Toyota y Lexus presentan Treehouse para simplificar la instalación de cargadores domésticos para vehículos eléctricos en los hogares de los clientes

Ahórrese las molestias de comprar un cargador para vehículos eléctricos de nivel 2, solicitar presupuestos, programar una cita con un electricista e incluso tramitar permisos... Treehouse se encarga de todo eso para los conductores de Toyota y de Lexus

PLANO, Texas, y SAN FRANCISCO, 23 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En el momento que firma el papeleo de su vehículo eléctrico de batería (BEV) o híbrido enchufable (PHEV), Toyota o Lexus 2026, la siguiente pregunta es obvia: ¿cómo desea cargarlo?

Afortunadamente, Toyota Motor North America (TMNA) ha aprovechado la experiencia de Treehouse, un sistema operativo basado en software para programas de electrificación, con el objetivo de facilitar la compra e instalación de cargadores domésticos para vehículos eléctricos.

A medida que los vehículos eléctricos de batería (BEV) e híbridos enchufables (PHEV) se utilizan más y más, la carga en el hogar se está convirtiendo en una parte fundamental de la experiencia de propiedad.

Lo que hace único a Treehouse es su proceso integral de instalación doméstica para la recarga de nivel 2 con CA, desde la definición del alcance y el diseño del proyecto hasta la obtención de permisos e instalación, sin la necesidad de frecuentes visitas a casa, solo una visita para la instalación del hardware. Gracias a la tecnología de exploración virtual patentada de Treehouse, los clientes reciben cotizaciones de instalación por adelantado en 48 horas o menos, que requieren apenas unas fotos y una breve encuesta.

A partir de ahí, Treehouse gestiona cada proyecto de principio a fin, al trabajar con electricistas autorizados y seleccionados por Treehouse para evaluar, actualizar e instalar los sistemas eléctricos necesarios para la recarga de vehículos eléctricos en el hogar, con el propósito de que cada instalación cumpla con las más altas normas de calidad y seguridad.

"Los vehículos Toyota y Lexus tienen la reputación de ser fáciles de mantener y agradables de conducir, de manera que la experiencia de recarga en el hogar también debería serlo", afirmó Thibaut de Barros Conti, vicepresidente de Incubación y Desarrollo Empresarial de TMNA. "Treehouse complementa nuestras marcas y ofrece a nuestros clientes un servicio integral para instalar sus propias soluciones de recarga doméstica".

Todos los vehículos eléctricos de batería (BEV) e híbridos enchufables (PHEV) de Toyota y Lexus fabricados a partir de 2026 vienen de serie con un cargador doméstico de doble voltaje 120V/240V que permite tanto la recarga de nivel 1 y como la recarga más rápida de nivel 2. Con una potencia máxima de 7.7 kW en condiciones ideales, el cable de carga de doble voltaje puede cargar un vehículo desde aproximadamente un 10 % de estado de carga hasta su capacidad máxima durante la noche.

Mientras el estado de California y otros estados que tienen normas de vehículos de cero emisiones exigen que todos los BEV se vendan con un cable de carga de doble voltaje, Toyota ha proporcionado este hardware con los BEV a partir de los modelos 2024 y con los PHEV a partir de los modelos 2026 en todos los Estados Unidos.

Con la inclusión del cable de carga de doble voltaje, los propietarios de Toyota y Lexus tienen la flexibilidad de acceder a la carga de nivel 2 simplemente instalando una toma de 240 V mediante Treehouse. El cable de carga de doble voltaje viene con una garantía de tres años en los vehículos Toyota y de cuatro años en los vehículos Lexus.

Treehouse también ofrece un cargador ChargePoint Home Flex de nivel 2 con cableado fijo que, según Treehouse, puede reducir aún más el tiempo de recarga hasta en un 30 %, según el vehículo y la configuración. Se puede configurar con un enchufe de carga SAE J3400 NACS para los BEV de 2026 y posteriores, o con un enchufe SAE J1772 para los BEV de 2023-2025, así como para los modelos PHEV anteriores y actuales. Treehouse ofrece una garantía de instalación de dos años además de la garantía del hardware de tres años de ChargePoint.

"Nos complace colaborar con Toyota para mejorar la experiencia de los vehículos eléctricos y la recarga doméstica para los clientes de Toyota y de Lexus", afirmó Eric Owski, cofundador y director ejecutivo de Treehouse. "Al incorporar soluciones de recarga doméstica integrales y sin complicaciones al proceso de adquisición de un vehículo eléctrico, esta colaboración con Toyota refleja nuestro compromiso compartido de facilitar la electrificación y hacerla accesible para los consumidores".

Los clientes pueden obtener más información sobre las soluciones integradas de Treehouse en su concesionario local de Toyota, en la página web de Toyota dedicada a los centros de recarga o visitando el sitio web de Treehouse en pages.treehousse.pro/toyota. Para Lexus, visite la página de electrificación de Lexus o el sitio web de Treehouse en pages.treehouse.pro/lexus.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) ha sido parte del tejido cultural de Norteamérica durante casi 70 años, y está comprometida con el avance de la movilidad sostenible de última generación mediante nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros más de 1,800 concesionarios.

Toyota cuenta con casi 64,000 empleados en Norteamérica que han contribuido al diseño, ingeniería y montaje de casi 49 millones de automóviles y camiones en nuestras 14 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte empezó a ensamblar baterías automotrices para vehículos eléctricos.

Para obtener más información sobre Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com.

Acerca de Treehouse

Treehouse es un sistema operativo basado en software para programas de electrificación. La misión de la empresa consiste en acelerar la descarbonización de los lugares en los que vivimos y trabajamos para simplificar el proceso de electrificación. Al operar como socio integral y centralizado, Treehouse ayuda a las empresas, incluidos los minoristas y fabricantes de automóviles, proveedores de flotas, empresas de servicios públicos y fabricantes de hardware de electrificación, a ampliar sus programas de electrificación a nivel nacional y a ofrecer a los clientes la placentera experiencia de instalación sin complicaciones. Treehouse ha recaudado más de $25 millones en financiamiento de inversores y socios que incluyen a Flourish Ventures, Eaton, Veriten, MassMutual Venutres y a otros. Para obtener más información acerca de Treehouse, visite https://treehouse.pro/.

Toyota no se encarga ni se responsabiliza de la instalación del cargador. Toyota no puede garantizar el plazo de entrega de 48 horas ni la participación de Treehouse en las visitas. Visite el sitio web de Treehouse para obtener más información.

