment lancé son moteur au gaz naturel X15N sur le marché canadien et américain des poids lourds. Les camions équipés de modèles de pré-production du X15N ont été testés par certaines des flottes les plus exigeantes au cours de l'année dernière, notamment Walmart, Werner, Knight Swift, FedEx Freight et UPS. Il s'est avéré qu'il offrait des performances comparables à celles du diesel, ainsi qu'une durabilité et une fiabilité permettant aux flottes de réduire de manière significative les émissions de dioxyde de carbone, d'oxydes d'azote, de dioxyde de soufre et de particules, sans pour autant sacrifier leurs capacités.

Mullen Group Ltd (Mullen Group), première entreprise à soutenir l'initiative de Tourmaline et de Clean Energy, prévoit d'exploiter le nouveau moteur X15N alors qu'elle s'apprête à presque doubler sa flotte de camions alimentés au GNC.

« En tant que l'un des plus grands fournisseurs de services logistiques d'Amérique du Nord, le groupe Mullen s'est engagé à être un leader en matière de développement durable. Aujourd'hui, nous exploitons l'une des plus grandes flottes de camions fonctionnant au GNC dans la province de l'Alberta, avec 19 unités entièrement opérationnelles et des plans pour déployer 15 autres unités dès qu'elles seront disponibles. Notre flotte GNC continue de bien fonctionner et, grâce à l'ouverture de ces stations de ravitaillement supplémentaires, nous pouvons positionner les unités GNC sur d'autres marchés, offrant ainsi une alternative ESG à un plus grand nombre de clients », déclare Murray Mullen, président du conseil d'administration, SEO et président, Mullen Group.

« La première autoroute du gaz naturel de l'Ouest canadien prend forme ici même en Alberta, grâce aux efforts novateurs de Tourmaline et de Clean Energy », déclare Danielle Smith, première ministre de l'Alberta. « Cette collaboration montre comment des initiatives menées par l'industrie peuvent déboucher sur des solutions de transport plus efficaces. L'Alberta est fière de soutenir des projets avant-gardistes qui contribueront à créer un avenir plus durable pour le camionnage longue distance au Canada ».

Une fois achevé, le réseau de 20 stations pourrait alimenter quotidiennement jusqu'à 3 000 camions fonctionnant au gaz naturel. La prochaine station de ravitaillement en GNC verra le jour à Kamloops, en Colombie-Britannique, suivie de Fort McMurray et Fort St. John. Les stations GNC sont également équipées de la même infrastructure que celle nécessaire pour le gaz naturel renouvelable (GNR), ce qui permettra une transformation simplifiée lorsque le GNR sera plus facilement disponible au Canada.

Consultez notre kit média pour les images, le B roll, les fiches d'information et les vidéos de soutien de la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles de l'Alberta, Brian Jean.

Citations complémentaires :

« Il est important pour notre secteur d'avoir accès à un approvisionnement en gaz naturel comprimé disponible dans le commerce et, grâce à l'ajout continu d'infrastructures de ravitaillement, nous pouvons continuer à adopter des options de ravitaillement en gaz naturel dans l'ensemble de la région. Chez GFL, nous avons depuis longtemps identifié les avantages de l'utilisation de cette technologie dans nos opérations et nous aurons désormais la possibilité de remplacer davantage de diesel par du GNC sur d'autres marchés au fur et à mesure que l'infrastructure sera mise en place. »

- Tyler Stefure, directeur de la flotte pour l'Ouest du Canada, GFL Environmental

« En tant que partenaire stratégique de la chaîne d'approvisionnement, avec plus de 850 véhicules à carburant alternatif dans le monde, Martin Brower continue d'étendre sa flotte de véhicules fonctionnant au GNC à travers le Canada. La collaboration avec des partenaires tels que Tourmaline et Clean Energy est essentielle pour nous permettre de respecter notre engagement de réduire de plus de 50 % nos émissions de gaz à effet de serre de catégorie 1 et 2 d'ici à 2030 et de créer un avenir plus durable ».

- Amy Senter, vice-présidente mondiale de la durabilité, Martin Brower

À propos de Tourmaline Oil Corp.

Tourmaline est le producteur de gaz naturel le plus important et le plus actif du Canada, qui se consacre à la production du gaz naturel le moins cher d'Amérique du Nord. Cette société d'exploration et de production de qualité offre des performances opérationnelles et financières solides et prévisibles grâce au développement de trois zones centrales dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien. Avec une base de réserves importante, un inventaire de forage de plusieurs décennies, une attention permanente portée à l'exécution et à la gestion des coûts, et une performance environnementale de premier plan, Tourmaline est fier d'offrir à ses actionnaires un excellent rendement du capital et une source de revenus attrayante grâce à des stratégies de distribution de dividendes de base et de flux de trésorerie sans excédent. Visitez http://www.tourmalineoil.com/ et suivez @tourmalineoilcorp sur LinkedIn et Facebook et @tourmalineoil sur X.

