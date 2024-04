Touroll fait ses débuts dans l'UE en présentant des E-Bikes puissants et complets

BERLIN, 1er avril 2024 /PRNewswire/ -- Le printemps commence! Le 2 avril, Touroll, fabricant et innovateur de vélos électriques, fera ses débuts sur le marché européen avec ses nouvelles séries U1 et J1.

touroll electric bikes

Fondé par un jeune homme qui était déterminé à découvrir les merveilles du grand air pour son père amoureux de la nature qui était trop vieux pour monter à vélo sur les collines, Touroll est né avec la mission d'inspirer tout le monde à explorer le monde sur deux roues en créant des vélos qui seraient plus faciles et efficaces à conduire. "Roulez avec aisance, partez en toute tranquillité! C'est ce que nous nous efforçons de faire savoir aux gens", a déclaré le fondateur de Touroll.

Le robuste Off-Road Explorer - Série U1

Le Touroll U1 est un VTT électrique polyvalent prêt à affronter tous les terrains avec style. Que vous parcouriez les sentiers ou exploriez des sentiers hors route, le cadre robuste, les pneus hors route fiables et les composants haute performance de la U1 garantissent une conduite fluide et exaltante à chaque fois.

Caractéristiques

29"x2.25"/26"x2.1" CST pneus hors route conquérir un terrain difficile

Équipement Shimano 21 vitesses pour plus de plaisir

E-rake et freins à disque améliorent la sécurité

Moteur brushless puissant avec un couple de 45Nm

La batterie 13Ah atteint une autonomie de 65 km

Suspension fiable pour plus de confort

Lumière certifiée StVZO pour une conduite plus sûre

Commutation transparente entre 3 niveaux d'assistance à la pédale

Le voyageur complet - Série J1

Les J1 et J1 ST sont des vélos de tourisme complets, parfaits pour se déplacer facilement en ville et en banlieue. Avec une gamme de fonctionnalités axées sur le voyageur, telles qu'une batterie longue durée et un écran LCD intelligent avec chargement USB, la série J1 est un compagnon fantastique pour les personnes à la recherche d'un voyage relaxant et agréable à deux roues.

Caractéristiques

La batterie 15.6Ah prend en charge une portée de 100 km

L'équipement Shimano à 7 vitesses rend l'équitation amusante

E-rake et freins à disque pour une meilleure sécurité

Puissant moteur brushless avec un couple de 45Nm

Pneus CST 27.5"x2.1" pour une conduite en douceur

Suspension fiable avec un verrouillage

Conduite légale avec des feux certifiés StVZO

LCD intelligent avec chargement USB

Tige réglable pour différentes positions (J1 ST)

Célébration du nouveau lancement

Du 2 au 30 avril, Touroll lance les nouvelles séries U1 et J1 avec des rabais incroyables sur Touroll.com et les plateformes partenaires dont Amazon store, Geekbuying , Geekmaxi , Geekmall et Geekbuying.pl . Pour un temps limité, le U1 26 est disponible à 549 €, le U1 29 à 599 €, le J1 à 749 € et le J1 ST à 799 € seulement.

Pour en savoir plus, visitez Touroll.com .