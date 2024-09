TraceLink veröffentlicht Opus Solution Environment, die erste No-Code-Umgebung für den visuellen Aufbau unternehmensübergreifender Lieferkettenlösungen

Zum ersten Mal erhalten Lieferketten-Führungskräfte Zugang zu einer Plattform, die gleichwertig oder besser ist als die ihrer führenden Gegenspieler aus den Bereichen Vertrieb, Marketing, Personal und Finanzen.

BOSTON, 20. Sept. 2024 /PRNewswire/ -- TraceLink, die größte digitale End-to-End-Netzwerkplattform für die intelligente Orchestrierung der Lieferkette, hat die Aufnahme von Opus Solution Environment in die kommende Magnum-Version seiner Opus-Plattform angekündigt. Diese Funktion ist die einzige metadatengesteuerte, codefreie Lösungsdesign-Umgebung, die den Personen, welche die Lieferkette nutzen, die Möglichkeit bietet, unternehmensübergreifende Lösungen zu erstellen und zu konfigurieren.

Die metadatengesteuerte Plattform von TraceLink ermöglicht Unternehmen eine nahtlose No-Code-Konfiguration für Lösungsdesign und Implementierung. Durch die Nutzung der deklarativen Semantik können Unternehmen ihre Umgebungen einfach booten sowie skalieren und sich auf Innovationen statt auf technische Herausforderungen konzentrieren. Die Opus Solution Environment bietet intuitive No-Code-Tools für ihre Kundschaft und Lösungspartner zur Gestaltung von Benutzererfahrungen, zur Anpassung von Workflows, zur Verwaltung des Zugriffs und zur Konfiguration von Lieferkettennetzwerken. So kann jede Person, unabhängig von ihren technischen Kenntnissen, die Entwicklung beschleunigen, Kosten senken und Abläufe digitalisieren, ohne dass es zu IT-Einschränkungen oder Rückständen kommt.

„Unsere neue metadatengesteuerte No-Code-Funktion in Kombination mit unserem konkurrenzlosen Netzwerk von mehr als 291 000 Lieferkettenpartnern ermöglicht es unserer Kundschaft, komplexe Geschäftsprozesse über ihr gesamtes Ökosystem hinweg zusammenzustellen. Darüber hinaus erweitert die Freigabe dieser No-Code-Funktionen die Anzahl der Geschäftsanwendenden und Lösungsentwickelnden, die nun Digitalisierungsprojekte für ihre Unternehmen leiten können, radikal und ebnet den Weg für ein wachsendes Ökosystem von Lösungspartnern, die ihrer Kundschaft die Lieferketten-Orchestrierung zur Verfügung stellen, unabhängig von ihrem finanziellen Profil oder ihrem digitalen Reifegrad. Dies ist wirklich der einzige Weg zu einem demokratischen Zugang zur durchgängigen Digitalisierung der Lieferkette", sagt Shabbir Dahod, Präsident und CEO von TraceLink.

Die wichtigsten Merkmale und Vorteile der Opus Solution Environment:

Befähigte Lösungsdesigner: Mit einer No-Code-Plattform, die auf Metadaten basiert, ermöglicht Opus jedem – unabhängig vom technischen Hintergrund – die Entwicklung, Konfiguration und Anpassung von mehreren Unternehmenslösungen. Die Plattform macht Programmierkenntnisse überflüssig und ermutigt so mehr Fachleute, an der Entwicklung sowie Optimierung von Lieferkettenprozessen mitzuwirken und ein kollaboratives sowie innovatives Umfeld zu fördern.

Mit einer No-Code-Plattform, die auf Metadaten basiert, ermöglicht Opus jedem – unabhängig vom technischen Hintergrund – die Entwicklung, Konfiguration und Anpassung von mehreren Unternehmenslösungen. Die Plattform macht Programmierkenntnisse überflüssig und ermutigt so mehr Fachleute, an der Entwicklung sowie Optimierung von Lieferkettenprozessen mitzuwirken und ein kollaboratives sowie innovatives Umfeld zu fördern. Intuitive Drag-and-Drop-Schnittstelle: Das benutzerfreundliche Design der Plattform ermöglicht es Anwendenden, Formulare und Arbeitsabläufe über eine einfache Drag-and-Drop-Oberfläche zu erstellen sowie zu ändern. Dies verkürzt die Lernkurve und beschleunigt die Einführung neuer unternehmensübergreifender Geschäftsprozesse, gewährleistet die Konsistenz über alle Projekte hinweg und minimiert die Entwicklungszeit.

