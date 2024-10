TraceLink lance Amadeus, le premier assistant d'IA générative pour accélérer la numérisation des réseaux d'approvisionnement sur la plateforme Opus

Formés à partir d'un riche ensemble d'informations provenant d'un référentiel de contenu unifié, les architectes d'orchestration Opus, les concepteurs de solutions, les administrateurs réseau et toutes les personnes souhaitant simplement en savoir plus sur les solutions de TraceLink disposent d'informations en quelques secondes.

BOSTON, 1er oct. 2024 /PRNewswire/ -- TraceLink, la plus grande plateforme de réseau numérique de bout en bout pour l'orchestration intelligente de la chaîne d'approvisionnement, annonce ce jour le lancement d'Amadeus, un assistant IA destiné à aider les utilisateurs de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement à configurer et à optimiser les réseaux d'approvisionnement. Grâce à des algorithmes avancés de type grand modèle de langage (LLM), Amadeus permet aux utilisateurs de trouver des réponses dans un grand nombre de contenus formatifs de l'écosystème TraceLink University, notamment des ressources pour les développeurs, des supports « comment faire » et de la documentation technique, en fournissant des réponses détaillées et précises adaptées à leurs besoins.

Qu'il s'agisse de naviguer dans des ressources étendues, de rechercher un contenu spécifique ou d'explorer des sujets connexes, Amadeus fournit des réponses intelligentes tirées d'une base de connaissances actualisée quotidiennement. Ses capacités de recherche avancées et son assistance contextuelle pour les URL et les citations garantissent un processus de recherche de contenu fluide, fiable, actualisé et efficace. Grâce à l'accès instantané aux documents TraceLink University, aux livres blancs, aux études de cas et plus encore, Amadeus fournit des réponses rapides, en quelques secondes, adaptées aux cas d'utilisation spécifiques des clients, aidant ainsi les utilisateurs à résoudre des problèmes commerciaux complexes en toute confiance.

« Avec Amadeus, nous offrons à nos clients un moyen puissant d'accéder à la richesse des connaissances au sein de TraceLink University », déclare Shabbir Dahod, président et CEO, TraceLink. « En intégrant l'IA générative et les LLM à notre vaste bibliothèque de contenus, Amadeus aide les utilisateurs à trouver rapidement les informations dont ils ont besoin pour optimiser leurs opérations de chaîne logistique. Ce n'est que le début de la stratégie TraceLink pour exploiter l'IA afin de transformer la gestion de la chaîne logistique à l'avenir. »

La fonctionnalité IA d'Amadeus est encore enrichie par ses solides protections. Des garde-fous intégrés et l'alignement sur les protocoles de sécurité d'OpenAI permettent de vérifier que les réponses sont pertinentes et précises, ce qui élimine les hallucinations IA et permet aux utilisateurs de rester sur la bonne voie. Grâce à ces fonctions de sécurité de l'IA intégrées à Amadeus, les utilisateurs reçoivent les réponses les plus pertinentes et les plus fiables, ce qui les aide à prendre des décisions éclairées en temps réel. À l'avenir, Amadeus intégrera en toute sécurité le contenu des propres réseaux d'orchestration des clients, permettant ainsi une expérience puissante axée sur l'IA en plus de l'intelligence du réseau de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout afin d'exploiter les prédictions pour stimuler les résultats commerciaux.

Suivez toute l'actualité du lancement d'Opus Magnum de TraceLink, la seule plateforme de numérisation de réseau sans code conçue pour démocratiser l'accès à l'intégration et à l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout.

Découvrez Opus Magnum au FutureLink Barcelona 2024, le seul événement de réflexion, de formation et de réseautage pour les dirigeants des sciences de la vie et des soins de santé qui ont besoin d'informations critiques et d'une collaboration optimisée dans les relations de la chaîne d'approvisionnement, du 2 au 4 octobre 2024. Avec des allocutions des plus grands leaders d'opinion du secteur, une journée entière de sessions éducatives de la TraceLink University, trois sessions d'orchestration dirigées par des clients et des partenaires de solutions, et une expo immersive de produits et de solutions, le FutureLink de cette année se concentrera sur la numérisation de bout en bout de votre chaîne d'approvisionnement pour relier vos systèmes et processus d'entreprise au réseau. Inscrivez-vous dès maintenant.

À propos de TraceLink :

TraceLink Inc. est la plus grande plateforme de chaîne logistique intelligente de bout en bout pour les sciences de la vie et la santé, permettant une orchestration de bout en bout en connectant plus de 291 000 entités du secteur de la santé et des sciences de la vie par le biais de son réseau B2N Integrate-Once™. Des entreprises de premier plan font confiance à TraceLink pour assurer la connectivité, la visibilité et la traçabilité des produits de santé à l'échelle mondiale, garantissant ainsi que chaque patient reçoit rapidement les médicaments dont il a besoin, en toute sécurité.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1004729/TraceLink_Logo.jpg