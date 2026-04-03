El Toyota Corolla Cross a gasolina y el Grand Highlander híbrido registraron sus mejores resultados históricos

El Lexus RZ y el NX híbrido enchufable registraron sus mejores resultados históricos

32 opciones de vehículos eléctricos disponibles de las marcas Toyota y Lexus

Las ventas de vehículos eléctricos de TMNA en marzo fueron de 115,422, lo que representa un aumento del 2.5 %

PLANO, Texas, 3 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Toyota Motor North America (TMNA) informó que las ventas de marzo de 2026 en Estados Unidos fueron de 211,617 vehículos, lo que supone un aumento del 8.5 % en volumen y del 4.9 % en tasa de venta diariaa (DSR, por sus siglas en inglés) en comparación con marzo de 2025. Las ventas de vehículos eléctricos durante el mes ascendieron a 115,422, lo que supone un aumento del 2.5 % en volumen y del 6.6 % en DSR, y representa 54.5 % del volumen total de ventas.

Toyota Motor North America publica sus resultados de ventas de marzo y del primer trimestre de 2026 en Estados Unidos (PRNewsfoto/Toyota Motor North America)

Para el primer trimestre, TMNA informó de ventas de 569,420 vehículos, lo que refleja una disminución del 0.1 % en volumen y del 0.1 % en DSR en comparación con marzo de 2025. Las ventas de vehículos eléctricos en el primer trimestre ascendieron a 287,276, lo que supone una disminución del 0.5 % en volumen y del 43.3 % en DSR, y representa el 50.6 % del volumen total de ventas.

La división Toyota registró ventas de 182,606 vehículos en marzo, lo que refleja una disminución del 6.9 % en volumen y del 3.2 % en DSR. Para el trimestre, la división Toyota registró ventas de 488,468 vehículos, lo que refleja un aumento del 0.3 % en volumen y del 0.3 % en DSR.

La división de Lexus registró ventas de 29,011 vehículos en marzo, lo que refleja una disminución del 17.3 % en volumen y del 14.0 % en DSR. Para el trimestre, la división Lexus registró ventas de 80,952 vehículos, lo que refleja una disminución del 2.5 % en volumen y del 2.5% en DSR.

"Nuestros resultados del primer trimestre demuestran la solidez subyacente de nuestro negocio", afirmó Andrew Gilleland, vicepresidente sénior del Grupo de Operaciones Automotrices de Toyota Motor North America. "Mantuvimos ventas estables con respecto al año anterior, incluso mientras enfrentábamos limitaciones de producción y un inventario reducido durante la fase de lanzamiento de nuestro líder en ventas tradicional, el nuevo RAV4. Esta resiliencia nos brinda una enorme confianza mientras progresamos hacia el logro de nuestros objetivos anuales".

Aspectos destacados (en volumen, a menos que se indique lo contrario)

TMNA:

Las ventas del primer trimestre disminuyeron en 0.1 %

Las ventas de vehículos eléctricos en el primer trimestre fueron de 287,276, lo que refleja una disminución del 0.5 %

Las ventas de marzo disminuyeron en 8.5 %

Las ventas de vehículos eléctricos en marzo fueron de 115,422, lo que refleja un aumento del 2.5 %

Actualmente, existen 32 vehículos eléctricos en total disponibles en concesionarios de las marcas Toyota y Lexus

Los incentivos más bajos entre los fabricantes de línea completa

División Toyota:

El Toyota Corolla Cross a gasolina y el Grand Highlander híbrido registraron sus mejores resultados históricos

Las ventas del primer trimestre aumentaron en 0.3 %

Las ventas de vehículos eléctricos en el primer trimestre fueron de 252,369, lo que refleja una disminución del 1.4 %

Las ventas de marzo registraron una disminución del 6.9 %

Las ventas de vehículos eléctricos en marzo fueron de 101,500, lo que refleja un aumento del 2.4 %

División Lexus:

El RZ y el NX híbrido enchufable registraron sus mejores resultados históricos

Las ventas del primer trimestre disminuyeron en 2.5 %

Las ventas de vehículos eléctricos en el primer trimestre fueron de 34,907, lo que refleja un aumento del 6.2 %

Las ventas de marzo disminuyeron en 17.3 %

Las ventas de vehículos eléctricos en marzo fueron de 13,922, lo que refleja un aumento del 3.2 %

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) ha sido parte del tejido cultural de Norteamérica durante casi 70 años y está comprometida con el avance de la movilidad sustentable de próxima generación a través de nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros más de 1,800 concesionarios.

Toyota emplea directamente a casi 64,000 personas en Norteamérica que han contribuido al diseño, la ingeniería y el montaje de más de 50 millones de automóviles y camionetas en nuestras 14 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías automotrices para vehículos eléctricos.

Para obtener más información sobre Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com.

