Toyota GR Supra agrega transmisión manual y una dinámica de conducción mejorada para 2023

Safety & Technology AT: incluye Control Automático de la Velocidad con Radar Dinámico de velocidad completa (solo AT), Monitor de Punto Ciego (BSM) con Alerta de Cruce Posterior (RCTA) y Sensores para estacionarse con función de frenado de emergencia (solo AT). Safety & Technology MT: incluye Control Automático de la Velocidad de alta velocidad, Monitor de Punto Ciego (BSM) con Alerta de Cruce Posterior (RCTA) y sensores para estacionarse.

