Toyota apoya a los esposos y familias Gold Star

PLANO, Texas, 3 de julio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En reconocimiento del sacrificio hecho por los miembros de las fuerzas armadas y sus familias, Toyota Financal Services ha lanzado un nuevo programa que exime los pagos de arrendamiento restantes para los clientes militares que mueren o han sufrido una lesión catastrófica en acto de servicio.

Las familias Gold Star son los parientes de miembros militares estadounidenses que han muerto mientras sirven a su país. El programa de Toyota se extiende a las familias Gold Star y da un paso más para incluir a miembros de las fuerzas armadas que han sido lesionados catastróficamente.

"Apreciamos a nuestros clientes y reconocimos los sacrificios que estos héroes han hecho para defender nuestras libertades", dijo Anna Sampang, vicepresidenta de operaciones de servicios de Toyota Financial Services. "Esperamos que este nuevo programa ayude a sus familias a medida que navegan un momento difícil".

La compañía invita a los clientes de arrendamiento de un Toyota o Lexus que reúnen los requisitos o sus familiares a ponerse en contacto con Toyota Financial Services o Lexus Financial Services para obtener ayuda. Toyota Financial Services permitirá que el patrimonio o familia del cliente devuelva el vehículo y eximirá los pagos de arrendamiento restantes y todos los cargos al final del arrendamiento de su contrato de arrendamiento existente.

"Toyota les agradece a los miembros militares que han dado tanto para proteger a nuestro país", dijo Mark Templin, presidente y CEO de Toyota Financial Services. "Agradecemos muy humildemente a las familias de quienes han sacrificado sus vidas o sufrido lesiones catastróficas para mantener Estados Unidos seguro, y nos honra hacer nuestra parte para reconocer su servicio".

Este programa es la más reciente iniciativa en el extenso reconocimiento por Toyota de los hombres y mujeres que sirven en las fuerzas armadas de nuestra nación. Desde 2012, la compañía ha apoyado Hiring Our Heroes (Contratar a nuestros héroes), un programa de la U.S. Chamber of Commerce Foundation que conecta a veteranos, miembros de las fuerzas armadas en transición, y esposos militares con oportunidades de carrera. Toyota también ofrece bonificaciones militares al personal militar estadounidense, miembros del hogar de personal militar estadounidense que reúne los requisitos (incluyendo a las familias Gold Star), militares estadounidenses en retiro, y veteranos militares estadounidenses dentro de los dos años de alta militar.

Acerca de Toyota Financial Services

Toyota Financial Services (TFS) es la marca de seguros y finanzas para Toyota en los Estados Unidos, ofreciendo financiamiento y arrendamiento minorista de automóviles a través de Toyota Motor Credit Corporation (TMCC) y Toyota Lease Trust. TFS ofrece también contratos de servicio ampliado a través de Toyota Motor Insurance Services (TMIS). La compañía presta servicio a concesionarios de Lexus a través de la marca Lexus Financial Services. TFS actualmente emplea a aproximadamente 3,200 miembros del equipo en todo el país, y tiene activos de más de $115,000 millones. Forma parte de una red mundial de servicios financieros integrales ofrecidos por Toyota Financial Services Corporation, subsidiaria de propiedad exclusiva de Toyota Motor Corporation. Anunciamos información financiera sustancial utilizando la sección de relaciones con inversionistas de nuestra página web (www.toyotafinancial.com) y presentaciones ante la SEC. Usamos estos canales, comunicados de prensa y medios sociales para difundir información sobre nuestra compañía, nuestros servicios y otras cuestiones. Si bien no toda la información publicada en los medios sociales es sustancial, alguna información podría serlo. Por ende, invitamos a las personas con interés en nuestra compañía a leer nuestras publicaciones en Twitter en www.twitter.com/toyotafinancial.

Points of Light ha incluido a TFS en su lista Civic 50, que reconoce a las compañías más dispuestas a atender a las comunidades en la nación. Para obtener más información sobre el apoyo de la compañía del alfabetismo financiero, programas de desarrollo de la juventud, y otras iniciativas comunitarias, visite www.tfsinthecommunity.com.

