TRACE veröffentlicht 2021 Bribery Risk Matrix

ANNAPOLIS, Maryland, 18. November 2021 /PRNewswire/ -- TRACE , ein weltweit anerkannter Wirtschaftsverband, der sich der Bekämpfung von Bestechung, guter Unternehmensführung und Compliance widmet, hat die 2021 Bribery Risk Matrix veröffentlicht, die das Bestechungsrisiko für Unternehmen in 194 Volkswirtschaften misst. Den diesjährigen Daten zufolge besteht in Nordkorea, Turkmenistan, Eritrea, Venezuela und Somalia das höchste Bestechungsrisiko im Geschäftsverkehr, während es in Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und Neuseeland am geringsten ist.

Weitere bemerkenswerte Ergebnisse:

In den letzten 10 Jahren hat sich das Risiko der Unternehmensbestechung in den Ländern, in denen es auch zu demokratischen Rückschritten gekommen ist, erheblich verschlechtert: Ägypten, Venezuela , Türkei, Polen und Ungarn.





, Türkei, Polen und Ungarn. In den letzten fünf Jahren hat sich das Risiko der Unternehmensbestechung in den Vereinigten Staaten im Vergleich zum weltweiten Trend deutlich verschlechtert.





Von 2020 bis 2021 ist in allen Ländern des Golf-Kooperationsrates (GCC) ein Anstieg des Bestechungsrisikos im Handel zu verzeichnen.





in allen Ländern des Golf-Kooperationsrates (GCC) ein Anstieg des Bestechungsrisikos im Handel zu verzeichnen. In den letzten fünf Jahren haben die Länder Usbekistan, Gambia , Armenien, Malaysia und Angola den größten Trend zur Verbesserung der Faktoren gezeigt, die dem Risiko der Bestechung im Geschäftsverkehr zugrunde liegen.

Die TRACE-Matrix wurde ursprünglich im Jahr 2014 veröffentlicht, um den Bedarf der Wirtschaft an zuverlässigeren Informationen über das weltweite Bestechungsrisiko zu decken. Die TRACE-Matrix befasst sich mit der Wahrscheinlichkeit, bei Geschäften in einem bestimmten Land auf Bestechungsforderungen zu stoßen.

„Nach einem Rekordjahr für Bußgelder und Strafen nach dem U.S. Foreign Corrupt Practices Act steht die Einhaltung von Anti-Korruptionsvorschriften bei multinationalen Unternehmen ganz oben auf der Agenda", sagte TRACE-Präsidentin Alexandra Wrage. „Wir freuen uns, eine weitere Ausgabe der TRACE-Matrix vorlegen zu können, auf die sich Unternehmen verlassen können, um Überlegungen zum Umgang mit Bestechungsrisiken in den Märkten, in denen sie tätig sind, anzustellen."

Die TRACE-Matrix hilft Unternehmen, die Bedingungen zu untersuchen, unter denen kommerzielle Bestechung gedeihen kann: (1) die Art und das Ausmaß der Interaktion zwischen Staat und Privatwirtschaft, (2) die gesellschaftliche Einstellung zur Korruption und die Fähigkeit des Staates, Anti-Korruptionsgesetze durchzusetzen, (3) die Transparenz der staatlichen Stellen und (4) die Fähigkeit der Zivilgesellschaft, Korruption zu überwachen und aufzudecken.

Die TRACE-Matrix ist öffentlich zugänglich unter TRACEinternational.org/trace-matrix . Zugriff auf den Matrix Data Browser unter matrixbrowser.TRACEinternational.org .

Sehen Sie ein 90-Sekunden Video über die TRACE-Matrix.

Informationen zu TRACE

TRACE ist ein weltweit anerkannter Unternehmensverband, der sich der Bekämpfung von Bestechung, der Einhaltung von Vorschriften und der guten Unternehmensführung verschrieben hat und ein führender Anbieter von Lösungen für das Risikomanagement von Drittparteien auf Kostenteilungsbasis ist. Zu den Mitgliedern und Kunden zählen über 500 multinationale Unternehmen in aller Welt. TRACE hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und ist in Kanada registriert und auf fünf Kontinenten vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.TRACEinternational.org .

Related Links

www.traceinternational.org



SOURCE TRACE