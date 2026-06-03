El GR86 incorpora mejoras específicas para 2027, entre las que se incluyen una calibración actualizada del acelerador, una mayor precisión en el cambio de marchas, nuevos acabados interiores y más funciones de comodidad

El nuevo color exterior Thunder resalta las líneas esculpidas de la carrocería del GR86

Se agrega la nueva opción de interior en color Cockpit Red a las versiones premium

El motor bóxer de 2.4 litros y 4 cilindros genera 228 caballos de fuerza y 184 lb-pie de torque

El paquete de rendimiento disponible incluye frenos Brembo ® y amortiguadores SACHS ®

Membresía gratuita de 1 año a la Asociación Nacional de Automovilismo Deportivo

Se espera que llegue a los concesionarios en el verano de 2026

PLEASANTON, California, 3 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Toyota GR86 2027, que debuta en FuelFest en el Área de la Bahía, donde convergen la cultura automovilística, el rendimiento, la pasión y la comunidad de aficionados, regresa con una serie de mejoras específicas diseñadas para profundizar la conexión entre el conductor, el auto y la carretera. Creado para los aficionados y diseñado con la colaboración de expertos en automovilismo, el GR86 sigue ofreciendo la diversión de un auto ligero con tracción trasera que lo ha convertido en uno de los favoritos entre los puristas de los autos deportivos de todo el mundo.

Toyota aumenta la emoción para 2027 con nuevas actualizaciones para el GR86 - El GR86 incorpora mejoras específicas para 2027, entre las que se incluyen una calibración actualizada del acelerador, una mayor precisión en el cambio de marchas, nuevos acabados interiores y más funciones de comodidad. Crédito de la foto: Joseph Ivan Faller

El equipo GAZOO Racing trabaja constantemente para perfeccionar la línea GR año tras año, y para 2027 el GR86 se beneficia de varias actualizaciones bien pensadas para mejorar tanto el control como la confianza. Los ingenieros refinaron la calibración del acelerador para lograr una respuesta más suave y lineal, y mejoraron la sensación al reducir de quinta a cuarta marcha para una conexión aún más fluida y natural durante la conducción deportiva. En el interior, los acabados actualizados realzan aún más el puesto de conducción del GR86, centrada en el conductor, mientras que las tecnologías ampliadas de seguridad activa y comodidad ayudan a brindar mayor confianza en una variedad más amplia de situaciones de conducción cotidianas.

También se presenta un nuevo color exterior para 2027: Thunder. Este nuevo color gris sólido cambia de aspecto según la luz, lo que acentúa la carrocería esculpida del GR86 y resalta su auténtica esencia deportiva.

Impulsado por un motor bóxer de cuatro cilindros y 2.4 litros que produce 228 caballos de fuerza y 184 lb-pie de torque, el GR86 2027 se ofrecerá en las versiones GR86 (básica) y GR86 Premium. Ambas versiones estarán disponibles con la opción de transmisión manual de seis velocidades o automática.

Se espera que el Toyota GR86 2027 llegue a los concesionarios Toyota en el verano de 2026. El precio de venta sugerido por el fabricante y las especificaciones se darán a conocer a finales de este año.

Novedades

Con el objetivo de fabricar autos cada vez mejores, el equipo de GAZOO Racing se centró en mejorar aún más la capacidad de control, la comodidad y el confort del GR86 para 2027.

Las pruebas en pista fueron fundamentales para el desarrollo de estas actualizaciones, ya que cada vuelta ayudó a los ingenieros a perfeccionar la respuesta y la sensación del vehículo. Para mejorar la capacidad de control, los ingenieros optimizaron la relación entre la presión del acelerador y la entrega de par, con el fin de crear una respuesta más suave y lineal. También ampliaron el chaflán del bloqueo de la palanca de cambios entre la cuarta y la quinta marcha en aproximadamente 0.02 pulgadas para proporcionar un cambio de marchas más suave.

