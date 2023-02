Toyota y Nintendo anuncian el mejor viaje por carretera al ofrecer a 500 clientes del Grand Highlander una consola Nintendo Switch – Modelo OLED y un juego Mario Kart 8 Deluxe

500 clientes del Grand Highlander recibirán una consola Nintendo Switch – Modelo OLED y un juego Mario Kart 8 Deluxe

8 Deluxe Grand Highlander y Nintendo forman el dúo perfecto de los viajes por carretera cuando están en marcha

El SUV familiar por excelencia llegará a los concesionarios en el verano de 2023

CHICAGO, 9 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Toyota Grand Highlander 2024, que se estrenó a nivel mundial horas antes del día de apertura del Chicago Auto Show, ofrece aún más aventuras de viaje por carretera a sus clientes en alianza con Nintendo. Una vez que esté a la venta en el verano de 2023, 500 clientes recibirán una consola Nintendo Switch – Modelo OLED y un juego Mario Kart 8 Deluxe.

"Esta es una increíble colaboración entre Toyota y Nintendo. El Grand Highlander y la Nintendo Switch son el dúo perfecto para las familias y los viajes por carretera", señaló Lisa Materazzo, vicepresidenta de grupo de Toyota Marketing.

La Nintendo Switch – Modelo OLED tiene un tamaño similar al del sistema Nintendo Switch, pero con una pantalla OLED más grande e intensa de 7 pulgadas con colores vívidos y un contraste nítido. Al igual que la Nintendo Switch, el modelo OLED permite que las familias jueguen en la TV y compartan los controles Joy-Con desmontables para divertirse con el jugador múltiple de inmediato tras abrir la caja o disfrutar de su versatilidad y jugar en cualquier lugar.

"La Nintendo Switch – Modelo OLED y el juego Mario Kart 8 Deluxe agregarán una mejora adicional a los viajes por carretera este verano", comentó Devon Pritchard, vicepresidenta ejecutiva de Ventas, Marketing y Comunicaciones de Nintendo of America. "Lo que hace esta promoción con Toyota tan emocionante es que el sistema Nintendo Switch puede funcionar fuera de casa así como en la TV, así que cualquier persona que salga en su Grand Highlander puede llevar la consola y mantener el juego en marcha".

Con la Nintendo Switch – Modelo OLED, 500 clientes del Grand Highlander también recibirán un juego Mario Kart 8 Deluxe, que les permite salir a la carretera en cualquier momento y lugar. Además, los miembros que tengan membresía pagada de Nintendo Switch Online + Paquete de expansión también pueden obtener el pase de pistas extra de Mario Kart 8 Deluxe, contenido descargable que agrega 48 pistas adicionales en seis períodos hasta fines de 2023.

Para celebrar la colaboración, un Grand Highlander 2024 fue personalizado y equipado con un sistema Nintendo Switch – Modelo OLED + envoltura temática de Mario Kart™ 8 Deluxe, y estará en exhibición en el Chicago Auto Show del 9 al 19 de febrero de 2023. Para llevar la fiesta un paso más allá, se instalaron grandes pantallas, altavoces y una consola Nintendo en el vehículo para que los asistentes del Chicago Auto Show experimenten la amplitud del Grand Highlander y juegos como el Mario Kart 8 Deluxe mientras se encuentran en el stand de Toyota.

El nuevo Grand Highlander es un crucero familiar activo diseñado para todo, desde viajes cortos por la ciudad hasta viajes largos hacia destinos favoritos. Ofrece una amplia tercera fila para adultos, áreas de almacenamiento en toda la cabina, un amplio espacio interior y gran capacidad de carga con espacio para un máximo de siete maletas detrás de la tercera fila. Cuando se prioriza el transporte de carga, hay un total de 98 pies cúbicos de espacio con las filas traseras plegadas.

El Grand Highlander ofrece tres opciones de tren de potencia: el motor turbo a gasolina de 2.4L bien equilibrado, el híbrido de 2.5L líder en eficiencia y el Hybrid MAX de 362 caballos de fuerza que busca el máximo rendimiento. Estos trenes de potencia ofrecen a los clientes las mejores opciones para este increíble vehículo nuevo.

Los precios y la fecha de venta del nuevo Grand Highlander 2024 se anunciarán más adelante este verano.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) ha sido parte del tejido cultural de los Estados Unidos durante más de 65 años y está comprometida con el desarrollo de la movilidad sostenible de última generación a través de sus marcas Toyota y Lexus, además de sus casi 1,500 concesionarios.

Toyota emplea directamente a más de 39,000 personas en los Estados Unidos, quienes han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de más de 33 millones de automóviles y camionetas en sus nueve plantas de fabricación. En 2025, la 10.ª planta de Toyota en Carolina del Norte comenzará a fabricar baterías automotrices para vehículos eléctricos. Con más vehículos eléctricos en la carretera que cualquier otro fabricante de automóviles, Toyota ofrece actualmente 20 opciones de vehículos eléctricos y presentará más modelos en las salas de exhibición a finales de este año.

Para ayudar a inspirar a la próxima generación a seguir carreras en campos basados en STEM, incluido el de la movilidad, Toyota lanzó su centro de educación virtual en www.TourToyota.com que ofrece una experiencia inmersiva y la oportunidad de visitar virtualmente muchas de sus plantas de producción en los Estados Unidos. Este centro también incluye una serie de lecciones y planes de estudio gratuitos basados en STEM, impartidos a través de los socios de la Fundación Toyota USA, así como excursiones virtuales y mucho más. Para obtener más información acerca de Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com.

Acerca de Nintendo : Nintendo Co., Ltd., con sede en Kioto, Japón, ha creado franquicias que se han convertido en marcas familiares en todo el mundo, incluidos Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Metroid™, Pokémon™, Animal Crossing™, Pikmin™ y Splatoon™, a través de sus productos de hardware y software integrados. Nintendo busca ofrecer experiencias de entretenimiento únicas e intuitivas para todos, fabricar y comercializar dispositivos de videojuegos como la familia de consolas Nintendo Switch™, desarrollar y operar aplicaciones para dispositivos inteligentes, y colaborar con socios en una serie de iniciativas de entretenimiento como contenido visual y parques temáticos. Nintendo ha vendido más de 5,400 millones de videojuegos y más de 800 millones de unidades de hardware a nivel mundial. Desde el lanzamiento del Nintendo Entertainment System™ hace más de 30 años, hasta hoy y en el futuro, la misión continua de Nintendo es crear un entretenimiento único que brinde sonrisas a personas de todo el mundo. Nintendo of America Inc., una subsidiaria de propiedad absoluta con sede en Redmond, Washington, es la sede central de las operaciones de Nintendo en las Américas. Para obtener más información sobre Nintendo, visite el sitio web de la compañía en https://www.nintendo.com/.

