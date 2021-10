TPG stemt ermee in om een meerderheidsbelang te nemen in Nintex, leider in digitale procesautomatisering

Thoma Bravo is van plan om een nieuwe investering in het bedrijf te doen en een aanzienlijk minderheidsbelang te behouden. TPG en Thoma Bravo zullen samenwerken om het succes van het bedrijf op het gebied van digitale procesautomatisering te versnellen.

BELLEVUE, Washington, 6 oktober 2021 /PRNewswire/ -- Nintex, de wereldwijde standaard voor procesbeheer en -automatisering, kondigde vandaag een definitieve overeenkomst aan om een meerderheidsbelang in het bedrijf te verkopen aan TPG Capital, het private equity-platform van de internationale alternatieve vermogensfirma TPG. TPG heeft over al zijn platformen geïnvesteerd in toonaangevende softwarebedrijven, waaronder C3 AI, Planview, ThycoticCentrify, WellSky en Zscaler. De huidige meerderheidsinvesteerder, Thoma Bravo, een toonaangevend software-investeringsbedrijf, is van plan om een nieuwe investering in het bedrijf te doen en een aanzienlijk minderheidsbelang te behouden. De transactie zal naar verwachting aan het einde van 2021, met inachtneming van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, zijn voltooid.

Nintex is een sterk, groeiend bedrijf dat het krachtigste, meest gebruiksvriendelijke en volledige platform voor digitale procesautomatisering biedt. Het bedrijf breidde zijn aanbod van procesoplossingen uit van digitale formulieren en workflow naar zijn next-generation cloud-platform met intelligente formulieren, geavanceerde workflows, digitale documentgeneratie, eSignatures en robotprocesautomatisering (RPA). Nintex levert ook Nintex Promapp®, de krachtigste oplossing voor procesbeheer, een samenwerkingsoplossing voor het intuïtief vastleggen, in kaart brengen, documenteren en ondersteunen van allerlei organisatorische werkprocessen.

"In het huidige landschap zijn digitale procesautomatisering en -beheer van cruciaal belang voor het vermogen van een bedrijf om effectief en efficiënt te werken", aldus Nehal Raj, Co-Managing Partner van TPG Capital. "De automatisering van het bedrijf is een belangrijk investeringsthema van ons softwareteam, en we zijn van mening dat Nintex het mogelijk maken van deze transformatie aanstuurt. Hoewel het bedrijf zijn diensten al aan duizenden organisaties verleent, denken we dat dit nog maar het topje van de ijsberg is wat betreft de behoefte aan procesoplossingen voor afdelingen en industrieën. We kijken ernaar uit om samen te werken met de teams van Nintex en Thoma Bravo om de groei van het bedrijf te versnellen."

"Het is een spannende dag voor elk lid van de mondiale Nintex-gemeenschap", aldus CEO van Nintex, Eric Johnson. "Onze missie blijft gericht op het verbeteren van de manier waarop mensen met procesbeheer en -automatisering werken. En met de steun van toonaangevende software-investeerders als TPG Capital en Thoma Bravo, is de toekomst van Nintex buitengewoon rooskleurig. Het is een bedrijfskritiek moment om deel uit te maken van de wereldwijde automatiseringsbeweging en we kunnen niet wachten om onze klanten en partners nog meer tevreden te stellen met verdere productinnovatie en waardevolle programma's die hun aanhoudende succes stimuleren."

Een constante inzet voor het succes van de klant

Vandaag de dag wenden honderden partners en meer dan 10.000 organisaties in regionale, lokale en landelijke overheden en grote industrieën, zoals gezondheidszorg, financiële diensten, technologie en productie, zich tot het Nintex-procesplatform om de digitale transformatie en zakelijke resultaten te versnellen. Op basis van de uitgebreide mogelijkheden van het platform voor het in kaart brengen van processen en automatisering kunnen duizenden IT-teams, bedrijfsvoeringsprofessionals, zakelijke analisten en app-ontwikkelaars bedrijfsprocessen binnen afdelingen en industrieën op een snellere en meer vloeiende manier beheren, automatiseren en optimaliseren.

Tijdens de bijna vier jaar dat Thoma Bravo meerderheidsfinancier was, leverde Nintex sterke organische innovatie en voltooide het vier strategische overnames die leidden tot een verbreding en verdieping van zijn digitale procesoplossingen. Het heeft een visuele cloud-gebaseerde procesweergave- en beheeroplossing overgenomen, die vandaag de dag wordt aangeboden als Nintex Promapp®, waarmee workflows eenvoudig met één klik gegenereerd kunnen worden via de Nintex Workflow Cloud; een robotprocesautomatiseringstool (RPA), bekend als Nintex RPA, dat is opgenomen in het Gartner® Magic Quadrant™ voor RPA 2021; aanvullende workflow- en procesautomatiseringstechnologieën, waaronder geavanceerde hulpmiddelen voor de ontwikkeling van apps, bekend als Nintex K2 Five en Nintex K2 Cloud; en, recentelijk nog een veilige elektronische handtekeningoplossing die nu wordt aangeboden als Nintex AssureSign.

