TraceLink veröffentlicht Opus Reports und Dashboards, die erste Endbenutzer-Reporting- und Dashboarding-Funktion, die speziell für die Gewinnung von Echtzeit-Transparenz und Einblicken in Liefernetzwerke entwickelt wurde

Jeder Benutzer kann einfach und nahtlos Ansichten nach Liefernetzen, Lieferkettenpartnern und Geschäftsvorgängen erstellen

BOSTON, 25. September 2024 /PRNewswire/ -- TraceLink, die größte digitale End-to-End-Netzwerkplattform für die intelligente Orchestrierung der Lieferkette, hat die Verfügbarkeit von Opus Reports und Dashboards als Teil der Magnum-Version seiner Opus-Plattform angekündigt. Diese fortschrittliche Funktion, die mit Hilfe von No-Code-Tools entwickelt und konfiguriert wird, ermöglicht es Geschäftsanwendern, Leistungskennzahlen der Lieferkette in Echtzeit zu überwachen, potenzielle Probleme zu erkennen, bevor sie eskalieren, und datengestützte Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Mit Opus Reports und Dashboards können Kunden und ihre Partner in der Lieferkette auf eine einzige, konsistente Ansicht der Unternehmensleistung zugreifen und so die Servicequalität in der gesamten Lieferkette des Kunden verbessern. Mithilfe von Diagrammwerkzeugen können die Benutzer Einblicke in die Daten gewinnen und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung erkennen, den Lagerbestand optimieren und gemeinsame Prozesse wie Order-to-Cash- oder Procure-to-Pay-Zyklen rationalisieren. Darüber hinaus können Kunden die historische Unternehmensleistung vergleichen und dynamische Partner-Scorecards erstellen, um sicherzustellen, dass Prozessänderungen die wichtigsten Kennzahlen verbessern.

„Vollständige Transparenz in der Lieferkette durch Echtzeit-Längsschnittberichte und Dashboarding steht seit langem ganz oben auf der Wunschliste eines jeden Chief Supply Chain Officers, doch diese Fähigkeit blieb bisher unerreichbar", sagte Shabbir Dahod, President und CEO von TraceLink. „Moderne Lieferketten-Organisationen benötigen Tools, die nicht nur die Anforderungen der Geschäftsanwender erfüllen, sondern auch schnell konfiguriert werden können, um Netzwerkdaten in Echtzeit abzubilden und mit Lieferkettenpartnern gemeinsam zu nutzen. Opus Reports and Dashboards füllt eine entscheidende Lücke und ermöglicht Unternehmen eine echte Zusammenarbeit in der Lieferkette."

Die wichtigsten Vorteile von Opus Reports and Dashboards:

End-to-End-Visibilität für alle Partner der Lieferkette: Die Dashboards von TraceLink gehen über den traditionellen Datenaustausch hinaus, indem sie sowohl für TraceLink-Kunden als auch für deren Partner einen ganzheitlichen Überblick über die Orchestrierung der Lieferkette bieten. Beide Parteien können auf Echtzeitdaten zu Transaktionen wie Auftragsbestätigungen, Versandstatus und Lagerbestände zugreifen, die alle in einem einzigen Dashboard zusammengefasst sind. Diese umfassende Transparenz versetzt Kunden und Partner gleichermaßen in die Lage, komplexe unternehmensübergreifende Prozesse wie Procure-to-Pay und Order-to-Cash gemeinsam zu verwalten, Fehler zu minimieren, Unterbrechungen zu vermeiden und eine termingerechte Lieferung in vollem Umfang (On-Time-In-Full, OTIF) bei jedem Schritt der Orchestrierung von Handel, Fertigung und Logistik zu gewährleisten.

„Opus Reports bietet den Anwendern einen konfigurierbaren Zugang und eine Analyse ihrer Plattformdaten", sagte James Mills, Vice President, Collective Intelligence Products bei TraceLink. „Opus Dashboards ermöglicht es Anwendern, durch die Kombination mehrerer benutzeroptimierter Visualisierungen ihrer Berichte den Überblick über die gesamte Bandbreite ihres Geschäfts zu behalten. Die nahtlose Integration von Berichten und Dashboards bietet eine codefreie, interaktive Umgebung für datengesteuerte Analysen und Entscheidungen."

Erfahren Sie mehr über die Veröffentlichung von TraceLink's Opus Magnum, der einzigen no-code Netzwerk-Digitalisierungsplattform, die den Zugang zu End-to-End Lieferkettenintegration und Orchestrierung demokratisiert.

Erleben Sie Opus Magnum live vom 2. bis 4. Oktober 2024 auf der FutureLink Barcelona 2024, der einzigen Veranstaltung für Vordenker, Weiterbildung und Networking für Führungskräfte aus den Bereichen Biowissenschaften und Gesundheitswesen, die kritische Informationen und eine bessere Zusammenarbeit über die Lieferkettenbeziehungen hinweg benötigen. Mit Vorträgen der führenden Köpfe der Branche, einem ganzen Tag mit Schulungssitzungen der TraceLink University, drei Orchestrierungspfaden unter der Leitung von Kundschaft und Lösungspartnern sowie einer umfassenden Produkt- und Lösungsausstellung wird sich die diesjährige FutureLink auf die durchgängige Digitalisierung Ihrer Lieferkette konzentrieren, um Ihre Unternehmenssysteme und -prozesse mit dem Netzwerk zu verbinden. Jetzt anmelden.

Informationen zu TraceLink:

TraceLink Inc. ist die größte intelligente End-to-End-Lieferkettenplattform für Biowissenschaften und Gesundheitswesen, die eine End-to-End-Orchestrierung ermöglicht, indem sie mehr als 291 000 Unternehmen aus Gesundheitswesen und Biowissenschaften über ihr B2N-Integrate-Once™-Netzwerk verbindet. Führende Unternehmen vertrauen auf TraceLink, um vollständige globale Konnektivität, Transparenz sowie Rückverfolgbarkeit von Gesundheitsprodukten zu gewährleisten und sicherzustellen, dass alle Patienten ihre benötigten Medikamente zum richtigen Zeitpunkt und auf sichere Weise erhalten.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1004729/TraceLink_Logo.jpg