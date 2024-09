TraceLink lance les rapports et les tableaux de bord Opus, la première capacité de compte rendu et de tableau de bord destinée à l'utilisateur final et personnalisée pour procurer en temps réel une visibilité et des informations sur les réseaux d'approvisionnement.

N'importe quel utilisateur peut facilement et de manière transparente créer des affichages par réseaux d'approvisionnement, partenaires de chaîne d'approvisionnement et transactions commerciales.

BOSTON, 24 Septembre 2024 /PRNewswire/ -- TraceLink, la plus grande plateforme de réseau numérique de bout en bout pour l'orchestration intelligente de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé la disponibilité des rapports et des tableaux de bord Opus dans le cadre de la version Magnum de sa plate-forme Opus. Cette capacité avancée, conçue et configurée à l'aide d'outils sans code, permet aux utilisateurs professionnels de surveiller en temps réel les indicateurs de performance de la chaîne d'approvisionnement, d'identifier les problèmes potentiels avant qu'ils ne s'aggravent et de prendre en toute confiance des décisions commerciales fondées sur des données.

Grâce aux rapports et tableaux de bord Opus, les clients et leurs partenaires de la chaîne d'approvisionnement peuvent accéder à une vue unique et cohérente des performances de l'entreprise, ce qui permet d'améliorer les niveaux de service tout au long de la chaîne d'approvisionnement du client. En tirant des enseignements des données à l'aide d'outils graphiques, les utilisateurs peuvent identifier les possibilités de réduction des coûts, optimiser les niveaux de stock et rationaliser les processus partagés tels que les cycles commande-encaissement ou approvisionnement-paiement. En outre, les clients peuvent comparer les performances historiques de l'entreprise et créer des tableaux de bord dynamiques pour les partenaires afin de s'assurer que les changements de processus améliorent les indicateurs clés.

« Une visibilité complète en temps réel de la chaîne d'approvisionnement grâce à des rapports et à des tableaux de bord longitudinaux est depuis longtemps le souhait fervent de chaque responsable de chaîne d'approvisionnement, mais cette capacité est restée insaisissable - jusqu'à maintenant », a déclaré Shabbir Dahod, président-directeur général de TraceLink. « Les organisations modernes de la chaîne d'approvisionnement ont besoin d'outils qui non seulement répondent aux exigences des utilisateurs, mais qui peuvent aussi être rapidement configurés pour refléter les données du réseau en temps réel et être partagés avec les partenaires de la chaîne d'approvisionnement pour une visibilité commune. Les rapports et les tableaux de bord Opus comblent une lacune critique, en permettant aux organisations de parvenir à une véritable collaboration au sein de la chaîne d'approvisionnement ».

Principaux avantages des rapports et des tableaux de bord Opus :

Visibilité de bout en bout pour tous les partenaires de la chaîne d'approvisionnement : Les tableaux de bord de TraceLink vont au-delà du partage traditionnel des données en offrant une vision holistique des orchestrations de la chaîne logistique, tant pour les clients de TraceLink que pour leurs partenaires. Les deux parties peuvent accéder à des données en temps réel sur des transactions telles que les confirmations de commande, les statuts d'expédition et les niveaux de stock, le tout consolidé dans un tableau de bord unique. Cette visibilité complète permet aux clients et aux partenaires de gérer ensemble des processus multi-entreprises complexes, tels que l'approvisionnement jusqu'au paiement et la commande jusqu'à l'encaissement, en minimisant les erreurs, en évitant les perturbations et en garantissant une livraison OTIF (On-Time In-Full - Livraison intégrale dans les délais) à chaque étape des orchestrations de commerce, de fabrication et de logistique.

Prise de décision en temps réel dans les écosystèmes commerciaux : Grâce à des fonctionnalités sophistiquées telles que les recherches dynamiques, le filtrage contextuel et les relations entre objets, les rapports et tableaux de bord de TraceLink offrent une visibilité instantanée sur les processus métier critiques de tous les partenaires impliqués dans votre réseau de chaîne d'approvisionnement. Des fonctionnalités avancées telles que la création de rapports et le filtrage dynamique permettent aux utilisateurs de naviguer rapidement dans les données, de diagnostiquer les problèmes et de répondre à l'évolution de la situation en temps réel. Cette souplesse permet de résoudre rapidement les exceptions et d'améliorer la résilience globale de la chaîne d'approvisionnement.

