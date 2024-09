TraceLink lance Opus Solution Environment, le premier environnement sans code pour l'élaboration visuelle de solutions de chaîne logistique multi-entreprises

Pour la première fois, les responsables de la chaîne d'approvisionnement ont accès à une plateforme équivalente ou supérieure à celle de leurs homologues des ventes, du marketing, des RH et de la finance

BOSTON, 20 septembre 2024 /PRNewswire/ -- TraceLink, la plus grande plateforme de réseau numérique de bout en bout pour l'orchestration intelligente de la chaîne d'approvisionnement, annonce l'inclusion d'Opus Solution Environment dans la prochaine version Magnum de sa plateforme Opus. Il s'agit du seul environnement de conception de solutions sans code, basé sur des métadonnées, qui permet aux utilisateurs de la chaîne d'approvisionnement d'élaborer et de configurer des solutions multi-entreprises.

Basée sur des métadonnées, la plateforme de TraceLink permet aux entreprises de disposer d'une configuration sans code pour la conception et la mise en œuvre de solutions. En tirant parti de la sémantique déclarative, les entreprises peuvent facilement démarrer et faire évoluer leurs environnements, en se concentrant sur l'innovation plutôt que sur les défis techniques. L'environnement de solution Opus fournit des outils intuitifs sans code aux clients et aux partenaires de solution pour concevoir des expériences utilisateur, adapter les flux de travail, gérer l'accès et configurer les réseaux de la chaîne d'approvisionnement. Cela permet à tout utilisateur, quelle que soit son expertise technique, d'accélérer le développement, de réduire les coûts et de numériser les opérations sans contraintes informatiques ni retards.

« Notre nouvelle fonctionnalité basée sur les métadonnées et sans code, combinée à notre réseau inégalé de plus de 291 000 partenaires de la chaîne d'approvisionnement, permet aux clients d'orchestrer des processus commerciaux complexes dans l'ensemble de leur écosystème. En outre, la mise à disposition de ces fonctionnalités sans code élargit radicalement le nombre d'utilisateurs professionnels et de concepteurs de solutions qui peuvent désormais mener des engagements de numérisation pour leur entreprise, et ouvre la voie à un écosystème croissant de partenaires de solutions pour mettre l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement à la disposition de leurs clients, quel que soit leur profil financier ou leurs compétences numériques. C'est vraiment le seul moyen de démocratiser l'accès à la numérisation de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout », déclare Shabbir Dahod, président et CEO, TraceLink.

Principales caractéristiques et avantages de l'environnement de la solution Opus :

Concevoir des solutions en toute simplicité : Grâce à une plateforme sans code alimentée par des métadonnées, Opus permet à chacun, quel que soit son bagage technique, de concevoir, de configurer et d'adapter des solutions multi-entreprises. En supprimant le besoin de compétences en codage, la plateforme encourage davantage de professionnels à contribuer à l'élaboration et à l'optimisation des processus de la chaîne d'approvisionnement, favorisant ainsi un environnement collaboratif et innovant.

Bob Sturim, directeur de la technologie chez TraceLink, ajoute : « Ce niveau de capacité et de flexibilité est unique à TraceLink, car tous les autres éditeurs de logiciels proposant des environnements de plateforme sans code ne permettent cette capacité que dans le contexte d'une entreprise - aucune autre société au niveau mondial n'a démontré sa capacité à offrir des outils sans code similaires appliqués à des cas d'utilisation de numérisation multi-entreprises qui sont propres à la gestion de la chaîne d'approvisionnement ».

Multienterprise Information Network Tower (MINT) est le premier produit à exploiter pleinement les capacités de l'environnement de solutions Opus, permettant aux utilisateurs de s'intégrer de manière transparente dans le réseau TraceLink et de partager des transactions standardisées avec des partenaires commerciaux autorisés. En permettant des échanges de données sécurisés en temps réel, MINT améliore la collaboration tout au long de la chaîne d'approvisionnement, réduisant les erreurs et les retards tout en optimisant l'efficacité globale. Grâce à sa configuration sans code, les utilisateurs peuvent facilement personnaliser les flux de travail et la gestion des transactions, ce qui leur permet de s'aligner sur leurs besoins opérationnels spécifiques et de gagner en agilité dans leurs opérations multi-entreprises.

Pour en savoir plus sur la version Magnum de la plateforme Opus de TraceLink, la seule plateforme de numérisation de réseau sans code conçue pour démocratiser l'accès à l'intégration et à l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout.

Découvrez Opus Magnum au FutureLink Barcelona 2024, le seul événement de réflexion, de formation et de réseautage pour les leaders des sciences de la vie et des soins de santé qui ont besoin d'informations critiques et d'une meilleure collaboration dans les relations de la chaîne d'approvisionnement, du 2 au 4 octobre 2024. Avec des allocutions prononcées par les plus grands leaders d'opinion du secteur, une journée entière de sessions éducatives de la TraceLink University, trois sessions d'orchestration dirigées par des clients et des partenaires de solutions, et une expo immersive de produits et de solutions, le FutureLink de cette année se concentrera sur la numérisation de bout en bout de votre chaîne d'approvisionnement pour relier vos systèmes et processus d'entreprise au réseau. Inscrivez-vous dès maintenant.

À propos de TraceLink :

TraceLink Inc. est la plus grande plateforme de chaîne logistique intelligente de bout en bout pour les sciences de la vie et la santé, permettant une orchestration de bout en bout en connectant plus de 291 000 entités du secteur de la santé et des sciences de la vie par le biais de son réseau B2N Integrate-Once™. Des entreprises de premier plan font confiance à TraceLink pour assurer la connectivité, la visibilité et la traçabilité des produits de santé à l'échelle mondiale, garantissant ainsi que chaque patient reçoit rapidement les médicaments dont il a besoin, en toute sécurité.

