TraceLink veröffentlicht Amadeus, den ersten generativen KI-Assistenten zur Beschleunigung der Digitalisierung von Liefernetzwerken auf der Opus-Plattform

Opus-Orchestrierungsarchitekten, Lösungsdesigner, Netzwerkadministratoren und alle, die einfach mehr über die Lösungen von TraceLink erfahren möchten, werden in Sekundenschnelle mit Informationen versorgt, die auf einer Fülle von Informationen aus einem einheitlichen Content-Repository basieren.

BOSTON, 1. Oktober 2024 /PRNewswire/ – TraceLink, die größte digitale End-to-End-Netzwerkplattform für die intelligente Orchestrierung der Lieferkette, gab heute die Einführung von Amadeus bekannt, einem KI-Assistenten, der Benutzern in der gesamten Lieferkette bei der Konfiguration und Optimierung von Liefernetzwerken hilft. Mit Hilfe fortschrittlicher LLM-Algorithmen (Large Language Model) ermöglicht Amadeus den Nutzern die Suche nach Antworten im gesamten Ökosystem der Bildungsinhalte der TraceLink University, einschließlich Entwicklerressourcen, Anleitungen und technischer Dokumentation, und liefert detaillierte, präzise Antworten, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Ob Sie nun durch umfangreiche Ressourcen navigieren, nach bestimmten Inhalten suchen oder verwandte Themen erforschen, Amadeus liefert intelligente Antworten aus einer täglich aktualisierten Wissensdatenbank. Die fortschrittlichen Suchfunktionen und die kontextbezogene Unterstützung mit Quell-URL und Zitaten gewährleisten einen reibungslosen, zuverlässigen, aktuellen und effizienten Prozess der Inhaltssuche. Mit dem sofortigen Zugriff auf Dokumente der TraceLink University, Whitepapers, Fallstudien und mehr liefert Amadeus innerhalb von Sekunden schnelle Antworten, die auf spezifische Kundenanwendungsfälle zugeschnitten sind, und hilft Anwendern, komplexe Geschäftsprobleme zuverlässig zu lösen.

„Mit Amadeus bieten wir unseren Kunden eine leistungsstarke Möglichkeit, das umfangreiche Wissen der TraceLink University zu nutzen", sagte Shabbir Dahod, President und CEO von TraceLink. „Durch die Integration von generativer KI und LLMs mit unserer umfangreichen Inhaltsbibliothek hilft Amadeus den Nutzern, schnell die Informationen zu finden, die sie zur Optimierung ihrer Lieferkettenabläufe benötigen. Dies ist erst der Anfang davon, wie TraceLink KI nutzen will, um das Lieferkettenmanagement in Zukunft weiter zu transformieren."

Die KI-Funktionalität von Amadeus wird durch seine robusten Sicherheitsvorkehrungen noch verstärkt. Durch integrierte Schutzmaßnahmen und die Ausrichtung an den Sicherheitsprotokollen von OpenAI wird sichergestellt, dass die Antworten relevant und korrekt sind, KI-Halluzinationen ausgeschlossen werden und die Benutzer auf dem richtigen Weg bleiben. Mit diesen in Amadeus integrierten KI-Sicherheitsfunktionen erhalten die Nutzer die zutreffendsten und zuverlässigsten Antworten und können so in Echtzeit fundierte Entscheidungen treffen. In Zukunft wird Amadeus Inhalte aus kundeneigenen Orchestrierungsnetzwerken sicher integrieren und so eine leistungsstarke, KI-gesteuerte Erfahrung auf der Grundlage von End-to-End-Intelligenz des Lieferkettennetzwerks ermöglichen, um Vorhersagen zur Steigerung der Geschäftsergebnisse zu nutzen.

Erfahren Sie mehr über TraceLink's Opus Magnum Release, die einzige no-code Netzwerk-Digitalisierungsplattform, die den Zugang zu End-to-End Lieferketten-Integration und -Orchestrierung demokratisiert.

Erleben Sie Opus Magnum live vom 2. bis 4. Oktober 2024 auf der FutureLink Barcelona 2024, der einzigen Veranstaltung für Vordenker, Weiterbildung und Networking für Führungskräfte aus den Bereichen Biowissenschaften und Gesundheitswesen, die kritische Informationen und eine bessere Zusammenarbeit über die Lieferkettenbeziehungen hinweg benötigen. Mit Vorträgen der führenden Köpfe der Branche, einem ganzen Tag mit Schulungssitzungen der TraceLink University, drei Orchestrierungspfaden unter der Leitung von Kundschaft und Lösungspartnern sowie einer umfassenden Produkt- und Lösungsausstellung wird sich die diesjährige FutureLink auf die durchgängige Digitalisierung Ihrer Lieferkette konzentrieren, um Ihre Unternehmenssysteme und -prozesse mit dem Netzwerk zu verbinden. Jetzt anmelden.

Informationen zu TraceLink:

TraceLink Inc. ist die größte intelligente End-to-End-Lieferkettenplattform für Biowissenschaften und Gesundheitswesen, die eine End-to-End-Orchestrierung ermöglicht, indem sie mehr als 291 000 Unternehmen aus Gesundheitswesen und Biowissenschaften über ihr B2N-Integrate-Once™-Netzwerk verbindet. Führende Unternehmen vertrauen auf TraceLink, um vollständige globale Konnektivität, Transparenz sowie Rückverfolgbarkeit von Gesundheitsprodukten zu gewährleisten und sicherzustellen, dass alle Patienten ihre benötigten Medikamente zum richtigen Zeitpunkt und auf sichere Weise erhalten.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1004729/TraceLink_Logo.jpg