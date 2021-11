TRACE lança Matriz de Risco de Suborno de 2021

ANNAPOLIS, Maryland, 17 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A TRACE, uma associação comercial reconhecida globalmente dedicada ao antissuborno, boa governança e conformidade, lançou a Matriz de Risco de Suborno de 2021, que mede o risco de suborno nos negócios em 194 economias. De acordo com os dados deste ano, a Coreia do Norte, o Turcomenistão, a Eritreia, a Venezuela e a Somália apresentam o mais alto risco comercial de suborno, enquanto a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, a Finlândia e a Nova Zelândia apresentam o menor.

Outras descobertas notáveis:

Nos últimos dez anos, o ambiente de risco de suborno de negócios piorou significativamente em países que também tiveram retrocesso democrático: Egito, Venezuela , Turquia, Polônia e Hungria.



, Turquia, Polônia e Hungria. Nos últimos cinco anos, o ambiente de risco de suborno de negócios nos Estados Unidos piorou significativamente em comparação com as tendências globais.



De 2020 a 2021, todos os países do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) observaram aumentos no risco de suborno comercial.



Nos últimos cinco anos, os países que demonstraram maior tendência de melhoria nos fatores relacionados ao risco de suborno comercial são Uzbequistão, Gâmbia, Armênia, Malásia e Angola .

Publicado originalmente em 2014 para atender a uma necessidade da comunidade empresarial de obter informações mais confiáveis sobre o risco de suborno em todo o mundo, o TRACE Matrix aborda a probabilidade de se deparar com pedidos de suborno ao fazer negócios em uma determinada jurisdição.

"Saindo de um ano recorde de multas e penalidades sob o U.S. Foreign Corrupt Practices Act (Lei dos EUA Sobre a Prática de Corrupção no Exterior), a conformidade antissuborno é prioridade para empresas multinacionais", disse a presidente da TRACE, Alexandra Wrage. "Temos o prazer de trazer outra edição do TRACE Matrix, do qual as empresas dependem para identificar considerações para gerenciar o risco de suborno nos mercados em que operam."

O TRACE Matrix ajuda as empresas a examinar as condições que permitem que o suborno comercial prospere: (1) a natureza e a extensão da interação governamental com o setor privado; (2) atitudes da sociedade em relação ao suborno e à capacidade do governo de reforçar as leis antissuborno; (3) a transparência governamental; e (4) a capacidade da sociedade civil de monitorar e expor a corrupção.

O TRACE Matrix está disponível publicamente em TRACEinternational.org/trace-matrix. Acesse o Matrix Data Browser em matrixbrowser.TRACEinternational.org.

Assista a um vídeo de 90 segundos sobre o TRACE Matrix.

Sobre a TRACE

A TRACE é uma associação comercial reconhecida globalmente dedicada ao antissuborno, conformidade e boa governança e fornecedora de soluções de gestão de risco de terceiros com custos partilhados. Membros e clientes incluem mais de 500 empresas multinacionais localizadas em todo o mundo. A TRACE está sediada nos Estados Unidos e registrada no Canadá, com presença em cinco continentes. Para mais informações, visite www.TRACEinternational.org.

FONTE TRACE

Related Links

www.traceinternational.org



SOURCE TRACE