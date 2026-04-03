Toyota Motor North America publica sus resultados de ventas de marzo y del primer trimestre de 2026 en Estados Unidos

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Toyota Motor North America

Apr 03, 2026, 07:05 ET

  • El Toyota Corolla Cross a gasolina y el Grand Highlander híbrido registraron sus mejores resultados históricos
  • El Lexus RZ y el NX híbrido enchufable registraron sus mejores resultados históricos
  • 32 opciones de vehículos eléctricos disponibles de las marcas Toyota y Lexus
  • Las ventas de vehículos eléctricos de TMNA en marzo fueron de 115,422, lo que representa un aumento del 2.5 %

PLANO, Texas, 3 de abril de 2026  /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Toyota Motor North America (TMNA) informó que las ventas de marzo de 2026 en Estados Unidos fueron de 211,617 vehículos, lo que supone un aumento del 8.5 % en volumen y del 4.9 % en tasa de venta diariaa (DSR, por sus siglas en inglés) en comparación con marzo de 2025. Las ventas de vehículos eléctricos durante el mes ascendieron a 115,422, lo que supone un aumento del 2.5 % en volumen y del 6.6 % en DSR, y representa 54.5 % del volumen total de ventas. 

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Toyota Motor North America publica sus resultados de ventas de marzo y del primer trimestre de 2026 en Estados Unidos (PRNewsfoto/Toyota Motor North America)
Toyota Motor North America publica sus resultados de ventas de marzo y del primer trimestre de 2026 en Estados Unidos (PRNewsfoto/Toyota Motor North America)

Para el primer trimestre, TMNA informó de ventas de 569,420 vehículos, lo que refleja una disminución del 0.1 % en volumen y del 0.1 % en DSR en comparación con marzo de 2025. Las ventas de vehículos eléctricos en el primer trimestre ascendieron a 287,276, lo que supone una disminución del 0.5 % en volumen y del 43.3 % en DSR, y representa el 50.6 % del volumen total de ventas.

La división Toyota registró ventas de 182,606 vehículos en marzo, lo que refleja una disminución del 6.9 % en volumen y del 3.2 % en DSR. Para el trimestre, la división Toyota registró ventas de 488,468 vehículos, lo que refleja un aumento del 0.3 % en volumen y del 0.3 % en DSR.

La división de Lexus registró ventas de 29,011 vehículos en marzo, lo que refleja una disminución del 17.3 % en volumen y del 14.0 % en DSR. Para el trimestre, la división Lexus registró ventas de 80,952 vehículos, lo que refleja una disminución del 2.5 % en volumen y del 2.5% en DSR.

"Nuestros resultados del primer trimestre demuestran la solidez subyacente de nuestro negocio", afirmó Andrew Gilleland, vicepresidente sénior del Grupo de Operaciones Automotrices de Toyota Motor North America.  "Mantuvimos ventas estables con respecto al año anterior, incluso mientras enfrentábamos limitaciones de producción y un inventario reducido durante la fase de lanzamiento de nuestro líder en ventas tradicional, el nuevo RAV4.  Esta resiliencia nos brinda una enorme confianza mientras progresamos hacia el logro de nuestros objetivos anuales".

Aspectos destacados (en volumen, a menos que se indique lo contrario) 

TMNA:

  • Las ventas del primer trimestre disminuyeron en 0.1 %
  • Las ventas de vehículos eléctricos en el primer trimestre fueron de 287,276, lo que refleja una disminución del 0.5 %
  • Las ventas de marzo disminuyeron en 8.5 %
  • Las ventas de vehículos eléctricos en marzo fueron de 115,422, lo que refleja un aumento del 2.5 %
  • Actualmente, existen 32 vehículos eléctricos en total disponibles en concesionarios de las marcas Toyota y Lexus
  • Los incentivos más bajos entre los fabricantes de línea completa

División Toyota:

  • El Toyota Corolla Cross a gasolina y el Grand Highlander híbrido registraron sus mejores resultados históricos
  • Las ventas del primer trimestre aumentaron en 0.3 %
  • Las ventas de vehículos eléctricos en el primer trimestre fueron de 252,369, lo que refleja una disminución del 1.4 %
  • Las ventas de marzo registraron una disminución del 6.9 %
  • Las ventas de vehículos eléctricos en marzo fueron de 101,500, lo que refleja un aumento del 2.4 %

División Lexus:

  • El RZ y el NX híbrido enchufable registraron sus mejores resultados históricos
  • Las ventas del primer trimestre disminuyeron en 2.5 %
  • Las ventas de vehículos eléctricos en el primer trimestre fueron de 34,907, lo que refleja un aumento del 6.2 %
  • Las ventas de marzo disminuyeron en 17.3 %
  • Las ventas de vehículos eléctricos en marzo fueron de 13,922, lo que refleja un aumento del 3.2 %

Acerca de Toyota
Toyota (NYSE:TM) ha sido parte del tejido cultural de Norteamérica durante casi 70 años y está comprometida con el avance de la movilidad sustentable de próxima generación a través de nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros más de 1,800 concesionarios.