Además del nuevo color exterior Thunder, el GR86 2027 presenta opciones de interior actualizadas que refuerzan su carácter inspirado en el GR, centrado en el conductor. Un nuevo interior disponible en color Cockpit Red aporta un marcado contraste a la cabina con Ultrasuede® negro y detalles en cuero rojo en los refuerzos laterales, tapetes rojos y detalles rojos en las puertas. También está disponible una opción de interior en negro, con tapicería de Ultrasuede® negro y detalles en cuero negro, costuras negras y un acabado totalmente negro en la cabina. Los modelos Premium también reciben un acabado en negro hierro fundido en varios elementos del interior, incluidos los interruptores, las perillas y la palanca de cambios, para lograr una apariencia más armoniosa. La versión básica viene equipada con asientos de tela negra con el logotipo GR en relieve, ajustables en seis posiciones, con refuerzos laterales de tela deportiva.

Además, se realizaron otras mejoras para aumentar la confianza del conductor. El alcance de reconocimiento de la cámara estéreo casi se duplicó para mejorar la detección de los vehículos que circulan delante al usar el control de crucero. Además, se añadió una cámara monocular para ayudar a detectar objetos cercanos en las intersecciones.

Paquete de rendimiento impresionante

Cada vehículo GR está diseñado y fabricado con una atención precisa al detalle y un carácter de conducción único. El GR86 es un auto deportivo que prioriza el rendimiento y el equilibrio. Sus dimensiones compactas y su chasis de respuesta ágil le otorgan una gran maniobrabilidad tanto en curvas cerradas como en carreteras abiertas, y ofrecen una experiencia de conducción emocionante que prioriza la diversión por encima de la potencia máxima.

Para 2027, está disponible un paquete de rendimiento para las versiones GR86 y GR86 Premium, que incluye frenos Brembo® y amortiguadores SACHS®. Los amortiguadores SACHS están rellenos de nitrógeno y aceite a alta presión, además de estar diseñados para absorber las vibraciones en un amplio rango de velocidades, maximizar el contacto con el suelo y mantener una dirección firme y estable, equilibrando al mismo tiempo la respuesta en carretera y el confort de marcha. Las pinzas de freno Brembo de 4 pistones delante y 2 pistones detrás, pintadas en rojo, se sujetan a rotores delanteros de superficie lisa de 12.8 por 1.3 pulgadas y a rotores traseros de 12.4 por 0.79 pulgadas.

Los amortiguadores y los frenos complementan el chasis del GR86, conocido por su tacto firme y ágil. Fabricado a partir de una combinación de acero de alta resistencia, acero estampado en caliente y aluminio, cada material del chasis está estratégicamente colocado para proporcionar a los conductores un equilibrio de balanceo y cabeceo que ayuda a maximizar el control. En la parte delantera, utiliza travesaños diagonales y fijaciones de alta resistencia para unir la suspensión delantera y el chasis. En la parte trasera, una estructura anular completa y fijaciones de alta resistencia unen el chasis y los soportes de la suspensión. Para un refuerzo adicional, se ha añadido adhesivo estructural en toda la parte baja de la carrocería. En conjunto, todo ello crea un chasis cohesionado y conectado.

Experiencia de conducción ligera y auténtica

Todos los modelos GR86 incorporan la ingeniería, tecnología y comodidad más modernas, sin renunciar a las raíces de los autos deportivos ligeros.

Con un peso de tan solo 2,811 libras para el modelo básico con transmisión manual y de 2,851 libras para el modelo con transmisión automática, el GR86 es uno de los autos deportivos más ligeros que desarrolla Toyota. Un capó de aluminio, los guardabarros delanteros y el panel del techo contribuyen a reducir el peso de la carrocería. Mientras que detalles como el uso de adhesivos estructurales en el chasis y asientos que son alrededor de dos kilos más ligeros que los de la generación anterior 86, ayudan a ahorrar valiosas onzas en nombre del máximo control.