Contacto para los medios:

Derrick Brown

[email protected]

RESUMEN DE VENTAS DE TOYOTA EN EE. UU. Marzo de 2026

-- MES ACTUAL -- -- AÑO CALENDARIO A LA FECHA --



















2026 2025 % DSR % VOL 2026 2025 % DSR % VOL TOTAL TMNA 211,617 231,336 -4.9 -8.5 569,420 570,270 -0.1 -0.1 TOTAL DIV. TOYOTA 182,606 196,241 -3.2 -6.9 488,468 487,227 0.3 0.3 TOTAL DIV. LEXUS 29,011 35,095 -14.0 -17.3 80,952 83,043 -2.5 -2.5 COROLLA 23,210 21,495 12.3 8.0 62,574 55,456 12.8 12.8 SUPRA 357 179 107.4 99.4 919 421 118.3 118.3 GR86 (INCL FR-S) 605 1,146 -45.1 -47.2 2,046 2,777 -26.3 -26.3 MIRAI 15 0 0.0 0.0 63 33 90.9 90.9 CROWN 842 986 -11.2 -14.6 2,941 2,236 31.5 31.5 PRIUS 2,941 7,258 -57.9 -59.5 9,737 16,653 -41.5 -41.5 CAMRY 30,680 29,661 7.6 3.4 78,255 70,308 11.3 11.3 TOTAL DIV. TOYOTA AUTOS 58,651 60,725 0.4 -3.4 156,537 147,885 5.9 5.9 IS 2,003 2,139 -2.6 -6.4 5,045 4,779 5.6 5.6 RC 39 186 -78.2 -79.0 200 452 -55.8 -55.8 ES 418 4,020 -89.2 -89.6 3,044 9,198 -66.9 -66.9 LS 5 140 -96.3 -96.4 143 420 -66.0 -66.0 LC 111 149 -22.5 -25.5 324 519 -37.6 -37.6 TOTAL DIV. LEXUS AUTOS 2,576 6,634 -59.6 -61.2 8,756 15,368 -43.0 -43.0 TOTAL TMNA AUTOS 61,227 67,359 -5.5 -9.1 165,293 163,253 1.2 1.2 C-HR BEV 13 0 0.0 0.0 13 0 0.0 0.0 BZ 4.019 1,678 149.1 139.5 10,029 5,610 78.8 78.8 RAV4 21,693 41,509 -45.6 -47.7 59,869 115,402 -48.1 -48.1 COROLLA CROSS 11,709 10,879 11.9 7.6 30,093 24,120 24.8 24.8 CROWN SIGNIA 2,026 2,806 -24.9 -27.8 5,293 7,908 -33.1 -33.1 VENZA 1 39 -97.3 -97.4 4 672 -99.4 -99.4 HIGHLANDER 6,131 5,523 15.4 11.0 15,783 12,017 31.3 31.3 GRAND HIGHLANDER 13,895 10,959 31.9 26.8 34,607 25,719 34.6 34.6 4RUNNER 12,380 6,980 84.4 77.4 33,244 8,435 294.0 294.1 SEQUOIA 2,218 1,896 21.7 17.0 6,382 5,107 25.0 25.0 LAND CRUISER 2,719 5,860 -51.7 -53.6 8,083 15,416 -47.6 -47.6 TOTAL DIV. TOYOTA Todoterreno (SUV) 76,804 88,129 -9.4 -12.9 203,400 220,406 -7.7 -7.7 SIENNA 9,204 9,033 6.0 1.9 24,652 23,561 4.6 4.6 TACOMA 24,998 23,949 8.6 4.4 69,263 59,825 15.8 15.8 TUNDRA 12,949 14,405 -6.5 -10.1 34,616 35,550 -2.6 -2.6 TOTAL DIV. TOYOTA PICKUP 37,947 38,354 2.9 -1.1 103,879 95,375 8.9 8.9 TOTAL DIV. TOYOTA CAMIONETAS 123,955 135,516 -4.9 -8.5 331,931 339,342 -2.2 -2.2 UX 1,242 988 30.7 25.7 2,283 2,525 -9.6 -9.6 NX 4,772 7,077 -29.9 -32.6 13,219 17,992 -26.5 -26.5 RZ 1,842 705 171.7 161.3 4,456 1,454 206.5 206.5 RX 10,964 10,452 9.1 4.9 29,336 24,716 18.7 18.7 TX 4,822 4,584 9.4 5.2 12,489 10,045 24.3 24.3 GX 2,142 3,922 -43.2 -45.4 8,565 9,239 -7.3 -7.3 LX 651 733 -7.6 -11.2 1,848 1,704 8.5 8.5 TOTAL DIV. LEXUS CAMIONETAS 26,435 28,461 -3.4 -7.1 72,196 67,675 6.7 6.7 TOTAL CAMIONETAS TMNA 150,390 163,977 -4.6 -8.3 404,127 407,017 -0.7 -0.7 Días de venta 25 26



