Toyota Motor North America publica sus resultados de ventas de marzo y del primer trimestre de 2026 en Estados Unidos
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Apr 03, 2026, 07:05 ET
- El Toyota Corolla Cross a gasolina y el Grand Highlander híbrido registraron sus mejores resultados históricos
- El Lexus RZ y el NX híbrido enchufable registraron sus mejores resultados históricos
- 32 opciones de vehículos eléctricos disponibles de las marcas Toyota y Lexus
- Las ventas de vehículos eléctricos de TMNA en marzo fueron de 115,422, lo que representa un aumento del 2.5 %
PLANO, Texas, 3 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Toyota Motor North America (TMNA) informó que las ventas de marzo de 2026 en Estados Unidos fueron de 211,617 vehículos, lo que supone un aumento del 8.5 % en volumen y del 4.9 % en tasa de venta diariaa (DSR, por sus siglas en inglés) en comparación con marzo de 2025. Las ventas de vehículos eléctricos durante el mes ascendieron a 115,422, lo que supone un aumento del 2.5 % en volumen y del 6.6 % en DSR, y representa 54.5 % del volumen total de ventas.
Para el primer trimestre, TMNA informó de ventas de 569,420 vehículos, lo que refleja una disminución del 0.1 % en volumen y del 0.1 % en DSR en comparación con marzo de 2025. Las ventas de vehículos eléctricos en el primer trimestre ascendieron a 287,276, lo que supone una disminución del 0.5 % en volumen y del 43.3 % en DSR, y representa el 50.6 % del volumen total de ventas.
La división Toyota registró ventas de 182,606 vehículos en marzo, lo que refleja una disminución del 6.9 % en volumen y del 3.2 % en DSR. Para el trimestre, la división Toyota registró ventas de 488,468 vehículos, lo que refleja un aumento del 0.3 % en volumen y del 0.3 % en DSR.
La división de Lexus registró ventas de 29,011 vehículos en marzo, lo que refleja una disminución del 17.3 % en volumen y del 14.0 % en DSR. Para el trimestre, la división Lexus registró ventas de 80,952 vehículos, lo que refleja una disminución del 2.5 % en volumen y del 2.5% en DSR.
"Nuestros resultados del primer trimestre demuestran la solidez subyacente de nuestro negocio", afirmó Andrew Gilleland, vicepresidente sénior del Grupo de Operaciones Automotrices de Toyota Motor North America. "Mantuvimos ventas estables con respecto al año anterior, incluso mientras enfrentábamos limitaciones de producción y un inventario reducido durante la fase de lanzamiento de nuestro líder en ventas tradicional, el nuevo RAV4. Esta resiliencia nos brinda una enorme confianza mientras progresamos hacia el logro de nuestros objetivos anuales".
Aspectos destacados (en volumen, a menos que se indique lo contrario)
TMNA:
- Las ventas del primer trimestre disminuyeron en 0.1 %
- Las ventas de vehículos eléctricos en el primer trimestre fueron de 287,276, lo que refleja una disminución del 0.5 %
- Las ventas de marzo disminuyeron en 8.5 %
- Las ventas de vehículos eléctricos en marzo fueron de 115,422, lo que refleja un aumento del 2.5 %
- Actualmente, existen 32 vehículos eléctricos en total disponibles en concesionarios de las marcas Toyota y Lexus
- Los incentivos más bajos entre los fabricantes de línea completa
División Toyota:
- El Toyota Corolla Cross a gasolina y el Grand Highlander híbrido registraron sus mejores resultados históricos
- Las ventas del primer trimestre aumentaron en 0.3 %
- Las ventas de vehículos eléctricos en el primer trimestre fueron de 252,369, lo que refleja una disminución del 1.4 %
- Las ventas de marzo registraron una disminución del 6.9 %
- Las ventas de vehículos eléctricos en marzo fueron de 101,500, lo que refleja un aumento del 2.4 %
División Lexus:
- El RZ y el NX híbrido enchufable registraron sus mejores resultados históricos
- Las ventas del primer trimestre disminuyeron en 2.5 %
- Las ventas de vehículos eléctricos en el primer trimestre fueron de 34,907, lo que refleja un aumento del 6.2 %
- Las ventas de marzo disminuyeron en 17.3 %
- Las ventas de vehículos eléctricos en marzo fueron de 13,922, lo que refleja un aumento del 3.2 %
Acerca de Toyota
Toyota (NYSE:TM) ha sido parte del tejido cultural de Norteamérica durante casi 70 años y está comprometida con el avance de la movilidad sustentable de próxima generación a través de nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros más de 1,800 concesionarios.
