TPG concorda em fazer investimento majoritário em líder de automação de processos digitais Nintex

BELLEVUE, Wash., 6 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Nintex, o padrão global de gestão e automação de processos, anunciou hoje um acordo definitivo para vender uma participação majoritária na empresa para a TPG Capital, a plataforma de capital privado da empresa global de ativos alternativos TPG. Em suas plataformas, a TPG investiu em empresas líderes de software, incluindo C3 AI, Planview, ThycoticCentrify, WellSky e Zscaler. A atual investidora majoritária da Nintex, Thoma Bravo, uma empresa líder em investimentos em software, planeja fazer um novo investimento de capital na empresa e manter uma participação minoritária significativa. Espera-se que a transação seja concluída até o final de 2021, sujeita às condições habituais de fechamento.

A Nintex é uma empresa forte e em crescimento que oferece a plataforma mais potente, fácil de usar e completa no setor de automação de processos digitais. A empresa expandiu seus recursos de soluções de processo, desde formulários digitais e fluxo de trabalho até sua plataforma de nuvem de última geração com formulários inteligentes, fluxos de trabalho avançados, geração de documentos digitais, eSignatures e automação de processos robóticos (RPA). A Nintex também oferece a solução de gerenciamento de processos mais poderosa do setor por meio da Nintex Promapp®, sua solução colaborativa para capturar, mapear, documentar e apoiar todos os tipos de processos de trabalho organizacional.

"No cenário atual, a automação e a gestão de processos digitais são fundamentais para a capacidade de qualquer empresa de trabalhar de forma eficaz e eficiente", disse Nehal Raj, sócio-gerente da TPG Capital. "A automação da empresa é um tema de investimento fundamental para nossa equipe de software, e acreditamos que a Nintex esteja na vanguarda para permitir essa transformação. Enquanto a empresa atende milhares de organizações hoje, acreditamos que elas só estão arranhando a superfície em termos de amplitude das soluções de processos de departamento e do setor necessárias. Esperamos trabalhar com as equipes da Nintex e da Thoma Bravo para acelerar o crescimento da empresa."

"É um dia emocionante para cada membro da comunidade global Nintex", disse o CEO da Nintex, Eric Johnson. "Nossa missão continua a focar em melhorar a forma como as pessoas trabalham por meio de gestão de processos e automação, e com o apoio dos principais investidores de software, como a TPG Capital e a Thoma Bravo, o futuro da Nintex é extraordinariamente brilhante. É um momento crítico para fazer parte do movimento mundial de automação e mal podemos esperar para encantar ainda mais nossos clientes e parceiros com a inovação contínua de produtos e programas valiosos que alimentam seu sucesso contínuo."

Um compromisso inabalável com o sucesso do cliente

Atualmente, centenas de parceiros e mais de dez mil organizações em todo o Estado, governos locais e federais e grandes setores como saúde, serviços financeiros, tecnologia e fabricação recorreram à plataforma de processo da Nintex para acelerar a transformação digital e os resultados de negócios. Os recursos completos de mapeamento e automação de processos da plataforma ajudam milhares de equipes de TI, profissionais de operações, analistas de negócios e desenvolvedores de aplicativos a gerenciar, automatizar e otimizar os processos de negócios em todos os departamentos e setores de forma mais rápida e mais fluida.

Durante os quase quatro anos do patrocínio majoritário da Thoma Bravo, a Nintex apresentou forte inovação orgânica e realizou quatro aquisições estratégicas que expandiram significativamente a amplitude e a profundidade de suas soluções de processo digital. Ela adquiriu uma solução visual de mapeamento e gerenciamento de processos baseada em nuvem oferecida hoje como Nintex Promapp®, que inclui facilidade, geração de fluxos de trabalho com um clique através da nuvem de fluxo de trabalho da Nintex; uma ferramenta robótica de automação de processos (RPA) conhecida como Nintex RPA apresentada no Magic Quadrant™ da Gartner® de 2021 para a RPA; tecnologias complementares de fluxo de trabalho e automação de processos, incluindo sofisticadas ferramentas de desenvolvimento de aplicativos conhecidas como Nintex K2 Five e Nintex K2 Cloud; e, mais recentemente, uma solução de assinatura eletrônica segura oferecida hoje como Nintex AssureSign.