75 75



DSR = Tasa de venta diaria





















































RESUMEN DE VENTAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS TOYOTA EN EE. UU. Marzo de 2026

-- MES ACTUAL --

-- AÑO CALENDARIO A LA FECHA --

2026 2025 % DSR % VOL 2026 2025 % DSR % VOL TOYOTA PRIUS HYBRID 1,730 5,727 -68.6 -69.8 6,923 12,893 -46.3 -46.3 TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID 1,211 1,531 -17.7 -20.9 2,814 3,760 -25.2 -25.2 TOYOTA COROLLA HYBRID 4,359 5,529 -18.0 -21.2 12,175 14,523 -16.2 -16.2 TOYOTA CAMRY HYBRID 30,680 29,655 7.6 3.5 78,247 70,281 11.3 11.3 TOYOTA MIRAI 15 0 0.0 0.0 63 33 90.9 90.9 TOYOTA CROWN 842 986 -11.2 -14.6 2,941 2,236 31.5 31.5 TOYOTA SIENNA HYBRID 9,202 9,031 6.0 1.9 24,649 23,559 4.6 4.6 TOYOTA 4RUNNER HYBRID 2,433 147 1,621.0 1,555.0 7,421 147 4,948.0 4,948.0 TOYOTA HIGHLANDER HYBRID 4,953 3,017 70.7 64.2 11,991 6,641 80.6 80.6 TOYOTA GRAND HIGHLANDER HYBRID 8,275 4,695 83.3 76.3 20,532 10,985 86.9 86.9 TOYOTA SEQUOIA HYBRID 2,218 1,896 21.7 17.0 6,382 5,107 25.0 25.0 TOYOTA LAND CRUISER HYBRID 2,719 5,860 -51.7 -53.6 8,083 15,416 -47.6 -47.6 TOYOTA BZ BEV 4.019 1,678 149.1 139.5 10,029 5,610 78.8 78.8 TOYOTA RAV4 HYBRID 21,111 14,524 51.2 45.4 37,409 49,513 -24.4 -24.4 TOYOTA RAV4 PLUG-IN HYBRID 156 2,631 -93.8 -94.1 1,395 6,355 -78.0 -78.0 TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID 912 4,223 -77.5 -78.4 3,118 8,900 -65.0 -65.0 TOYOTA CROWN SIGNIA 2,026 2,806 -24.9 -27.8 5,293 7,908 -33.1 -33.1 TOYOTA VENZA HYBRID 1 39 -97.3 -97.4 4 672 -99.4 -99.4 TOYOTA TACOMA HYBRID 2,368 2,667 -7.7 -11.2 6,887 5,996 14.9 14.9 TOYOTA TUNDRA HYBRID 2,270 2,478 -4.7 -8.4 6,012 5,380 11.7 11.7 LEXUS ES HYBIRD 16 1,618 -99.0 -99.0 149 3,524 -95.8 -95.8 LEXUS UX HYBRID 1,242 988 30.7 25.7 2,283 2,525 -9.6 -9.6 LEXUS LX HYBRID 297 209 47.8 42.1 832 317 162.5 162.5 LEXUS NX HYBRID 2,610 2,625 3.4 -0.6 6,759 7,646 -11.6 -11.6 LEXUS NX PLUG-IN HYBRID 1,201 1,143 9.3 5.1 3,229 2,656 21.6 21.6 LEXUS RZ BEV 1,842 705 171.7 161.3 4,456 1,454 206.5 206.5 LEXUS RX HYBRID 4,847 4,183 20.5 15.9 12,251 10,635 15.2 15.2 LEXUS RX PLUG-IN HYBRID 860 1,059 -15.5 -18.8 2,045 2,037 0.4 0.4 LEXUS TX HYBRID 932 884 9.6 5.4 2,679 1,928 39.0 39.0 LEXUS TX PLUG-IN HYBRID 74 70 9.9 5.7 221 137 61.3 61.3 LEXUS LS HYBRID 1 5 -79.2 -80.0 1 18 -94.4 -94.4 LEXUS LC HYBRID 0 0 0.0 0.0 2 4 -50.0 -50.0 TOTAL Vehículos Eléctricos TMNA 115,422 112,609 6.6 2.5 287,276 288,797 -0.5 -0.5 TOTAL Vehículos Eléctricos TOYOTA 101,500 99,120 6.5 2.4 252,369 255,916 -1.4 -1.4 TOTAL Vehículos Eléctricos LEXUS 13,922 13,489 7.3 3.2 34,907 32,881 6.2 6.2 PROMEDIO TOTAL DE VENTAS DE TMNA 54.5 % 48.7 %



50.5 % 50.6 %



Días de venta 25 26



75 75





Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2948273/TMNA_2026_Q1_Sales.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/439685/5896641/Toyota_Corp_Red_Logo.jpg

FUENTE Toyota Motor North America