Tableaux de bord configurables pour une gestion personnalisée de l'orchestration : Adapter les tableaux de bord pour répondre aux exigences uniques de divers scénarios d'orchestration, qu'il s'agisse de gérer les flux de travail de l'approvisionnement au paiement pour les transactions commerciales, de superviser la qualité de la production dans le cadre d'une fabrication externe ou de suivre les étapes clés de la logistique. Les administrateurs de TraceLink peuvent concevoir et enregistrer des vues d'entreprise configurées qui se mettent à jour dynamiquement en fonction des données d'orchestration les plus récentes, garantissant ainsi que les bonnes informations sont toujours accessibles pour une surveillance et une prise de décision proactives.

Des informations exploitables pour l'optimisation continue des processus : Les analyses intégrées offrent plus qu'une simple visibilité des données ; elles fournissent des informations exploitables sur les performances des orchestrations de votre chaîne d'approvisionnement. Par exemple, en analysant les schémas de livraison tardive de plusieurs fournisseurs, un fabricant peut identifier les retards récurrents liés à des régions ou à des partenaires spécifiques. Fort de ces informations, le fabricant peut ajuster les délais de manière proactive, renégocier les conditions ou rechercher d'autres fournisseurs, ce qui permet d'améliorer les taux de livraison dans les délais et de réduire les risques liés à la chaîne d'approvisionnement. Un autre scénario éventuel consiste à suivre la corrélation entre le volume des commandes et les retards de production, ce qui permet à l'entreprise de mieux aligner la planification des capacités sur la demande, améliorant ainsi l'efficacité et la réactivité de la chaîne d'approvisionnement dans son ensemble. Cette approche fondée sur les données permet non seulement d'optimiser les opérations actuelles, mais aussi d'améliorer en permanence les processus de la chaîne d'approvisionnement, ce qui favorise la réussite stratégique à long terme.

Interfaces utilisateur dynamiques pour une meilleure utilisabilité : Les capacités de l'interface utilisateur dynamique de TraceLink pour les objets de requête, les rapports et les tableaux de bord offrent une expérience utilisateur flexible et intuitive. Les utilisateurs peuvent créer, modifier et interagir avec les objets de requête de manière transparente en utilisant une interface sans code, ce qui permet une configuration rapide des requêtes, des rapports et des tableaux de bord sans expertise technique. Des fonctionnalités telles que la création de rapports par glisser-déposer, le filtrage des données en temps réel et les graphiques interactifs permettent aux utilisateurs professionnels d'explorer les données sous plusieurs angles et de générer des informations à l'improviste. Ce niveau de configuration réduit la dépendance à l'égard de l'informatique, accélère la prise de décision et favorise l'adoption par les utilisateurs en offrant une expérience sur mesure qui s'aligne sur les besoins individuels de l'entreprise.

« Les rapports Opus permettent aux utilisateurs de configurer l'accès et l'analyse des données de leur plateforme », explique James Mills, vice-président des produits d'intelligence collective chez TraceLink. « Les tableaux de bord Opus permettent aux utilisateurs de rester au fait de l'ensemble de leurs activités en associant plusieurs visualisations optimisées de leurs rapports. L'intégration transparente des rapports et des tableaux de bord offre un environnement interactif, sans code, pour l'analyse des données et la prise de décision ».

Obtenez plus d'informations sur la version Opus Magnum de TraceLink, la seule plateforme de numérisation de réseau sans code conçue pour démocratiser l'accès à l'intégration et à l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout.

Découvrez Opus Magnum au FutureLink Barcelona 2024, le seul événement de réflexion, de formation et de réseautage pour les leaders des sciences de la vie et des soins de santé qui ont besoin d'informations critiques et d'une meilleure collaboration dans les relations de la chaîne d'approvisionnement, du 2 au 4 octobre 2024. Avec des interventions par les plus grands leaders d'opinion du secteur, une journée entière de sessions éducatives de la TraceLink University, trois sessions d'orchestration dirigées par des clients et des partenaires de solutions, et une expo immersive de produits et de solutions, le FutureLink de cette année se concentrera sur la numérisation de bout en bout de votre chaîne d'approvisionnement pour relier vos systèmes et processus d'entreprise au réseau. Inscrivez-vous dès maintenant.

À propos de TraceLink :

TraceLink Inc. est la plus grande plateforme de chaîne logistique intelligente de bout en bout pour les sciences de la vie et la santé, permettant une orchestration de bout en bout en connectant plus de 291 000 entités du secteur de la santé et des sciences de la vie par le biais de son réseau B2N Integrate-Once™. Des entreprises de premier plan font confiance à TraceLink pour assurer la connectivité, la visibilité et la traçabilité des produits de santé à l'échelle mondiale, garantissant ainsi que chaque patient reçoit rapidement les médicaments dont il a besoin, en toute sécurité.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1004729/TraceLink_Logo.jpg