Toyota emplea directamente a casi 64,000 personas en Norteamérica que han contribuido al diseño, la ingeniería y el montaje de más de 50 millones de automóviles y camionetas en nuestras 14 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías automotrices para vehículos eléctricos.

Para obtener más información sobre Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com.

Contacto para los medios:
Derrick Brown
[email protected]

                                                    RESUMEN DE VENTAS DE TOYOTA EN EE. UU.

                                      Marzo de 2026

    -- MES ACTUAL --

     -- AÑO CALENDARIO A LA FECHA --     










2026

2025

% DSR

% VOL

2026

2025

% DSR

% VOL

TOTAL TMNA

211,617

231,336

-4.9

-8.5

569,420

570,270

-0.1

-0.1

TOTAL DIV. TOYOTA

182,606

196,241

-3.2

-6.9

488,468

487,227

0.3

0.3

TOTAL DIV. LEXUS

29,011

35,095

-14.0

-17.3

80,952

83,043

-2.5

-2.5

COROLLA

23,210

21,495

12.3

8.0

62,574

55,456

12.8

12.8

SUPRA

357

179

107.4

99.4

919

421

118.3

118.3

GR86 (INCL FR-S)

605

1,146

-45.1

-47.2

2,046

2,777

-26.3

-26.3

MIRAI

15

0

0.0

0.0

63

33

90.9

90.9

CROWN

842

986

-11.2

-14.6

2,941

2,236

31.5

31.5

PRIUS

2,941

7,258

-57.9

-59.5

9,737

16,653

-41.5

-41.5

CAMRY

30,680

29,661

7.6

3.4

78,255

70,308

11.3

11.3

TOTAL DIV. TOYOTA AUTOS

58,651

60,725

0.4

-3.4

156,537

147,885

5.9

5.9

IS

2,003

2,139

-2.6

-6.4

5,045

4,779

5.6

5.6

RC

39

186

-78.2

-79.0

200

452

-55.8

-55.8

ES

418

4,020

-89.2

-89.6

3,044

9,198

-66.9

-66.9

LS

5

140

-96.3

-96.4

143

420

-66.0

-66.0

LC

111

149

-22.5

-25.5

324

519

-37.6

-37.6

TOTAL DIV. LEXUS AUTOS

2,576

6,634

-59.6

-61.2

8,756

15,368

-43.0

-43.0

TOTAL TMNA AUTOS

61,227

67,359

-5.5

-9.1

165,293

163,253

1.2

1.2

C-HR BEV

13

0

0.0

0.0

13

0

0.0

0.0

BZ

4.019

1,678

149.1

139.5

10,029

5,610

78.8

78.8

RAV4

21,693

41,509

-45.6

-47.7

59,869

115,402

-48.1

-48.1

COROLLA CROSS

11,709

10,879

11.9

7.6

30,093

24,120

24.8

24.8

CROWN SIGNIA

2,026

2,806

-24.9

-27.8

5,293

7,908

-33.1

-33.1

VENZA

1

39

-97.3

-97.4

4

672

-99.4

-99.4

HIGHLANDER

6,131

5,523

15.4

11.0

15,783

12,017

31.3

31.3

GRAND HIGHLANDER

13,895

10,959

31.9

26.8

34,607

25,719

34.6

34.6

4RUNNER

12,380

6,980

84.4

77.4

33,244

8,435

294.0

294.1

SEQUOIA

2,218

1,896

21.7

17.0

6,382

5,107

25.0

25.0

LAND CRUISER

2,719

5,860

-51.7

-53.6

8,083

15,416

-47.6

-47.6

TOTAL DIV. TOYOTA Todoterreno (SUV)

76,804

88,129

-9.4

-12.9

203,400

220,406

-7.7

-7.7

SIENNA

9,204

9,033

6.0

1.9

24,652

23,561

4.6

4.6

TACOMA

24,998

23,949

8.6

4.4

69,263

59,825

15.8

15.8

TUNDRA

12,949

14,405

-6.5

-10.1

34,616

35,550

-2.6

-2.6

TOTAL DIV. TOYOTA PICKUP

37,947

38,354

2.9

-1.1

103,879

95,375

8.9

8.9

TOTAL DIV. TOYOTA CAMIONETAS

123,955

135,516

-4.9

-8.5

331,931

339,342

-2.2

-2.2

UX

1,242

988

30.7

25.7

2,283

2,525

-9.6

-9.6

NX

4,772

7,077

-29.9

-32.6

13,219

17,992

-26.5

-26.5

RZ

1,842

705

171.7

161.3

4,456

1,454

206.5

206.5

RX

10,964

10,452

9.1

4.9

29,336

24,716

18.7

18.7

TX

4,822

4,584

9.4

5.2

12,489

10,045

24.3

24.3

GX

2,142

3,922

-43.2

-45.4

8,565

9,239

-7.3

-7.3

LX

651

733

-7.6

-11.2

1,848

1,704

8.5

8.5

TOTAL DIV. LEXUS CAMIONETAS

26,435

28,461

-3.4

-7.1

72,196

67,675

6.7

6.7

TOTAL CAMIONETAS TMNA

150,390

163,977

-4.6

-8.3

404,127

407,017

-0.7

-0.7

Días de venta

25

26

75

75

DSR = Tasa de venta diaria


























RESUMEN DE VENTAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS TOYOTA EN EE. UU.