El motor atmosférico FA-24 de 2.4 litros entrega 228 CV y 184 libra-pie de par y está ajustado para que el par máximo llegue a las 3,700 RPM, lo que se traduce en una experiencia de conducción ágil y potente. La aceleración de 0 a 60 mph es de 6.1 segundos con la transmisión manual de 6 velocidades y de 6.6 segundos con la transmisión automática de 6 velocidades controlada electrónicamente (ECT-i, por sus siglas en inglés). Con cualquiera de las dos transmisiones, el GR86 viene equipado con un diferencial trasero de deslizamiento limitado Torsen® para una mejor tracción en las curvas.

A los puristas de los automóviles deportivos les encantará la transmisión manual de 6 velocidades del GR86. Con solo pulsar un botón, el conductor puede activar el modo Track o desactivar el control de estabilidad del vehículo (VSC, por sus siglas en inglés). En el GR86 de transmisión automática, los discos de embrague adicionales y un convertidor de par de alta capacidad permiten una entrega suave de la mayor potencia y par del motor de 2.4 litros.

En el interior, un puesto de conducción bajo y centrado en el conductor, con panel de instrumentos digital, arranque por botón, sistema de climatización con diales LED e interruptores de tecla de piano, y un volante forrado en cuero con controles integrados para el sistema de audio, permite al conductor tener un control total de su entorno. En la versión con transmisión automática de 6 velocidades, las levas de cambio montadas en el volante ofrecen a los aficionados una experiencia de conducción dinámica. Los conductores pueden elegir entre los modos normal, sport o nieve. En el modo sport, la transmisión detecta el funcionamiento del freno, el acelerador y el comportamiento del vehículo para seleccionar automáticamente la marcha óptima, lo que ayuda a los conductores a tener el control que desean.

Seguridad, comodidad y servicios conectados del GR86

Todos los modelos Toyota GR86 incluyen de serie el paquete de seguridad activa. Este conjunto incluye el sistema de frenado precolisión, la gestión del acelerador precolisión, el control de crucero adaptativo, la alerta de arranque del vehículo delantero, el aviso de cambio involuntario de carril con advertencia de balanceo y las luces altas automáticas. El sistema de sonar trasero viene de serie en la versión Premium, diseñado para ayudar a detectar y alertar al conductor sobre objetos detrás del vehículo durante la marcha atrás a baja velocidad. El sistema antirrobo con inmovilizador del motor y la alarma también son de serie.

El Star Safety System™ de Toyota, que viene de serie en todos los modelos, incluye control de estabilidad del vehículo (VSC, por sus siglas en inglés), control de tracción (TRAC, por sus siglas en inglés), sistema antibloqueo de frenos (ABS, por sus siglas en inglés), distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD, por sus siglas en inglés) y asistencia de frenado (BA, por sus siglas en inglés). La tecnología Smart Stop Technology® (SST, por sus siglas en inglés), el modo track y el control de asistencia al arranque en pendiente (HAC, por sus siglas en inglés) completan el conjunto de sistemas de seguridad activa. Otros elementos de seguridad son el sistema LATCH (anclajes inferiores y correas de sujeción para niños), con anclajes inferiores en los asientos traseros exteriores y anclajes de sujeción en todos los asientos traseros, y el sistema de control de presión de neumáticos (TPMS, por sus siglas en inglés). Siete airbags de serie en todos los modelos, incluido un airbag de rodillas para el conductor.

Experimente la comodidad y la tranquilidad con las pruebas de los servicios conectados* del GR86, que incluyen una suscripción de prueba de un año a Safety Connect* con botón de asistencia de emergencia y asistencia en carretera mejorada; una prueba de un año de Service Connect, que incluye la recepción de actualizaciones de mantenimiento personalizadas e informes sobre el estado del vehículo; y una prueba de un año de Remote Connect para que los propietarios puedan interactuar a distancia con su vehículo a través de la aplicación Toyota mediante un smartphone o un smartwatch compatibles. Entre las funciones remotas que ofrece la aplicación, se incluyen bloquear y desbloquear puertas, encender y apagar el vehículo, localizar la última ubicación de estacionamiento, verificar el estado del vehículo y monitorear a los conductores invitados. Para más información, visite toyota.com/connected-services.

