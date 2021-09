-Trade Ledger sobrealimenta las velocidades de aprobación de préstamos comerciales, brindando una reducción del 90% en el 'tiempo hasta el sí' en el programa piloto de financiación de activos de ScotPac

· La plataforma en tiempo real ofrece una respuesta de aprobación rápida, lo que reduce los tiempos de decisión de días a horas

· La experiencia totalmente digital transforma la financiación empresarial de las PYMES para las empresas y sus asesores

· Se logró un crecimiento del 300% en el volumen de negocio de financiación de activos desde la implementación

· La plataforma de préstamos como servicio ayuda a consolidar la posición de ScotPac como uno de los pocos financistas comerciales de Australia y Nueva Zelanda capaces de finalizar rápidamente la financiación para acuerdos simples y complejos

LONDRES, 6 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- El innovador de la plataforma global de préstamos digitales, Trade Ledger, ha unido fuerzas con ScotPac, el prestamista no bancario para PYMES más grande de Australia y Nueva Zelanda, para crear una experiencia de originación y suscripción líder en el mercado para la financiación empresarial. La asociación demuestra el alcance revolucionario de la plataforma Trade Ledger para los prestamistas comerciales y sus clientes, lo que reduce drásticamente los tiempos de respuesta de las aplicaciones.

ScotPac está utilizando la plataforma de préstamos basada en datos de Trade Ledger para desbloquear todo tipo de capital de trabajo y productos de préstamos comerciales para las PYMES que no siempre pueden acceder fácilmente a la financiación. La plataforma Trade Ledger se puso a prueba en la oferta de financiación de activos de ScotPac y ha sido un éxito entre los propietarios de negocios y los corredores, logrando una reducción del 90% en el tiempo de respuesta de las aplicaciones y un crecimiento del 300% en el volumen de nuevos negocios en los últimos 12 meses.

"Nuestra tecnología y conocimiento de datos comerciales, junto con expertos en finanzas comerciales como ScotPac, está acelerando y transformando las finanzas comerciales, enfocándose en particular en la experiencia de préstamos para PYMES y empresas del mercado medio, desbloqueando el crecimiento económico con mejores productos crediticios", dijo Martin McCann, cofundador y consejero delegado de Trade Ledger. "Nuestra plataforma coloca la experiencia del cliente en el centro del proceso y expande la distribución de crédito sin aumentar el riesgo, desbloqueando un segmento no atendido de 1,2 billones de libras del mercado global de crédito para PYMES de 7 billones de libras. La asociación con ScotPac demuestra la eficacia con la que nuestra plataforma puede ayudar un prestamista a hacer crecer su negocio.

"La plataforma de Trade Ledger va más allá de la Banca Abierta. Nuestra capacidad para hacer coincidir a los clientes de un prestamista con los servicios adecuados y llevar nuevas propuestas al mercado rápidamente es clave para nuestra relación con ScotPac y transforma la forma en que se puede acceder a la financiación empresarial".

"ScotPac y Trade Ledger han creado una experiencia completamente digital que es simple para el usuario final, ya sea una pequeña empresa o una gran corporación. El objetivo es transformar la financiación empresarial para que sea fácilmente accesible para las PYMES", dijo el consejero delegado de ScotPac, Jon Sutton.

"Las PYMES pueden acceder rápidamente a múltiples productos (incluida nuestra financiación de deudores, financiación de activos y financiación comercial) para resolver sus problemas de financiación más complejos o personalizados. El valor de la velocidad y la coherencia es enorme para los propietarios de empresas y para nuestros socios corredores y contadores".

La tecnología Trade Ledger se encuentra en el centro de la nueva experiencia de préstamos digitales de ScotPac

Una evaluación de crédito digital y una experiencia de incorporación basada en una arquitectura de nube nativa escalable, con microservicios que permiten a los prestamistas crear rápidamente flujos de trabajo, reglas y lógica personalizados.

Una plataforma con seguridad y cumplimiento de las mejores prácticas integrada con fuentes de datos externas, para análisis basados en datos y decisiones de financiación rápidas

Uso diario de inteligencia artificial y análisis de datos dentro de la empresa que mejoran la experiencia del cliente y proporcionan métricas de crecimiento y eficiencia.

