Trade Ledger booste les délais d'approbation des prêts aux entreprises, ce qui permet de réduire de 90 % le délai d'acceptation dans le projet pilote de financement des actifs de ScotPac.

La plateforme en temps réel offre un délai d'approbation rapide, réduisant les délais de décision qui auparavant se comptaient en jours à quelques heures

L'expérience entièrement numérique transforme le financement des PME pour les entreprises et leurs conseillers

Croissance de 300 % du volume d'activités de financement d'actifs depuis la mise en œuvre

La plateforme de prêt en tant que service ou plateforme Laas (« lending-as-a-service ») aide à renforcer le positionnement de ScotPac comme l'une des rares entreprises financières australiennes et néo-zélandaises capables de finaliser rapidement le financement de transactions simples et complexes

LONDRES, 6 septembre 2021 /PRNewswire/ --Trade Ledger, plateforme innovante de crédit numérique mondiale, s'est associée à ScotPac, prêteur non bancaire majeur en Australie et en Nouvelle-Zélande auprès des PME, pour créer une expérience de création et de souscription de fonds d'entreprise de premier plan. Le partenariat démontre la portée révolutionnaire de la plateforme Trade Ledger pour les prêteurs commerciaux et leurs clients, réduisant considérablement les délais de traitement des demandes.

ScotPac utilise la plateforme de crédit basée sur les données de Trade Ledger pour débloquer tous les types de fonds de roulement et de produits de crédit aux PME qui ne peuvent pas toujours accéder facilement à un financement. La plateforme Trade Ledger a été mise à l'essai dans le cadre de l'offre de financement d'actifs de ScotPac et a connu un succès auprès des entrepreneurs et des courtiers, atteignant une réduction de 90 % du délai de traitement des demandes et une croissance de 300 % du volume de nouvelles transactions au cours des 12 derniers mois.

« Nos connaissances en matière de technologie et de données d'entreprise, associées à l'avis d'experts en finance d'entreprise comme ScotPac, accélèrent et transforment le financement des entreprises, en se concentrant notamment sur l'expérience de prêt aux PME et aux marchés intermédiaires, débloquant ainsi la croissance économique grâce à de meilleurs produits de prêt », a déclaré Martin McCann, cofondateur et PDG de Trade Ledger. « Notre plateforme place l'expérience client au cœur du processus et étend la distribution du crédit sans augmentation du risque, déverrouillant un segment non desservi de 1,2 billion de livres du marché mondial du crédit aux PME de 7 billions de livres. Le partenariat avec ScotPac démontre à quel point notre plateforme peut aider un prêteur à faire croître son entreprise.

« La plateforme de Trade Ledger va au-delà du secteur des solutions bancaires ouvertes. Notre capacité à associer les clients d'un prêteur avec les services appropriés et à mettre rapidement de nouvelles propositions sur le marché est essentielle à notre relation avec ScotPac et transforme pour les entreprises leur façon d'accéder à un financement. »

« ScotPac et Trade Ledger ont créé une expérience entièrement numérique qui est simple pour l'utilisateur final, qu'il s'agisse d'une petite entreprise ou d'un grand groupe. L'objectif est de transformer le financement des entreprises afin qu'il soit facilement accessible aux PME », a déclaré Jon Sutton, PDG de ScotPac.

« Les PME peuvent accéder rapidement à de multiples produits (dont le financement des débiteurs, le financement des actifs et le financement du commerce) pour résoudre leurs problèmes de financement les plus complexes ou sur mesure. La rapidité et la constance ont une importance majeure pour les entrepreneurs, ainsi que pour nos courtiers et comptables partenaires. »

La technologie de Trade Ledger est au cœur de la nouvelle expérience de prêt numérique de ScotPac

· Une évaluation numérique du crédit et une expérience d'intégration reposant sur une architecture cloud-native évolutive, avec des microservices qui permettent aux prêteurs de créer rapidement des flux de travail, des règles et une logique sur mesure

· Une plateforme dotée de normes de conformité et de sécurité, alignées sur les meilleures pratiques et intégrées à des sources de données externes, pour une analyse axée sur les données et des décisions de financement rapides

· Utilisation quotidienne de l'intelligence artificielle et de l'analyse des données au sein de l'entreprise, qui améliorent l'expérience client et fournissent des indicateurs de croissance et d'efficacité

· Des flux de travail et des espaces de travail personnalisés permettant aux prêteurs d'effectuer rapidement et à grande échelle des tâches d'évaluation de crédit

· Un portail des partenaires qui rend les décisions de prêt très rapides pour les courtiers, les comptables et les autres partenaires de ScotPac, et qui leur présente également l'avancement en temps réel des transactions, et fournit des modèles et des ressources pratiques pour faciliter les transactions commerciales

Utilisation des données et technologies pour réinventer le monde des prêts aux PME

« Le partenariat avec Trade Ledger permettra de numériser complètement l'entrée de chaque canal et produit pour ScotPac, avec des processus numériques boostés et sécurisés qui n'arrêteront pas les entrepreneurs lorsqu'ils recherchent un financement », a déclaré M. Sutton.