* Depende de la red 4G

Inspirado en el automovilismo

Para obtener la insignia GR, los autos deportivos GR pasan por un intenso proceso de pruebas en pista a cargo de Akio Toyoda, también conocido como Morizo, y los pilotos e ingenieros de Toyota GAZOO Racing. Toyota GAZOO Racing también colabora con ROOKIE Racing para competir en diversas carreras de resistencia y de turismos, como la Super Taikyu en Japón, con el fin de obtener información valiosa y desarrollar nuevas tecnologías a través del automovilismo. El equipo utiliza las carreras competitivas del mundo real para perfeccionar lo que hace que un GR sea un GR.

En 2023, Toyota GAZOO Racing North America creó el campeonato monomarca GR Cup, en el que compiten GR86 modificados para la competición. La serie está diseñada para celebrar la cultura automovilística y el automovilismo, creada por y para aficionados. Ofrece una oportunidad de iniciarse en las carreras profesionales a un precio más accesible, lo que permite que más pilotos compitan y los ayuda a desarrollarse.

El compromiso de Toyota con el automovilismo es una de las muchas razones por las que también ofrece una membresía gratuita de un año a la Asociación Nacional de Deportes Automovilísticos (NASA, por sus siglas en inglés), lo que brinda a los propietarios de modelos GR la oportunidad de experimentar el mundo de la conducción de alto rendimiento en un circuito cerrado. Los propietarios disfrutarán de una serie de ventajas, como un evento de conducción de alto rendimiento (HPDE, por sus siglas en inglés) gratuito y descuentos en la entrada a eventos organizados por la NASA.

Garantía y ToyotaCare

La garantía básica Toyota de 36 meses/36,000 millas para vehículos nuevos se aplica a todos los componentes, excepto a los de desgaste normal y mantenimiento. Las garantías adicionales de 60 meses cubren la cadena cinemática durante 60,000 millas y la corrosión sin límite de kilometraje. En el GR86, ToyotaCare es un plan sin costo adicional que cubre el mantenimiento normal programado de fábrica durante 7.5 meses o 7,500 millas, lo que ocurra primero, y asistencia en carretera 24 horas durante dos años, sin límite de kilometraje.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) forma parte del tejido cultural de EE. UU. desde hace casi 70 años, y está comprometida con el avance de la movilidad sostenible de nueva generación a través de nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros casi 1,500 concesionarios.

Toyota emplea directamente a casi 48,000 personas en Estados Unidos, quienes han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de más de 36 millones de automóviles y camionetas en nuestras 11 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte empezará a fabricar baterías automotrices para vehículos eléctricos.

Para obtener más información sobre Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com.

Acerca de GR

GAZOO Racing nació de la pasión por el emocionante mundo del automovilismo. Fundada por el legendario piloto Hiromu Naruse y el propio Akio Toyoda, GR se forjó gracias a su respeto mutuo y la convicción de que el mejor campo de pruebas para el desarrollo de tecnologías y de las personas que las impulsan es el circuito de carreras. Con su debut en las carreras de resistencia en 2007, Akio Toyoda, bajo el seudónimo de su ahora icónico "Morizo", junto con Naruse y un equipo de expertos técnicos, alcanzó el punto de inflexión que inspiraría y definiría su misión de desarrollar vehículos orientados al rendimiento que mejoraran continuamente la experiencia de conducción en general. Hoy en día, la marca ofrece tres modelos GR. GR es un compromiso con los aficionados del automovilismo de todas las generaciones para seguir construyendo autos deportivos que conmuevan el alma e impulsen la pasión hacia el futuro.

Contacto para los medios

Marjorie Owens

[email protected]

FUENTE Toyota Motor North America