Das benutzerfreundliche Design der Plattform ermöglicht es Anwendenden, Formulare und Arbeitsabläufe über eine einfache Drag-and-Drop-Oberfläche zu erstellen sowie zu ändern. Dies verkürzt die Lernkurve und beschleunigt die Einführung neuer unternehmensübergreifender Geschäftsprozesse, gewährleistet die Konsistenz über alle Projekte hinweg und minimiert die Entwicklungszeit. Flexibilität: Anwendende können benutzerdefinierte Geschäftsregeln, Logik und Bedingungen innerhalb ihrer Workflows definieren, ohne technische Kenntnisse benötigen zu müssen. Diese Anpassungsfähigkeit stellt sicher, dass die Arbeitsabläufe mit den spezifischen betrieblichen Anforderungen und gesetzlichen Vorschriften übereinstimmen. Wenn sich die Unternehmensanforderungen ändern, können die Arbeitsabläufe schnell und in Echtzeit angepasst werden, ohne den Geschäftsbetrieb zu unterbrechen, was eine unübertroffene Flexibilität ermöglicht.

Anwendende können benutzerdefinierte Geschäftsregeln, Logik und Bedingungen innerhalb ihrer Workflows definieren, ohne technische Kenntnisse benötigen zu müssen. Diese Anpassungsfähigkeit stellt sicher, dass die Arbeitsabläufe mit den spezifischen betrieblichen Anforderungen und gesetzlichen Vorschriften übereinstimmen. Wenn sich die Unternehmensanforderungen ändern, können die Arbeitsabläufe schnell und in Echtzeit angepasst werden, ohne den Geschäftsbetrieb zu unterbrechen, was eine unübertroffene Flexibilität ermöglicht. Effizienz: Die No-Code-Umgebung verkürzt die Zeit vom Konzept bis zur Ausführung erheblich und beschleunigt die Einführung neuer Geschäftsprozesse. Diese Geschwindigkeit ist vor allem in schnelllebigen Branchen wie der Pharmazie und den Biowissenschaften von entscheidender Bedeutung. Hier unterstützt die Plattform die Skalierbarkeit, die es den Anwendenden ermöglicht, Arbeitsabläufe abteilungs- und regionsübergreifend zu replizieren sowie dabei Effizienz und Konsistenz zu wahren, wenn das Unternehmen wächst.

Die No-Code-Umgebung verkürzt die Zeit vom Konzept bis zur Ausführung erheblich und beschleunigt die Einführung neuer Geschäftsprozesse. Diese Geschwindigkeit ist vor allem in schnelllebigen Branchen wie der Pharmazie und den Biowissenschaften von entscheidender Bedeutung. Hier unterstützt die Plattform die Skalierbarkeit, die es den Anwendenden ermöglicht, Arbeitsabläufe abteilungs- und regionsübergreifend zu replizieren sowie dabei Effizienz und Konsistenz zu wahren, wenn das Unternehmen wächst. Kostenreduzierung: Durch die Reduzierung der Auswirkungen auf spezialisierte Entwicklungsteams senkt die No-Code-Funktion die Betriebskosten. Schnellere Entwicklungszyklen und kürzere Markteinführungszeiten führen zu einer schnelleren Investitionsrendite, sodass Unternehmen spezialisierte Ressourcen effizienter einsetzen sowie die Gesamtproduktivität steigern können.

Durch die Reduzierung der Auswirkungen auf spezialisierte Entwicklungsteams senkt die No-Code-Funktion die Betriebskosten. Schnellere Entwicklungszyklen und kürzere Markteinführungszeiten führen zu einer schnelleren Investitionsrendite, sodass Unternehmen spezialisierte Ressourcen effizienter einsetzen sowie die Gesamtproduktivität steigern können. Erhöhte Agilität: Mit der Opus-Plattform können Lösungen unabhängig voneinander eingesetzt werden, ohne auf vorgegebene Veröffentlichungszeitpläne zu warten. Diese Flexibilität unterstützt die kontinuierliche Innovation und ermöglicht es den Teams, ihre Prozesse in Echtzeit zu iterieren sowie zu verfeinern. Unternehmen können sich schnell an Änderungen anpassen, Arbeitsabläufe konfigurieren und Verbesserungen ohne Verzögerungen implementieren, um sicherzustellen, dass die Abläufe flexibel sowie reaktionsschnell bleiben.

Mit der Opus-Plattform können Lösungen unabhängig voneinander eingesetzt werden, ohne auf vorgegebene Veröffentlichungszeitpläne zu warten. Diese Flexibilität unterstützt die kontinuierliche Innovation und ermöglicht es den Teams, ihre Prozesse in Echtzeit zu iterieren sowie zu verfeinern. Unternehmen können sich schnell an Änderungen anpassen, Arbeitsabläufe konfigurieren und Verbesserungen ohne Verzögerungen implementieren, um sicherzustellen, dass die Abläufe flexibel sowie reaktionsschnell bleiben. Geringere Komplexität: Opus integriert B2B-Transaktionen durch erweiterbare Workflows, wobei jede Transaktion als Objekt modelliert wird. Dieser Ansatz vereinfacht die Interaktionen zwischen mehreren Unternehmen und reduziert die betriebliche Komplexität, wodurch die gesamten Lieferkettenprozesse rationalisiert und die Effizienz verbessert werden.