Flujos de trabajo personalizados y espacios de trabajo para usuarios que permiten a los prestamistas realizar tareas de evaluación crediticia con rapidez y escala.

Un portal para socios que hace que las decisiones de préstamos sean muy rápidas para los corredores, contadores y otros socios de ScotPac, y que también les proporciona el progreso de las transacciones en tiempo real y útiles plantillas y recursos para facilitar la realización de negocios.

Uso de datos y tecnología para reinventar el mundo de los préstamos para PYMES

"La asociación Trade Ledger digitalizará completamente la puerta de entrada a todos los canales y productos de ScotPac, con procesos digitales seguros y sobrealimentados que no frenan a los dueños de negocios cuando buscan financiación", dijo Sutton.

"La inversión en tecnología de vanguardia es parte de nuestro enfoque de 'lo mejor de ambos mundos' para brindar a los propietarios de negocios una decisión digital rápida y fácil sobre si podemos financiarlos, al tiempo que preservamos la reputación de financiación profunda y basada en relaciones que hemos construido desde la década de 1980. Proporciona a los clientes e introductores de ScotPac la tecnología y la velocidad de una fintech, dando a cada negocio más control y visibilidad sobre sus acuerdos de financiación, pero a diferencia de los prestamistas totalmente en línea, seguimos siendo capaces de manejar transacciones complejas".

Dijo que la asociación con Trade Ledger es una iniciativa tecnológica importante, una de las varias planificadas para ScotPac, que ha invertido mucho en tecnología y ha ampliado su oferta de productos y su equipo ejecutivo. Esto está impulsando la transformación de ScotPac de lo que ha sido durante más de 30 años principalmente un negocio de financiamiento de deudores, para convertirse en un líder significativo en préstamos de capital de trabajo en Australia y Nueva Zelanda.

"Incluso con excelentes experiencias digitales, las empresas quieren y necesitan flexibilidad; no quieren tratar con un prestamista que es una fábrica de salchichas de 'talla única'. La inversión de ScotPac en tecnología nos permite tomar decisiones ágiles para comprender rápidamente cada uno negocios y hacer una llamada precisa a la financiación ", añadió Sutton. "ScotPac puede manejar solicitudes complejas para cerrar acuerdos y realmente asociarse con los clientes, en lugar de simplemente tomar decisiones digitales basadas en algoritmos sobre si financiarlos o no".

Acerca de Trade Ledger

Trade Ledger se fundó en 2016 para ayudar al sector de los servicios financieros a reimaginar las complejas finanzas empresariales para las PYMES y las empresas de mercado medio en la economía digital.

La plataforma de préstamos como servicio (LaaS) es compatible con todos los productos de préstamos empresariales seguros y no garantizados, transformando las fuentes de datos de la cadena de suministro en información y tareas procesables. Esto permite crear y ofrecer los productos de préstamo adecuados en el momento adecuado, a través del canal adecuado, rápidamente, a bajo riesgo. Sus clientes aumentan su rentabilidad, logrando en promedio una reducción del coste de origen del 60%, una reducción del 50% en abandonos y un potencial de crecimiento de las carteras de préstamos de más del 100% a través de financiación integrada.

Respaldada por los capitalistas de riesgo Point72 Ventures, Foundation Capital y Hambro Perks, y otros inversores notables como Court Lorenzini (fundador de DocuSign), Trade Ledger está escalando actualmente a nivel mundial para dar cabida a una base de clientes de rápido crecimiento de bancos comerciales globales, bancos regionales y nacionales, y proveedores de financiación alternativos. Hasta la fecha, ha recaudado 16,6 millones de libras.

Trade Ledger fue galardonado con LendTech Initiative of the Year 2020, Lending Platform of the Year 2019 y Startup of the Year 2019.

Acerca de ScotPac

ScotPac es el prestamista empresarial no bancario para PYMES más grande de Australia y Nueva Zelanda, y proporciona financiación a pequeñas, medianas y grandes empresas, desde nuevas empresas hasta empresas que superan los mil millones de dólares en ingresos. Durante más de 30 años, ScotPac ha ayudado a miles de propietarios de negocios a tener éxito, liberando el valor de sus activos comerciales. Ya sea para comprar acciones, invertir en vehículos y equipos, mejorar el flujo de caja o acceder a capital de trabajo adicional, ScotPac puede ayudar.

SOURCE Trade Ledger