« L'investissement dans la technologie de pointe fait partie de notre approche visant à conserver le 'meilleur des deux mondes', qui consiste à proposer aux entrepreneurs une décision numérique rapide et facile sur notre capacité à proposer un financement, tout en préservant la solide réputation de financement fondée sur les relations que nous avons bâties depuis les années 1980. Les clients et introducteurs de ScotPac bénéficieront de la technologie et de la rapidité d'une fintech, donnant à chaque entreprise plus de contrôle et de visibilité sur ses transactions de financement. Toutefois, contrairement aux prêteurs entièrement en ligne, nous restons en mesure de gérer des transactions complexes. »

M. Sutton a déclaré que le partenariat avec Trade Ledger était une initiative technologique importante, parmi plusieurs autres initiatives prévues de ScotPac caractérisées par un investissement massif dans la technologie, un élargissement de leur offre de produits et un renforcement de leur équipe de direction. C'est ce qui guide la transformation de ScotPac. De ce qui était depuis plus de 30 ans principalement une entreprise de financement des débiteurs, ScotPac est devenue un leader important dans le secteur des prêts de fonds de roulement en Australie et en Nouvelle-Zélande.

« Même avec d'excellentes expériences numériques, les entreprises veulent et ont besoin de souplesse – elles ne veulent pas traiter avec un prêteur qui ne propose qu'une seule solution censée convenir à tous les cas de figure. L'investissement de ScotPac dans la technologie nous permet de prendre des décisions agiles pour comprendre rapidement chaque entreprise et faire un appel précis au financement », a ajouté M. Sutton. « ScotPac peut traiter des demandes complexes pour obtenir des contrats et constituer un véritable partenariat avec ses clients, plutôt que de simplement prendre des décisions numériques basées sur des algorithmes sur l'opportunité de les financer ou non ».

À propos de Trade Ledger

Trade Ledger a été fondée en 2016 pour aider le secteur des services financiers à réinventer le financement commercial complexe pour les PME et les entreprises du marché intermédiaire dans l'économie numérique.

La plateforme LaaS prend en charge tous les produits de crédit aux entreprises sécurisés et non sécurisés, transformant les sources de données de la chaîne d'approvisionnement en informations et tâches exploitables. Cela permet de créer et d'offrir les bons produits de prêt au bon moment, sur le bon canal, rapidement et à faible risque. Ses clients augmentent leur rentabilité en réalisant en moyenne une réduction des coûts d'origination de 60 %, une réduction de 50 % des abandons et un potentiel de croissance du portefeuille de prêts de plus de 100 % grâce à un financement intégré.

Soutenue par les investisseurs en capital-risque Point72 Ventures, Foundation Capital et Hambro Perks, ainsi que par d'autres investisseurs importants tels que Court Lorenzini (fondateur de DocuSign), Trade Ledger se développe actuellement à l'international afin d'accompagner une base de clients en croissance rapide de banques de commerce mondiales, des banques régionales et nationales, et des organismes de financement alternatifs. À ce jour, Trade Ledger a levé 16,6 millions de livres.

Trade Ledger a été choisie parmi les 40 meilleures technologies financières en 2021 et a reçu les prix LendTech Initiative of the Year 2020, Lending Platform of the Year 2019 et Startup of the Year 2019.

À propos de ScotPac

ScotPac est le plus important prêteur commercial non bancaire en Australie et en Nouvelle-Zélande, proposant un financement aux petites, moyennes et grandes entreprises, des start-ups aux entreprises dont les revenus dépassent 1 milliard de dollars. Depuis plus de 30 ans, ScotPac aide des milliers d'entrepreneurs à réussir en dégageant la valeur de leurs actifs commerciaux. Qu'il s'agisse d'acheter des actions, d'investir dans des véhicules et des équipements, d'améliorer les flux de trésorerie ou d'accéder à un fonds de roulement supplémentaire, ScotPac peut vous aider.

SOURCE Trade Ledger