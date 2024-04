Touroll stellt erstmals in der EU leistungsstarke und umfassende E-Bikes vor

BERLIN, 1. April 2024 /PRNewswire/ -- Die Frühlingsfahrt beginnt! Am 2. April wird Touroll, ein engagierter Hersteller und Innovator von Elektrofahrrädern, mit seinen neuen Serien U1 und J1 sein Debüt auf dem EU-Markt geben.

touroll electric bikes

Touroll wurde von einem jungen Mann gegründet, der entschlossen war, seinem naturverbundenen Vater, der zu alt war, um mit dem Fahrrad die Hügel hinaufzufahren, die Wunder der Natur zu erschließen. Touroll wurde mit der Mission geboren, jeden zu inspirieren, die Welt auf zwei Rädern zu erkunden, indem Fahrräder entwickelt wurden, die müheloser und effizienter zu fahren sind. "Mit Leichtigkeit rollen, in Frieden reisen! Das ist es, was wir den Menschen vermitteln wollen", so der Gründer von Touroll.

Der robuste Off-Road-Explorer - Serie U1

Das Touroll U1 ist ein vielseitiges elektrisches Mountainbike, mit dem Sie jedes Terrain mit Stil bewältigen können. Egal, ob Sie auf Trails oder Offroad-Pfaden unterwegs sind, der robuste Rahmen, die zuverlässigen Offroad-Reifen und die Hochleistungskomponenten des U1 garantieren jedes Mal eine reibungslose und aufregende Fahrt.

Eigenschaften

29 "x2.25"/26 "x2.1" CST-Geländereifen bezwingen anspruchsvolles Terrain

21-Gang-Shimano-Getriebe für mehr Spaß

E-Brake und Scheibenbremsen erhöhen die Sicherheit

Leistungsstarker bürstenloser Motor mit 45Nm Drehmoment

13Ah-Akku erzielt eine Reichweite von 65km

Zuverlässige Federung für mehr Komfort

StVZO-zertifiziertes Licht für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Nahtloser Wechsel zwischen 3 Stufen der Tretunterstützung





Der umfassende Reisende - Serie J1

Das J1 und das J1 ST sind umfassende Tourenräder, mit denen man sich in der Stadt und in den Vororten mühelos fortbewegen kann. Mit einer Reihe von reiseorientierten Funktionen wie einem langlebigen Akku und einem intelligenten LCD-Display mit USB-Ladefunktion ist die J1-Serie ein fantastischer Begleiter für alle, die eine entspannte und angenehme Reise auf zwei Rädern erleben möchten.

Eigenschaften

15,6Ah-Akku für eine Reichweite von 100km

7-Gang-Shimano-Getriebe sorgt für Fahrspaß

E-Brake und Scheibenbremsen für mehr Sicherheit

Mächtiger bürstenloser Motor mit 45Nm Drehmoment

27,5 "x2,1" CST-Reifen für ruhiges Fahren

Zuverlässige Aufhängung mit Arretierung

Legal fahren mit StVZO-zertifizierter Beleuchtung

Intelligentes LCD mit USB-Aufladung

Einstellbarer Vorbau für verschiedene Positionen (J1 ST)

Feier zur Einführung neuer Produkte

Vom 2. April bis zum 30. April bringt Touroll die neue U1 und J1 Serie mit erstaunlichen Rabatten auf Touroll.com und Partnerplattformen wie Amazon Store, Geekbuying , Geekmaxi , Geekmall und Geekbuying.pl auf den Markt. Für eine begrenzte Zeit ist das U1 26 für 549 €, das U1 29 für 599 €, das J1 für 749 € und das J1 ST für 799 € erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter Touroll.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2376007/Touroll.jpg