"Estamos entusiasmados com o ritmo de inovação, rigor operacional e resultados financeiros fornecidos pela Nintex nos últimos anos", disse Hudson Smith, sócio da Thoma Bravo. "De engenharia de produtos a marketing, vendas e sucesso do cliente, a Nintex tem se concentrado no que mais importa, garantindo o sucesso de todos e utilizando o software da Nintex para melhorar e automatizar os negócios. Estamos muito otimistas com o futuro da Nintex e esperamos nossa parceria contínua com a empresa."

A plataforma de processo da Nintex foi reconhecida por várias empresas de pesquisa independentes, incluindo a Forrester Research1, Aragon Research2, 451 Research3 e IDC,4 como líder nas seguintes categorias: automação de processos digitais (DPA), gestão de transações digitais (DTM), fluxo de trabalho e automação de conteúdo (WCA), automação inteligente de processos (IPA), plataforma de comércio digital (DBP), e plataforma de automação digital (DAP). Empresas como Zoom Video Communications, Inc., Coca-Cola Beverages Florida, LLC, AstraZeneca e Nationwide utilizam as soluções da Nintex para transformar processos de trabalho manuais e repetitivos normalmente realizados em papel ou e-mail em fluxos de trabalho digitais estratégicos simplificados, com formulários inteligentes, RPA e eSignatures.

Em parceria com a TPG Capital, a Nintex investirá mais recursos de P&D em suas soluções de automação líderes de mercado, expandirá seus programas de lançamento no mercado e continuará a adicionar tecnologias de processo complementares para apoiar a demanda por sua plataforma de software. A Nintex está contratando talentos adicionais em engenharia, gestão de produtos, marketing, vendas e sucesso do cliente. Atualmente, a empresa tem mais de 850 membros da equipe em todo o mundo que adotaram modelos de trabalho remoto e híbrido e estão comprometidos em garantir que a Nintex continue sendo um ótimo lugar para se trabalhar.

A Morgan Stanley & Co. LLC está atuando como consultora financeira da TPG Capital. A BofA Securities está atuando como principal consultora financeira e a Macquarie Capital está atuando como consultora financeira adjunta da Nintex. O financiamento da dívida para a transação está sendo fornecido pela Blackstone e pela Thoma Bravo Credit. A Ropes and Gray está atuando como consultora jurídica da TPG Capital, a Kirkland & Ellis está atuando como consultora jurídica da Thoma Bravo e a Wilson Sonsini como consultora jurídica da Nintex.

Sobre a Nintex

A Nintex é o padrão global para gerenciamento e automação de processos. Atualmente, mais de dez mil organizações do setor público e privado em 90 países voltam-se para a plataforma da Nintex para acelerar o progresso em suas jornadas de transformação digital, gerenciando, automatizando e otimizando os processos de negócios de forma rápida e fácil. Saiba mais acessando www.nintex.com e veja como a Nintex e sua rede global de parceiros estão moldando o futuro da automação de processos inteligentes (IPA).

Sobre a TPG

A TPG é uma empresa líder global em ativos alternativos fundada em São Francisco em 1992, com 108 bilhões de dólares em ativos sob gestão e investimento e equipes operacionais em 12 escritórios em todo o mundo. A TPG investe em cinco plataformas de vários produtos: capital, crescimento, impacto, imóveis e soluções de mercado. A TPG tem como objetivo construir produtos e opções dinâmicos para seus clientes, ao mesmo tempo em que institui disciplina e excelência operacional em toda a estratégia de investimento e desempenho de seu portfólio. Para obter mais informações, acesse www.tpg.com ou @TPG no Twitter.

Sobre a Thoma Bravo

A Thoma Bravo é uma das maiores empresas de capital privado do mundo, com mais de 83 bilhões de dólares em ativos sob gestão em 30 de junho de 2021. A empresa investe em empresas inovadoras e voltadas para o crescimento que operam nos setores de software e tecnologia. Aproveitando a profunda experiência do setor e os recursos estratégicos e operacionais comprovados da empresa, a Thoma Bravo colabora com suas empresas do portfólio para implementar as práticas recomendadas operacionais, impulsionar iniciativas de crescimento e fazer aquisições cumulativas destinadas à aceleração de receitas e ganhos. Nos últimos 20 anos, a empresa adquiriu mais de 325 empresas que representam mais de US $100 bilhões em valor empresarial. Para obter mais informações, acesse thomabravo.com.