À propos de Clean Energy Fuels Corp.

Clean Energy Fuels Corp. est le plus grand fournisseur nord-américain du carburant le plus propre pour le marché des transports. Notre mission est de réduire les émissions dans l'industrie du transport grâce au développement et à la fourniture de gaz naturel renouvelable (GNR), un carburant durable dérivé de déchets organiques. Clean Energy permet à des milliers de véhicules, des navettes aéroportuaires aux autobus urbains en passant par les camions de ramassage des ordures et les poids lourds, de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre néfastes pour le climat. Nous exploitons un vaste réseau de stations-service à travers les États-Unis et le Canada. Visitez www.cleanenergyfuels.com et suivez @ce_renewables sur X.

Avis aux lecteurs

Devise

Tous les montants figurant dans ce communiqué de presse sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse conjoint contient des informations et des déclarations prospectives (collectivement, « informations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris la section 27A du Securities Act de 1933 et la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, qui impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses, y compris, mais sans s'y limiter, des informations et des déclarations concernant : les avantages de l'accord de développement conjoint, y compris le fait que l'investissement réalisé dans le cadre de l'accord débouchera sur le premier réseau public de ravitaillement en GNC de qualité commerciale de l'Ouest canadien et établira un corridor de transport crucial pour les entreprises de camionnage qui convertissent leurs flottes du diesel au GNC ; le nombre de stations GNC qu'il est proposé de construire et le nombre de camions fonctionnant au gaz naturel qui pourraient être ravitaillés par ces stations, le calendrier de cette construction et l'investissement prévu dans le cadre de l'accord de développement conjoint ; la perspective que Mullen Group utilise le réseau de stations pour alimenter sa flotte croissante de camions fonctionnant au GNC ; la perspective que les stations GNC ouvrent la voie à la disponibilité du GNR à l'avenir ; le calendrier et l'emplacement des prochaines stations GNC que Tourmaline et Clean Energy prévoient d'ouvrir ; et les autres avantages du GNC et des stations GNC en général. Les résultats réels et le calendrier des événements pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans les informations prospectives.

Les informations prospectives mentionnées dans le présent document ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et, sauf obligation légale contraire, ni Tourmaline ni Clean Energy ne s'engagent à mettre à jour publiquement ces informations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances ultérieurs. Des informations supplémentaires sur ces facteurs et d'autres facteurs susceptibles d'affecter Tourmaline, ou ses opérations ou ses résultats financiers, sont incluses dans le dernier rapport de gestion de Tourmaline (voir « Déclarations prospectives »), la notice annuelle (voir « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives ») et d'autres rapports déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières applicables et accessibles sur le site web de SEDAR+ (www.sedarplus.ca) ou sur le site web de Tourmaline (www.tourmalineoil.com). En outre, les rapports et autres documents que Clean Energy dépose auprès de la SEC (disponibles à l'adresse www.sec.gov) contiennent des facteurs de risque susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse.

Données du marché, de tiers indépendants et de l'industrie

Certaines informations contenues dans le présent communiqué de presse concernant des données environnementales ou statistiques, y compris les économies de coûts associées au ravitaillement des véhicules en GNC au lieu des prix de détail du diesel et les équivalents de réduction de CO2 du retrait des véhicules de tourisme de la circulation, proviennent du marché, de tiers indépendants et de données industrielles et sont basées ou dérivées d'informations ou d'estimations provenant de publications et de rapports gouvernementaux ou d'autres publications et rapports indépendants de l'industrie. Les publications et rapports gouvernementaux et industriels indiquent généralement qu'ils ont obtenu leurs informations auprès de sources jugées fiables, mais ni Tourmaline ni Clean Energy n'ont procédé à leur propre vérification indépendante de ces informations ou n'ont vérifié les hypothèses sous-jacentes sur lesquelles s'appuient ces sources. Bien que Tourmaline et Clean Energy considèrent ces données comme fiables, les données du marché et de l'industrie sont sujettes à des variations et ne peuvent être vérifiées avec une certitude totale en raison des limites de la disponibilité et de la fiabilité des données brutes, de la nature volontaire du processus de collecte des données et d'autres limites et incertitudes inhérentes à toute enquête statistique.