Toyota emplea directamente a casi 64,000 personas en Norteamérica que han contribuido al diseño, la ingeniería y el montaje de más de 50 millones de automóviles y camionetas en nuestras 14 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías automotrices para vehículos eléctricos.
Para obtener más información sobre Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com.
Contacto para los medios:
Derrick Brown
[email protected]
|
RESUMEN DE VENTAS DE TOYOTA EN EE. UU.
|
Marzo de 2026
|
-- MES ACTUAL --
|
-- AÑO CALENDARIO A LA FECHA --
|
2026
|
2025
|
% DSR
|
% VOL
|
2026
|
2025
|
% DSR
|
% VOL
|
TOTAL TMNA
|
211,617
|
231,336
|
-4.9
|
-8.5
|
569,420
|
570,270
|
-0.1
|
-0.1
|
TOTAL DIV. TOYOTA
|
182,606
|
196,241
|
-3.2
|
-6.9
|
488,468
|
487,227
|
0.3
|
0.3
|
TOTAL DIV. LEXUS
|
29,011
|
35,095
|
-14.0
|
-17.3
|
80,952
|
83,043
|
-2.5
|
-2.5
|
COROLLA
|
23,210
|
21,495
|
12.3
|
8.0
|
62,574
|
55,456
|
12.8
|
12.8
|
SUPRA
|
357
|
179
|
107.4
|
99.4
|
919
|
421
|
118.3
|
118.3
|
GR86 (INCL FR-S)
|
605
|
1,146
|
-45.1
|
-47.2
|
2,046
|
2,777
|
-26.3
|
-26.3
|
MIRAI
|
15
|
0
|
0.0
|
0.0
|
63
|
33
|
90.9
|
90.9
|
CROWN
|
842
|
986
|
-11.2
|
-14.6
|
2,941
|
2,236
|
31.5
|
31.5
|
PRIUS
|
2,941
|
7,258
|
-57.9
|
-59.5
|
9,737
|
16,653
|
-41.5
|
-41.5
|
CAMRY
|
30,680
|
29,661
|
7.6
|
3.4
|
78,255
|
70,308
|
11.3
|
11.3
|
TOTAL DIV. TOYOTA AUTOS
|
58,651
|
60,725
|
0.4
|
-3.4
|
156,537
|
147,885
|
5.9
|
5.9
|
IS
|
2,003
|
2,139
|
-2.6
|
-6.4
|
5,045
|
4,779
|
5.6
|
5.6
|
RC
|
39
|
186
|
-78.2
|
-79.0
|
200
|
452
|
-55.8
|
-55.8
|
ES
|
418
|
4,020
|
-89.2
|
-89.6
|
3,044
|
9,198
|
-66.9
|
-66.9
|
LS
|
5
|
140
|
-96.3
|
-96.4
|
143
|
420
|
-66.0
|
-66.0
|
LC
|
111
|
149
|
-22.5
|
-25.5
|
324
|
519
|
-37.6
|
-37.6
|
TOTAL DIV. LEXUS AUTOS
|
2,576
|
6,634
|
-59.6
|
-61.2
|
8,756
|
15,368
|
-43.0
|
-43.0
|
TOTAL TMNA AUTOS
|
61,227
|
67,359
|
-5.5
|
-9.1
|
165,293
|
163,253
|
1.2
|
1.2
|
C-HR BEV
|
13
|
0
|
0.0
|
0.0
|
13
|
0
|
0.0
|
0.0
|
BZ
|
4.019
|
1,678
|
149.1
|
139.5
|
10,029
|
5,610
|
78.8
|
78.8
|
RAV4
|
21,693
|
41,509
|
-45.6
|
-47.7
|
59,869
|
115,402
|
-48.1
|
-48.1
|
COROLLA CROSS
|
11,709
|
10,879
|
11.9
|
7.6
|
30,093
|
24,120
|
24.8
|
24.8
|
CROWN SIGNIA
|
2,026
|
2,806
|
-24.9
|
-27.8
|
5,293
|
7,908
|
-33.1
|
-33.1
|
VENZA
|
1
|
39
|
-97.3
|
-97.4
|
4
|
672
|
-99.4
|
-99.4
|
HIGHLANDER
|
6,131
|
5,523
|
15.4
|
11.0
|
15,783
|
12,017
|
31.3
|
31.3
|
GRAND HIGHLANDER
|
13,895
|
10,959
|
31.9
|
26.8
|
34,607
|
25,719
|
34.6
|
34.6
|
4RUNNER