"We zijn blij met het innovatietempo, de operationele discipline en financiële resultaten die Nintex de afgelopen jaren heeft laten zien", aldus Hudson Smith, partner bij Thoma Bravo. "Van productengineering tot marketing, verkoop en klantsucces, Nintex richt zich voor de volle 100% op wat het belangrijkst is: succes garanderen voor iedereen die gebruikmaakt van Nintex-software om bedrijfsactiviteiten te verbeteren en te automatiseren. We zijn erg optimistisch over de toekomst van Nintex en kijken uit naar onze verdere samenwerking met het bedrijf."

Het Nintex Process Platform is door verschillende onafhankelijke onderzoeksbureaus, onder meer Forrester Research1, Aragon Research2, 451 Research3 en IDC,4 erkend als een leider in de volgende categorieën: digital process automation (DPA), digital transaction management (DTM), workflow and content automation (WCA), intelligent process automation (IPA), digital business platform (DBP) en digital automation platform (DAP). Bedrijven als Zoom Video Communications, Inc., Coca-Cola Beverages Florida, LLC, AstraZeneca en Nationwide gebruiken oplossingen van Nintex om handmatige en repetitieve werkprocessen die gebruikelijk op papier of via e-mail worden uitgevoerd om te zetten in gestroomlijnde, strategische digitale workflows, met intelligente formulieren, RPA en eSignatures.

In samenwerking met TPG Capital zal Nintex meer R&D-middelen investeren in zijn toonaangevende automatiseringsoplossingen, zijn go-to-market-programma's uitbreiden en aanvullende procestechnologieën blijven toevoegen om de vraag naar zijn softwareplatform te ondersteunen. Nintex neemt extra talent in dienst op het gebied van engineering, productbeheer, marketing, verkoop en klantsucces. Op dit moment heeft het bedrijf meer dan 850 teamleden over de hele wereld in dienst, die met plezier (gedeeltelijk) thuis werken en zich inzetten om ervoor te zorgen dat Nintex een geweldige werkplek blijft.

Morgan Stanley & Co. LLC treedt op als financieel adviseur van TPG Capital. BofA Securities treedt op als financieel hoofdadviseur en Macquarie Capital treedt op als financieel co-adviseur van Nintex. De schuldfinanciering voor de transactie wordt verstrekt door Blackstone en Thoma Bravo Credit. Ropes and Gray treedt op als juridisch adviseur van TPG Capital, Kirkland & Ellis treedt op als juridisch adviseur van Thoma Bravo, en Wilson Sonsini als juridisch adviseur van Nintex.

Over Nintex

Nintex is de wereldwijde standaard voor procesbeheer en -automatisering. Tegenwoordig wenden meer dan 10.000 organisaties in de publieke en private sector in 90 landen zich tot het Nintex Platform om de voortgang van hun digitale transformatietrajecten te versnellen door snel en eenvoudig bedrijfsprocessen te beheren, automatiseren en optimaliseren. Meer informatie vindt u op www.nintex.com waar u kunt ervaren hoe Nintex en zijn wereldwijde partnernetwerk de toekomst van intelligente procesautomatisering (IPA) vormgeven.

Over TPG

TPG is een toonaangevende, internationale, alternatieve vermogensfirma die in 1992 in San Francisco werd opgericht, met $ 108 miljard aan activa onder beheer en investerings- en operationele teams in 12 kantoren over de hele wereld. TPG investeert in vijf multi-productplatforms: kapitaal, groei, impact, vastgoed en marktoplossingen. TPG streeft ernaar dynamische producten en opties voor zijn cliënten te creëren en benadrukt tegelijkertijd het belang van discipline en operationele uitmuntendheid in de beleggingsstrategie en prestaties van zijn portefeuille. Ga voor meer informatie naar www.tpg.com of @TPG op Twitter.

Over Thoma Bravo

Thoma Bravo is een van de grootste private equity-bedrijven ter wereld, met op 30 juni 2021 meer dan $ 83 miljard aan activa in beheer. Het bedrijf investeert in op groei gerichte, innovatieve bedrijven die werkzaam zijn in de software- en technologiesectoren. Gebruikmakend van de uitgebreide sectorexpertise van het bedrijf en de bewezen strategische en operationele mogelijkheden, werkt Thoma Bravo samen met zijn portefeuillebedrijven aan het implementeren van 'best practices' in bedrijfsactiviteiten, het stimuleren van groei-initiatieven en het doen van verhogende overnames die zijn bedoeld om de omzet en de winst te versnellen. In de afgelopen 20 jaar heeft het bedrijf meer dan 325 bedrijven overgenomen die meer dan $ 100 miljard aan bedrijfswaarde vertegenwoordigen. Kijk voor meer informatie op thomabravo.com.



Product- of servicenamen die hierin worden vermeld, kunnen de handelsmerken van hun respectieve eigenaren zijn.