                                                      Marzo de 2026

    -- MES ACTUAL --

           -- AÑO CALENDARIO A LA FECHA --

2026

2025

% DSR

% VOL

2026

2025

% DSR

% VOL

TOYOTA PRIUS HYBRID

1,730

5,727

-68.6

-69.8

6,923

12,893

-46.3

-46.3

TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID

1,211

1,531

-17.7

-20.9

2,814

3,760

-25.2

-25.2

TOYOTA COROLLA HYBRID

4,359

5,529

-18.0

-21.2

12,175

14,523

-16.2

-16.2

TOYOTA CAMRY HYBRID

30,680

29,655

7.6

3.5

78,247

70,281

11.3

11.3

TOYOTA MIRAI

15

0

0.0

0.0

63

33

90.9

90.9

TOYOTA CROWN

842

986

-11.2

-14.6

2,941

2,236

31.5

31.5

TOYOTA SIENNA HYBRID

9,202

9,031

6.0

1.9

24,649

23,559

4.6

4.6

TOYOTA 4RUNNER HYBRID

2,433

147

1,621.0

1,555.0

7,421

147

4,948.0

4,948.0

TOYOTA HIGHLANDER HYBRID

4,953

3,017

70.7

64.2

11,991

6,641

80.6

80.6

TOYOTA GRAND HIGHLANDER HYBRID

8,275

4,695

83.3

76.3

20,532

10,985

86.9

86.9

TOYOTA SEQUOIA HYBRID

2,218

1,896

21.7

17.0

6,382

5,107

25.0

25.0

TOYOTA LAND CRUISER HYBRID

2,719

5,860

-51.7

-53.6

8,083

15,416

-47.6

-47.6

TOYOTA BZ BEV

4.019

1,678

149.1

139.5

10,029

5,610

78.8

78.8

TOYOTA RAV4 HYBRID

21,111

14,524

51.2

45.4

37,409

49,513

-24.4

-24.4

TOYOTA RAV4 PLUG-IN HYBRID

156

2,631

-93.8

-94.1

1,395

6,355

-78.0

-78.0

TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID

912

4,223

-77.5

-78.4

3,118

8,900

-65.0

-65.0

TOYOTA CROWN SIGNIA

2,026

2,806

-24.9

-27.8

5,293

7,908

-33.1

-33.1

TOYOTA VENZA HYBRID

1

39

-97.3

-97.4

4

672

-99.4

-99.4

TOYOTA TACOMA HYBRID

2,368

2,667

-7.7

-11.2

6,887

5,996

14.9

14.9

TOYOTA TUNDRA HYBRID

2,270

2,478

-4.7

-8.4

6,012

5,380

11.7

11.7

LEXUS ES HYBIRD

16

1,618

-99.0

-99.0

149

3,524

-95.8

-95.8

LEXUS UX HYBRID

1,242

988

30.7

25.7

2,283

2,525

-9.6

-9.6

LEXUS LX HYBRID

297

209

47.8

42.1

832

317

162.5

162.5

LEXUS NX HYBRID

2,610

2,625

3.4

-0.6

6,759

7,646

-11.6

-11.6

LEXUS NX PLUG-IN HYBRID

1,201

1,143

9.3

5.1

3,229

2,656

21.6

21.6

LEXUS RZ BEV

1,842

705

171.7

161.3

4,456

1,454

206.5

206.5

LEXUS RX HYBRID

4,847

4,183

20.5

15.9

12,251

10,635

15.2

15.2

LEXUS RX PLUG-IN HYBRID

860

1,059

-15.5

-18.8

2,045

2,037

0.4

0.4

LEXUS TX HYBRID

932

884

9.6

5.4

2,679

1,928

39.0

39.0

LEXUS TX PLUG-IN HYBRID

74

70

9.9

5.7

221

137

61.3

61.3

LEXUS LS HYBRID

1

5

-79.2

-80.0

1

18

-94.4

-94.4

LEXUS LC HYBRID

0

0

0.0

0.0

2

4

-50.0

-50.0

TOTAL Vehículos Eléctricos TMNA

115,422

112,609

6.6

2.5

287,276

288,797

-0.5

-0.5

TOTAL Vehículos Eléctricos TOYOTA

101,500

99,120

6.5

2.4

252,369

255,916

-1.4

-1.4

TOTAL Vehículos Eléctricos LEXUS

13,922

13,489

7.3

3.2

34,907

32,881

6.2

6.2

PROMEDIO TOTAL DE VENTAS DE TMNA

54.5 %

48.7 %

50.5 %

50.6 %

Días de venta

25

26

75

75

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2948273/TMNA_2026_Q1_Sales.jpg

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