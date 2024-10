TOURMALINE UND CLEAN ENERGY ERÖFFNEN NEUE ERDGAS-TANKSTELLEN UND BRINGEN DEN ERSTEN KOMMERZIELLEN ERDGAS-BETANKUNGSKORRIDOR IN WESTKANADA VORAN

Das wachsende Tankstellennetz stellt eine bedeutende Möglichkeit für den Ersatz von Dieselkraftstoff dar, da es eine zuverlässige Quelle für Erdgas (Compressed Natural Gas, CNG) für Langstrecken-Lkw und andere Fahrzeuge bietet.

CALGARY, AB, 23. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Tourmaline Oil Corp. (TSX: TOU) („Tourmaline") und Clean Energy Fuels Corp. (NASDAQ: CLNE) („Clean Energy") gaben heute die Eröffnung von zwei neuen CNG-Tankstellen in Alberta bekannt. Dies ist ein wichtiger Meilenstein im Rahmen der Bemühungen rund um den Aufbau des ersten kommerziellen öffentlich zugänglichen CNG-Tankstellennetzes in Westkanada. Die neuen Standorte in Calgary und Grande Prairie bilden zusammen mit der im April 2023 eröffneten Tankstelle in Edmonton einen wichtigen Verkehrskorridor für Lkw-Unternehmen, die ihre Flotten von Diesel auf CNG umstellen.

Der Antrieb von Fernverkehrs-Lkw und anderen Flotten mit CNG führt zu geringeren Kohlendioxid-, Stickoxid-, Schwefeldioxid- und Partikelemissionen als bei herkömmlichen dieselbetriebenen Fahrzeugen.

„Wir erweitern unsere mehrjährige Initiative für den Ersatz von Dieselkraftstoff, indem wir CNG für schwere Nutzfahrzeuge leichter verfügbar machen", sagte Michael Rose, Chairman, President und CEO von Tourmaline. „Wir haben hier in Alberta die Technologie, Erdgas im Überfluss und jetzt auch die Infrastruktur, um einen Wandel im Transportsektor zu ermöglichen."

Das Joint Development Agreement zwischen Tourmaline und Clean Energy mit einem Volumen von 70 Millionen Dollar wurde im April 2023 bekannt gegeben, zusammen mit der Verpflichtung, in den nächsten fünf Jahren bis zu 20 CNG-Tankstellen in ganz Westkanada zu bauen. In nur etwas mehr als einem Jahr ist der Kundenstamm auf neun marktführende Unternehmen angewachsen, die durch den Einsatz der CNG-Technologie zusammen bereits zwei Millionen Liter Diesel ersetzt haben.

„Die Akzeptanz von CNG ist im letzten Jahr weiter gewachsen, da immer mehr Unternehmen die Vorteile der Umstellung von Diesel auf einen zuverlässigen Kraftstoff erkennen, der einfach zu handhaben und für Flotten äußerst kostengünstig ist", sagte Andrew Littlefair, President und CEO von Clean Energy. „Die Entwicklung dieser kritischen Infrastruktur kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, da der wichtige neue X15N-Erdgasmotor von Cummins in der Lkw-Branche mit großem Erfolg eingeführt wird. Wir gehen davon aus, dass die Kombination aus mehr Tankstellen und der neuen Motorentechnologie, die perfekt für den kanadischen Markt geeignet ist, den Weg für ein weiteres Wachstum von CNG ebnen wird."

Cummins, einer der weltweit führenden Motorenhersteller, hat vor kurzem seinen Erdgasmotor X15N auf dem kanadischen und US-amerikanischen Markt für Schwerlastkraftwagen eingeführt. Lkw mit Vorserienmodellen des X15N wurden im vergangenen Jahr von einigen der anspruchsvollsten Flotten getestet, darunter Walmart, Werner, Knight Swift, FedEx Freight und UPS. Es wurde festgestellt, dass der Motor dieselähnliche Werte, eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit bietet, so dass Fuhrparks den Ausstoß von Kohlendioxid, Stickoxiden, Schwefeldioxid und Partikeln erheblich reduzieren können, ohne dabei an Leistungsfähigkeit einzubüßen.

Die Mullen Group Ltd. (Mullen Group), das erste Unternehmen, das die Tourmaline- und Clean-Energy-Initiative unterstützt, plant, den neuen X15N-Motor zu nutzen, da das Unternehmen dabei ist, seine Flotte von CNG-betriebenen Lastwagen nahezu zu verdoppeln.

