TOYOTA FORTALECE SU COMPROMISO CON EL DESCUBRIMIENTO MUSICAL CON UNA DONACIÓN DE $75,000 A MUSIC WILL

PLANO, Texas, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La música tiene el poder de transformar vidas, ya que brinda a los jóvenes inspiración para crear y progresar. Es ahí donde la educación y los programas musicales desempeñan un papel fundamental para los jóvenes en diversas comunidades.

Toyota se asoció recientemente con la organización sin fines de lucro Music Will, el programa musical sin fines de lucro más grande de EE. UU., e hizo una donación de $75,000 para apoyar aún más su compromiso con los jóvenes artistas aspirantes. La organización ofrece educación musical práctica y culturalmente receptiva a más de 1,000,000 de estudiantes en miles de escuelas públicas en todo el país.

"Ha sido un placer trabajar y conectar con los estudiantes mediante la música, que es un conector universal", señaló Kaitlin Marie Pennell, Sr. Analyst, Toyota. "Apoyar a artistas emergentes ha sido parte del compromiso de Toyota a lo largo de varios años, y es emocionante ver que este apoyo se materializa mediante asociaciónes con artistas emergentes como ELA Taubert y mediante nuestro trabajo con socios de festivales que brindaron excelentes experiencias de la vida real para los estudiantes de Music Will que participaron en estas oportunidades".

La alianza con Music Will llevó a los estudiantes del aula a actuaciones inmersivas en festivales y un concierto en vivo. Los estudiantes participantes se presentaron en dos festivales patrocinados por Toyota, incluidos ONE Musicfest en Atlanta, Georgia, y Camp Flog Gnaw Carnival en Los Ángeles, California. Además, estudiantes de Verdugo Hills High School tuvieron la oportunidad de conocer y charlar con la artista emergente ganadora del Latin GRAMMY, ELA Taubert, quien compartió su trayectoria musical con ellos, además de darles un vistazo detrás de escena de su concierto en Los Ángeles.

"Estamos muy agradecidos con Toyota por invertir en nuestra misión y dar a los niños una experiencia única en la vida", afirmó Janice Polizzotto, Chief Growth Officer, Music Will. "Estamos increíblemente orgullosos de nuestros estudiantes y maestros que continúan inspirándonos con su creatividad, confianza y ambición. Estos jóvenes músicos son una muestra de los artistas emergentes que dan forma al futuro, y es emocionante saber que Toyota ayuda a apoyar a esa próxima generación. Estamos ansiosos por ver lo que surge de esta nueva alianza y las posibilidades futuras".

Toyota continúa la promoción del descubrimiento musical mediante el patrocinio de festivales y el apoyo a artistas emergentes. Al trabajar con festivales como ONE Musicfest, Camp Flog Gnaw Carnival y patrocinar a talentos emergentes como ELA Taubert en su trayectoria musical, estos esfuerzos continúan ayudando a forjar conexiones positivas e impactantes mediante la música para los fans y los artistas.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) ha sido parte del tejido cultural de EE. UU. durante casi 70 años, y está comprometida con el avance de la movilidad sostenible de última generación a través de nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros casi 1,500 concesionarios.

Toyota cuenta con casi 48,000 empleados directos en Estados Unidos, que han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de más de 35 millones de automóviles y camionetas en nuestras 11 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías automotrices para vehículos eléctricos.

Mediante su iniciativa Driving Possibilities, la Fundación Toyota USA se ha comprometido a crear programas educativos innovadores dentro de las comunidades históricamente desfavorecidas cercanas a los centros operativos de la empresa en EE. UU. y en colaboración con ellas.

Para más información acerca de Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com.

Acerca de Music Will

La misión de Music Will es transformar vidas mediante la transformación de la educación musical. Mediante su innovador plan de estudios de banda moderna, Music Will amplía la participación de los estudiantes en los programas de música escolar y ayuda a impulsar el crecimiento académico, social y emocional a largo plazo. Desde 2002, la organización ha proporcionado capacitación docente, planes de estudio e instrumentos a más de 6,000 escuelas en los 50 estados, llegando a más de 1.8 millones de estudiantes hasta la fecha.



Las raíces del programa se remontan a 1996, cuando un maestro en East Palo Alto, CA, comenzó a ofrecer lecciones de guitarra gratuitas a sus estudiantes para llenar el vacío dejado por la ausencia de un programa de música en su escuela. Lo que comenzó en un aula de primaria se ha convertido desde entonces en un movimiento nacional y se ha expandido a más de 1,000 distritos escolares en todo el país. Para 2030, Music Will tiene como objetivo llegar a 11 millones de estudiantes anualmente mediante su programación a escala nacional.