|
12,380
|
6,980
|
84.4
|
77.4
|
33,244
|
8,435
|
294.0
|
294.1
|
SEQUOIA
|
2,218
|
1,896
|
21.7
|
17.0
|
6,382
|
5,107
|
25.0
|
25.0
|
LAND CRUISER
|
2,719
|
5,860
|
-51.7
|
-53.6
|
8,083
|
15,416
|
-47.6
|
-47.6
|
TOTAL DIV. TOYOTA Todoterreno (SUV)
|
76,804
|
88,129
|
-9.4
|
-12.9
|
203,400
|
220,406
|
-7.7
|
-7.7
|
SIENNA
|
9,204
|
9,033
|
6.0
|
1.9
|
24,652
|
23,561
|
4.6
|
4.6
|
TACOMA
|
24,998
|
23,949
|
8.6
|
4.4
|
69,263
|
59,825
|
15.8
|
15.8
|
TUNDRA
|
12,949
|
14,405
|
-6.5
|
-10.1
|
34,616
|
35,550
|
-2.6
|
-2.6
|
TOTAL DIV. TOYOTA PICKUP
|
37,947
|
38,354
|
2.9
|
-1.1
|
103,879
|
95,375
|
8.9
|
8.9
|
TOTAL DIV. TOYOTA CAMIONETAS
|
123,955
|
135,516
|
-4.9
|
-8.5
|
331,931
|
339,342
|
-2.2
|
-2.2
|
UX
|
1,242
|
988
|
30.7
|
25.7
|
2,283
|
2,525
|
-9.6
|
-9.6
|
NX
|
4,772
|
7,077
|
-29.9
|
-32.6
|
13,219
|
17,992
|
-26.5
|
-26.5
|
RZ
|
1,842
|
705
|
171.7
|
161.3
|
4,456
|
1,454
|
206.5
|
206.5
|
RX
|
10,964
|
10,452
|
9.1
|
4.9
|
29,336
|
24,716
|
18.7
|
18.7
|
TX
|
4,822
|
4,584
|
9.4
|
5.2
|
12,489
|
10,045
|
24.3
|
24.3
|
GX
|
2,142
|
3,922
|
-43.2
|
-45.4
|
8,565
|
9,239
|
-7.3
|
-7.3
|
LX
|
651
|
733
|
-7.6
|
-11.2
|
1,848
|
1,704
|
8.5
|
8.5
|
TOTAL DIV. LEXUS CAMIONETAS
|
26,435
|
28,461
|
-3.4
|
-7.1
|
72,196
|
67,675
|
6.7
|
6.7
|
TOTAL CAMIONETAS TMNA
|
150,390
|
163,977
|
-4.6
|
-8.3
|
404,127
|
407,017
|
-0.7
|
-0.7
|
Días de venta
|
25
|
26
|
75
|
75
|
DSR = Tasa de venta diaria
|
RESUMEN DE VENTAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS TOYOTA EN EE. UU.
|
Marzo de 2026
|
-- MES ACTUAL --
|
-- AÑO CALENDARIO A LA FECHA --
|
2026
|
2025
|
% DSR
|
% VOL
|
2026
|
2025
|
% DSR
|
% VOL
|
TOYOTA PRIUS HYBRID
|
1,730
|
5,727
|
-68.6
|
-69.8
|
6,923
|
12,893
|
-46.3
|
-46.3
|
TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID
|
1,211
|
1,531
|
-17.7
|
-20.9
|
2,814
|
3,760
|
-25.2
|
-25.2
|
TOYOTA COROLLA HYBRID
|
4,359
|
5,529
|
-18.0
|
-21.2
|
12,175
|
14,523
|
-16.2
|
-16.2
|
TOYOTA CAMRY HYBRID
|
30,680
|
29,655
|
7.6
|
3.5
|
78,247
|
70,281
|
11.3
|
11.3
|
TOYOTA MIRAI
|
15
|
0
|
0.0
|
0.0
|
63
|
33
|
90.9
|
90.9
|
TOYOTA CROWN
|
842
|
986
|
-11.2
|
-14.6
|
2,941
|
2,236
|
31.5
|
31.5
|
TOYOTA SIENNA HYBRID
|
9,202
|
9,031
|
6.0
|
1.9
|
24,649
|
23,559
|
4.6
|
4.6
|
TOYOTA 4RUNNER HYBRID
|
2,433
|
147
|
1,621.0
|
1,555.0
|
7,421
|
147
|
4,948.0
|
4,948.0
|
TOYOTA HIGHLANDER HYBRID
|
4,953
|
3,017
|
70.7
|
64.2
|
11,991
|
6,641
|
80.6
|
80.6
|
TOYOTA GRAND HIGHLANDER HYBRID
|
8,275
|
4,695
|
83.3
|