„Als einer der größten Logistikanbieter Nordamerikas ( ) hat sich die Mullen Group dazu verpflichtet, in Sachen Nachhaltigkeit eine führende Rolle zu spielen. Derzeit haben wir eine der größten CNG-betriebenen Lkw-Flotten in der Provinz Alberta, von denen 19 Fahrzeuge voll einsatzfähig sind, und planen den Einsatz weiterer 15 Fahrzeuge, sobald diese verfügbar sind. Unsere CNG-Flotte zeigt weiterhin gute Leistungen, und mit der Eröffnung dieser zusätzlichen Tankstellen können wir die CNG-Fahrzeuge in weiteren Märkten positionieren und einem breiteren Kundenkreis eine ESG-konforme Alternative anbieten", so Murray Mullen, Chair, SEO und President der Mullen Group.

„Die erste Erdgasautobahn Westkanadas nimmt hier in Alberta Gestalt an, angetrieben durch die innovativen Bemühungen von Tourmaline und Clean Energy", sagte Albertas Premierministerin Danielle Smith. „Diese Zusammenarbeit zeigt, wie von der Industrie geleitete Initiativen zu effizienteren Transportlösungen führen können. Alberta ist stolz darauf, zukunftsweisende Projekte zu unterstützen, die zu einer nachhaltigeren Zukunft des Fernverkehrs in ganz Kanada beitragen werden."

Nach Fertigstellung des 20-Stationen-Netzes könnten täglich bis zu 3.000 erdgasbetriebene Lkw betankt werden. Der Bau der nächsten CNG-Tankstelle soll in Kamloops, B.C., beginnen, Fort McMurray und Fort St. John sollen folgen. Die CNG-Tankstellen sind mit der gleichen Infrastruktur ausgestattet, die auch für Biomethan (oder Bioerdgas) benötigt wird, so dass die Umstellung erleichtert wird, sobald es in Kanada in größerem Umfang verfügbar ist.

Rufen Sie unser Media Kit auf. Dort finden Sie Bilder, Filmclips, Informationsblätter und Videos zur Unterstützung durch die Premierministerin von Alberta, Danielle Smith, und den Minister für Energie und Bergbau von Alberta, Brian Jean.

Weitere Kommentare:

„Der Zugang zu kommerziell verfügbaren Erdgastankstellen ist für unsere Branche sehr wichtig, und mit dem weiteren Ausbau der zugänglichen Tankstelleninfrastruktur können wir in der gesamten Region weitere Erdgastankstellen einrichten. Wir bei GFL haben die Vorteile dieser Technologie in unserem eigenen Betrieb schon lange erkannt und werden nun in der Lage sein, mehr Diesel durch CNG in zusätzlichen Märkten zu ersetzen, sobald die Infrastruktur in Betrieb geht."

– Tyler Stefure, Fleet Director for West Canada, GFL Environmental

„Als strategischer Partner in der Lieferkette mit weltweit mehr als 850 Fahrzeugen mit alternativen Kraftstoffen baut Martin Brower seine Flotte von CNG-betriebenen Fahrzeugen in ganz Kanada weiter aus. Die Zusammenarbeit mit Partnern wie Turmaline und Clean Energy ist entscheidend für unseren Erfolg bei der Erfüllung unserer Verpflichtung, unsere Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen bis 2030 um über 50 Prozent zu reduzieren und eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen."

– Amy Senter, Global Vice President of Sustainability, Martin Brower

Informationen zur Tourmaline Oil Corp.

Tourmaline ist Kanadas größter und aktivster Erdgasproduzent, der sich der Förderung des kostengünstigsten Erdgases in Nordamerika verschrieben hat. Das Explorations- und Produktionsunternehmen mit Investment-Grade-Rating bietet durch die Erschließung von drei Kerngebieten im westkanadischen Sedimentbecken eine starke und vorhersehbare operative und finanzielle Performance. Mit einer bestehenden großen Reservenbasis, einem jahrzehntelangen Bohrinventar, einem unnachgiebigen Fokus auf Ausführung und Kostenmanagement und einer branchenführenden Umweltleistung freut sich Turmaline darauf, den Aktionärinnen und Aktionären eine ausgezeichnete Kapitalrendite und eine attraktive Einkommensquelle durch Basisdividenden und überschüssige Cashflow-Ausschüttungsstrategien zu bieten. Besuchen Sie http://www.tourmalineoil.com/ und folgen Sie @tourmalineoilcorp auf LinkedIn und Facebook und @tourmalineoil auf X.

Informationen zu Clean Energy Fuels Corp.

