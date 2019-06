Toyota Financial Services (TFS) es reconocida como una de las empresas con mayor conciencia comunitaria del país

Points of Light Foundation incluye a TFS en su lista Civic 50 por quinto año consecutivo

PLANO, Texas, 18 de junio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota Financial Services (TFS) se enorgullece, una vez más, de ser reconocida como una de las empresas con mayor conciencia comunitaria del país por parte de Points of Light Foundation. Este es el quinto año consecutivo que TFS se gana un lugar en la lista Civic 50. La compañía continúa su ya prolongado liderazgo en responsabilidad social corporativa al ampliar, sin tregua, sus iniciativas de apoyo y empoderamiento de las comunidades.

La lista Civic 50 establece el parámetro de la vinculación de las corporaciones con las comunidades en todo el país y ofrece una ruta a las compañías que buscan aprovechar al máximo su tiempo, talento y recursos a fin de mejorar la calidad de vida en los lugares donde hacen negocios. Los ganadores son seleccionados según cuatro criterios de sus programas nacionales de participación comunitaria: integración, inversión, impacto e institucionalización.

TFS fue reconocida por su incansable compromiso con el desarrollo de oportunidades para la juventud y el fomento del empoderamiento financiero. La compañía puso en marcha una gama de exitosas iniciativas comunitarias que incluyeron el financiamiento y la administración de un extenso programa de becas meritorias universitarias. TFS dio continuidad a sus sólidas alianzas con Girl Scouts of the USA, Boys & Girls Clubs of America y Junior Achievement. El denominador común de todas estas alianzas fue el énfasis de la compañía en la mentoría de jóvenes para ayudarles a desarrollar destrezas cruciales para la vida. La labor contó en gran medida con el apoyo del programa Community Ambassador de TFS, mismo que ofrece al personal la oportunidad de donar su tiempo y talento mientras desarrollan competencias de liderazgo, comunicación y gestión de proyectos que les serán útiles en el trabajo. En 2018 se registró la participación récord de 59% del personal de TFS en programas de voluntariado y más de 20,000 horas donadas.

"Siempre me han inspirado los miembros del equipo de TFS y su dedicación con la tarea de ayudar a hacer de este un mundo mejor", dijo Mark Templin, presidente y CEO de TFS. "Retribuir a nuestras comunidades está en el ADN de Toyota y es un honor y un privilegio recibir el reconocimiento de Points of Light Foundation a nuestros esfuerzos".

Si desea más información sobre la lista Civic 50 y las más recientes tendencias en participación conjunta con las comunidades, lea el informe en www.civic50.org. Si desea más información sobre las actividades comunitarias de TFS y las alianzas respaldadas por la compañía, visite http://tfsinthecommunity.com.

Acerca de Toyota Financial Services

Toyota Financial Services (TFS) es la marca de seguros y finanzas de Toyota en los Estados Unidos que ofrece convenios de autofinanciamiento y arrendamiento minorista a través de Toyota Motor Credit Corporation (TMCC) y Toyota Lease Trust. Además, TFS ofrece contratos de servicio ampliado mediante Toyota Motor Insurance Services (TMIS). La compañía atiende las necesidades de concesionarias y clientes Lexus a través de la marca Lexus Financial Services. Actualmente, TFS da empleo a alrededor de 3,200 personas en todo el país y cuenta con activos que superan los $115,000 millones. Forma parte de una red internacional de servicios financieros integrales a cargo de Toyota Financial Services Corporation, subsidiaria en propiedad total de Toyota Motor Corporation. Publicamos información financiera sustancial en la sección de relaciones con inversionistas de nuestra página web (www.toyotafinancial.com) y nuestros informes presentados ante la SEC. Usamos dichos medios, así como boletines de prensa y redes sociales, para difundir datos sobre nuestra compañía, nuestros servicios y otros temas. Si bien no toda la información publicada en nuestras redes sociales es sustancial, parte de ella podría serlo. Por ende, invitamos a quienes tengan interés en nuestra compañía a leer nuestras publicaciones en Twitter: www.twitter.com/toyotafinancial.

Acerca de Points of Light

Points of Light, la mayor organización del mundo dedicada al voluntariado, moviliza a millones de personas para que tomen medidas capaces de cambiar al planeta. A través de sus filiales en más de 200 ciudades y sus alianzas con miles de organizaciones no lucrativas y corporaciones, Points of Light convoca a cuatro millones de voluntarios que aportan 20 millones de horas de servicio desinteresado cada año. Llevamos la capacidad humana ahí donde más se necesita. Si desea más información, visite www.pointsoflight.org.