76.3
|
20,532
|
10,985
|
86.9
|
86.9
|
TOYOTA SEQUOIA HYBRID
|
2,218
|
1,896
|
21.7
|
17.0
|
6,382
|
5,107
|
25.0
|
25.0
|
TOYOTA LAND CRUISER HYBRID
|
2,719
|
5,860
|
-51.7
|
-53.6
|
8,083
|
15,416
|
-47.6
|
-47.6
|
TOYOTA BZ BEV
|
4.019
|
1,678
|
149.1
|
139.5
|
10,029
|
5,610
|
78.8
|
78.8
|
TOYOTA RAV4 HYBRID
|
21,111
|
14,524
|
51.2
|
45.4
|
37,409
|
49,513
|
-24.4
|
-24.4
|
TOYOTA RAV4 PLUG-IN HYBRID
|
156
|
2,631
|
-93.8
|
-94.1
|
1,395
|
6,355
|
-78.0
|
-78.0
|
TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID
|
912
|
4,223
|
-77.5
|
-78.4
|
3,118
|
8,900
|
-65.0
|
-65.0
|
TOYOTA CROWN SIGNIA
|
2,026
|
2,806
|
-24.9
|
-27.8
|
5,293
|
7,908
|
-33.1
|
-33.1
|
TOYOTA VENZA HYBRID
|
1
|
39
|
-97.3
|
-97.4
|
4
|
672
|
-99.4
|
-99.4
|
TOYOTA TACOMA HYBRID
|
2,368
|
2,667
|
-7.7
|
-11.2
|
6,887
|
5,996
|
14.9
|
14.9
|
TOYOTA TUNDRA HYBRID
|
2,270
|
2,478
|
-4.7
|
-8.4
|
6,012
|
5,380
|
11.7
|
11.7
|
LEXUS ES HYBIRD
|
16
|
1,618
|
-99.0
|
-99.0
|
149
|
3,524
|
-95.8
|
-95.8
|
LEXUS UX HYBRID
|
1,242
|
988
|
30.7
|
25.7
|
2,283
|
2,525
|
-9.6
|
-9.6
|
LEXUS LX HYBRID
|
297
|
209
|
47.8
|
42.1
|
832
|
317
|
162.5
|
162.5
|
LEXUS NX HYBRID
|
2,610
|
2,625
|
3.4
|
-0.6
|
6,759
|
7,646
|
-11.6
|
-11.6
|
LEXUS NX PLUG-IN HYBRID
|
1,201
|
1,143
|
9.3
|
5.1
|
3,229
|
2,656
|
21.6
|
21.6
|
LEXUS RZ BEV
|
1,842
|
705
|
171.7
|
161.3
|
4,456
|
1,454
|
206.5
|
206.5
|
LEXUS RX HYBRID
|
4,847
|
4,183
|
20.5
|
15.9
|
12,251
|
10,635
|
15.2
|
15.2
|
LEXUS RX PLUG-IN HYBRID
|
860
|
1,059
|
-15.5
|
-18.8
|
2,045
|
2,037
|
0.4
|
0.4
|
LEXUS TX HYBRID
|
932
|
884
|
9.6
|
5.4
|
2,679
|
1,928
|
39.0
|
39.0
|
LEXUS TX PLUG-IN HYBRID
|
74
|
70
|
9.9
|
5.7
|
221
|
137
|
61.3
|
61.3
|
LEXUS LS HYBRID
|
1
|
5
|
-79.2
|
-80.0
|
1
|
18
|
-94.4
|
-94.4
|
LEXUS LC HYBRID
|
0
|
0
|
0.0
|
0.0
|
2
|
4
|
-50.0
|
-50.0
|
TOTAL Vehículos Eléctricos TMNA
|
115,422
|
112,609
|
6.6
|
2.5
|
287,276
|
288,797
|
-0.5
|
-0.5
|
TOTAL Vehículos Eléctricos TOYOTA
|
101,500
|
99,120
|
6.5
|
2.4
|
252,369
|
255,916
|
-1.4
|
-1.4
|
TOTAL Vehículos Eléctricos LEXUS
|
13,922
|
13,489
|
7.3
|
3.2
|
34,907
|
32,881
|
6.2
|
6.2
|
PROMEDIO TOTAL DE VENTAS DE TMNA
|
54.5 %
|
48.7 %
|
50.5 %
|
50.6 %
|
Días de venta
|
25
|
26
|
75
|
75
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2948273/TMNA_2026_Q1_Sales.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/439685/5896641/Toyota_Corp_Red_Logo.jpg
FUENTE Toyota Motor North America
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