Clean Energy Fuels Corp. ist Nordamerikas größter Anbieter des saubersten Kraftstoffs für den Transportmarkt. Unser Ziel ist es, die Emissionen in der Transportbranche durch die Entwicklung und Bereitstellung von Biomethan zu reduzieren, einem nachhaltigen Kraftstoff, der aus organischen Abfällen gewonnen wird. Clean Energy ermöglicht es Tausenden von Fahrzeugen – von Flughafen-Shuttles über Stadtbusse bis hin zu Müll- und Schwerlastwagen –, ihren Ausstoß an klimaschädlichen Treibhausgasen zu verringern. Wir betreiben ein umfangreiches Netz von Tankstellen in den USA und Kanada. Besuchen Sie www.cleanenergyfuels.com und folgen Sie @ce_renewables auf X.

Hinweise für Leserinnen und Leser

Währung

Alle Beträge in dieser gemeinsamen Pressemitteilung sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar angegeben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese gemeinsame Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die mit Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden sind, einschließlich und ohne Einschränkung Informationen und Aussagen über: die Vorteile des Joint Development Agreement, einschließlich der Tatsache, dass die Investition gemäß der Vereinbarung zu Westkanadas erstem kommerziellen öffentlichen CNG-Tankstellennetz führen und einen wichtigen Transportkorridor für Speditionsunternehmen schaffen wird, die ihre Flotten von Diesel auf CNG umstellen; die Anzahl der CNG-Tankstellen, deren Bau vorgeschlagen wird, und die Anzahl der erdgasbetriebenen Lkw, die von diesen Tankstellen betankt werden könnten, der Zeitrahmen für diesen Bau und die erwartete Investition gemäß des Joint Development Agreement; die Erwartung, dass die Mullen Group das Tankstellennetz nutzen wird, um ihre wachsende Flotte von CNG-betriebenen Lastwagen zu betanken; die Erwartung, dass die CNG-Tankstellen den Weg für die Verfügbarkeit von RNG in der Zukunft ebnen werden; der Zeitplan und der Standort für die nächsten CNG-Tankstellen, die Tourmaline und Clean Energy voraussichtlich eröffnen werden; und die anderen Vorteile von CNG und CNG-Tankstellen im Allgemeinen. Die tatsächlichen Ergebnisse und der zeitliche Ablauf von Ereignissen können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich nur auf das Datum dieser gemeinsamen Pressemitteilung, und sofern nicht anderweitig gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen weder Tourmaline noch Clean Energy die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren, um späteren Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen. Zusätzliche Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die sich auf Turmaline, seine Geschäftstätigkeit oder seine Finanzergebnisse auswirken könnten, sind in Turmalines zuletzt eingereichter Management's Discussion and Analysis (siehe die darin enthaltenen „Forward-Looking Statements"), in der Annual Information Form (siehe die darin enthaltenen „Risk Fators" und „Forward-Looking Statements") und in anderen Berichten, die bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden hinterlegt sind, enthalten und können über die SEDAR+-Website (www.sedarplus.ca) oder die Website von Turmaline (www.tourmalineoil.com) abgerufen werden. Darüber hinaus enthalten die Berichte und anderen Dokumente, die Clean Energy bei der SEC einreicht (abrufbar unter www.sec.gov), Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser gemeinsamen Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen abweichen.

Markt-, unabhängige Drittanbieter- und Branchendaten

Bestimmte Informationen in dieser gemeinsamen Pressemitteilung, die sich auf ökologische oder statistische Daten beziehen, einschließlich der Kosteneinsparungen, die mit der Betankung von Fahrzeugen mit CNG anstelle von Dieselpreisen für den Einzelhandel verbunden sind, und der CO2-Reduktionsäquivalente, die sich aus der Abschaffung von Personenkraftwagen auf der Straße ergeben, wurden aus Marktdaten, Daten unabhängiger Dritter und Branchendaten abgeleitet und basieren auf Informationen oder Schätzungen von Regierungen oder anderen unabhängigen Branchenveröffentlichungen und -berichten oder wurden daraus abgeleitet. In Veröffentlichungen und Berichten der Regierung und der Industrie wird im Allgemeinen darauf hingewiesen, dass die Informationen aus Quellen stammen, die als zuverlässig gelten, aber weder Turmaline noch Clean Energy haben eine eigene unabhängige Überprüfung dieser Informationen vorgenommen oder die zugrunde liegenden Annahmen, auf die sich diese Quellen stützen, ermittelt. Obwohl Tourmaline und Clean Energy diese Daten für zuverlässig halten, unterliegen die Markt- und Industriedaten Abweichungen und können aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Rohdaten, der Freiwilligkeit der Datenerhebung und anderer Einschränkungen und Unsicherheiten, die jeder statistischen Erhebung innewohnen, nicht mit absoluter Sicherheit überprüft werden.

