Toyota Hydrogen Solutions obtiene certificaciones clave para las unidades de celdas de combustible comerciales

Las certificaciones representan un hito importante de seguridad y cumplimiento normativo que favorece la ampliación comercial de los generadores eléctricos fijos en Norteamérica

GARDENA, California y PLANO, Texas, 30 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota Hydrogen Solutions anunció hoy que sus celdas de combustible obtuvieron las certificaciones ANSI/CSA FC 1 y ANSI/CSA FC 6, lo que las acerca más a la adopción generalizada para uso en generadores eléctricos fijos.

Estas certificaciones constituyen un hito importante que valida los estándares específicos de seguridad y cumplimiento normativo establecidos por el American National Standards Institute (ANSI) y el CSA Group, una organización internacional de estándares con sede en Canadá.

Toyota Hydrogen Solutions obtiene certificaciones clave para las unidades de celdas comerciales de combustible

Las celdas de combustible de hidrógeno ofrecen una solución mucho más ecológica que los generadores eléctricos de combustión interna tradicionales. Estas pueden aliviar las redes eléctricas sobrecargadas y reforzar la infraestructura crítica, como los hospitales.

"Con la obtención de las certificaciones ANSI/CSA FC 1 y FC 6 para nuestras celdas de combustible de generadores fijos de Toyota, los obstáculos para su adopción ahora son mucho menores", expresó Thibaut de Barros Conti, vicepresidente de Toyota Hydrogen Solutions. "Estas rigurosas certificaciones ofrecerán tranquilidad a los clientes cuando llegue el momento de invertir en soluciones de generación eléctrica más ecológicas para sus empresas".

Toyota ha estado desarrollando celdas de combustible durante décadas y, recientemente, ha comenzado a ampliar sus usos en generadores eléctricos fijos, equipos portuarios y de transporte comercial, entre otros. Las celdas de combustible funcionan al combinar hidrógeno gaseoso y oxígeno mediante un proceso electroquímico para producir electricidad, generando vapor de agua como descarga.

Los generadores de celdas de combustible fijos a menudo tienen menos restricciones de uso que los generadores de combustión interna porque no emiten carbono en el lugar donde se utilizan y registran niveles inferiores en emisiones de ruido. Como se suele permitir el uso sin interrupciones de las celdas de combustible siempre que cuenten con una fuente de combustible, estas pueden servir como recurso para contribuir al control de picos eléctricos gracias a que refuerzan la red eléctrica y reducen la tensión, o incluso pueden servir como fuente de energía remota en áreas no conectadas a la red, como sitios de respuesta ante catástrofes o instalaciones remotas.

El año pasado, en la Advanced Clean Transportation (ACT) Expo (Exposición de transporte limpio avanzado) Toyota anunció su colaboración con Rehlko (anteriormente Kohler Energy), una de las principales empresas de resiliencia energética en el mundo, para suministrar celdas de combustible de Toyota para la alimentación de generadores de 1 MW. Desde el asesoramiento hasta el desarrollo y la integración del sistema, Toyota Hydrogen Solutions se encuentra en una excelente posición para ofrecer celdas de combustible probadas y aptas, así como un enfoque disciplinado de la seguridad y la calidad, en la oferta de soluciones para organizaciones que desean reducir sus emisiones de carbono.

Para consultas de clientes, visite Toyota Hydrogen Solutions | Toyota.com.

Toyota Hydrogen Solutions presentará un generador eléctrico fijo, entre otros productos, en la ACT Expo 2026, que se celebrará del 4 al 7 de mayo en el Centro de Convenciones de Las Vegas, stand 2767. Para obtener más información, visite la Advanced Clean Transportation (ACT) Expo.

Acerca de la Sede Central de Hidrógeno de Toyota (H2HQ)

La Sede Central de Hidrógeno de Toyota (H2HQ) es la oficina principal en Norteamérica que se dedica al desarrollo, la ingeniería, la comercialización y las operaciones empresariales de las tecnologías de celdas de combustible de hidrógeno de Toyota. La H2HQ, ubicada en Gardena, California, trabaja en colaboración con las oficinas de I+D de Toyota en Michigan y Texas, así como con unidades comerciales en Japón y en otros lugares del mundo, para desarrollar tecnologías de celdas de combustible con cero emisiones de carbono que permitan la independencia energética, la innovación y el movimiento de personas, bienes, energía e información.

Para obtener más información acerca de Toyota, visite Sede Central de Hidrógeno de Toyota (H2HQ) - Toyota USA Newsroom.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) ha sido parte del tejido cultural de Norteamérica durante casi 70 años, y está comprometida con el avance de la movilidad sostenible de última generación mediante nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros más de 1,800 concesionarios.

Toyota cuenta con casi 64,000 empleados en Norteamérica que han contribuido al diseño, la ingeniería y el montaje de casi 49 millones de automóviles y camiones en nuestras 14 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías automotrices para vehículos eléctricos.

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FUENTE Toyota Motor North America