Opus integriert B2B-Transaktionen durch erweiterbare Workflows, wobei jede Transaktion als Objekt modelliert wird. Dieser Ansatz vereinfacht die Interaktionen zwischen mehreren Unternehmen und reduziert die betriebliche Komplexität, wodurch die gesamten Lieferkettenprozesse rationalisiert und die Effizienz verbessert werden. Datenmanagement und Sicherheit: Die integrierte Daten- und Rechteverwaltung stellt sicher, dass Unternehmen sensible Informationen in globalen Unternehmensnetzwerken verwalten und schützen können. Das Netzwerkbewusstsein der Plattform trägt dazu bei, die Datenqualität sowie -sicherheit aufrechtzuerhalten, und bietet Unternehmen Vertrauen bei der Skalierung von Abläufen über Regionen sowie Abteilungen hinweg.

Bob Sturim, Technologievorstand bei TraceLink, fügt hinzu: „Dieses Maß an Fähigkeit und Flexibilität ist einzigartig für TraceLink, da alle anderen Softwareunternehmen mit No-Code-Plattformen diese Fähigkeit nur innerhalb eines Unternehmenskontextes ermöglichen – kein anderes Unternehmen weltweit hat die Fähigkeit demonstriert, ähnliche No-Code-Tools für unternehmensübergreifende Digitalisierungsanwendungsfälle anzubieten, die einzigartig für das Lieferkettenmanagement sind."

Multienterprise Information Network Tower (MINT) ist das erste Produkt, das die Möglichkeiten der Opus-Lösungsumgebung voll ausschöpft und es Personen ermöglicht, sich nahtlos in das TraceLink-Netzwerk zu integrieren sowie standardisierte Transaktionen mit autorisierten Handelspartnern zu teilen. Durch die Möglichkeit des sicheren Datenaustauschs in Echtzeit verbessert MINT die Zusammenarbeit in der gesamten Lieferkette, wodurch Fehler und Verzögerungen reduziert und die Gesamteffizienz verbessert werden. Da die Konfiguration ohne Code erfolgt, können Anwendende die Workflows und das Transaktionsmanagement leicht anpassen, um die Anpassung an ihre spezifischen betrieblichen Anforderungen zu gewährleisten sowie die Agilität ihrer unternehmensübergreifenden Abläufe zu steigern.

Erfahren Sie mehr über die Magnum-Version der TraceLinks Opus Platform, der einzigen No-Code Netzwerk-Digitalisierungsplattform, die den Zugang zur End-to-End Lieferkettenintegration und Orchestrierung demokratisiert.

Erleben Sie Opus Magnum live auf der FutureLink Barcelona 2024, der einzigen Veranstaltung für Führungskräfte aus den Bereichen Biowissenschaften und Gesundheitswesen, die vom 2. bis 4. Oktober 2024 wichtige Informationen sowie eine bessere Zusammenarbeit in der Lieferkette benötigen. Mit Vorträgen der führenden Köpfe der Branche, einem ganzen Tag mit Schulungssitzungen der TraceLink University, drei Orchestrierungspfaden unter der Leitung von Kundschaft und Lösungspartnern sowie einer umfassenden Produkt- und Lösungsausstellung wird sich die diesjährige FutureLink auf die durchgängige Digitalisierung Ihrer Lieferkette konzentrieren, um Ihre Unternehmenssysteme und -prozesse mit dem Netzwerk zu verbinden. Jetzt anmelden.

Informationen zu TraceLink:

TraceLink Inc. ist die größte intelligente End-to-End-Lieferkettenplattform für Biowissenschaften und Gesundheitswesen, die eine End-to-End-Orchestrierung ermöglicht, indem sie mehr als 291 000 Unternehmen aus Gesundheitswesen und Biowissenschaften über ihr B2N-Integrate-Once™-Netzwerk verbindet. Führende Unternehmen vertrauen auf TraceLink, um vollständige globale Konnektivität, Transparenz sowie Rückverfolgbarkeit von Gesundheitsprodukten zu gewährleisten und sicherzustellen, dass alle Patienten ihre benötigten Medikamente zum richtigen Zeitpunkt und auf sichere Weise erhalten.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1004729/TraceLink_Logo.jpg