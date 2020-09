TradeMax, líder de trading de CFDs, torna-se TMGM com anúncio de reformulação da marca

SYDNEY, 11 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- O provedor de trading de CFD, conhecido como TradeMax, está fazendo uma grande mudança de identidade ao anunciar a adesão de um novo nome: TMGM.

Desde 2015, a TradeMax tem moldado o futuro da indústria de trading de CFD – sendo líder em tecnologia, inovação e serviço de primeira linha. Com a plataforma agora dominando os mercados financeiros chinês e australiano - com demanda por seus serviços internacionalmente - a empresa cresceu muito além de sua origem como uma empresa financeira com sede em Sydney.

Esta procura crescente de clientes de todo mundo gerou um crescimento na empresa levando-a à focar no mercado internacional e se globalizar ainda mais. O novo nome é TMGM, um acrônimo para "TradeMax Global Markets" - representando a futura expansão.

"O nome não muda o que fazemos", comenta o CEO Lee Yu. "A excelência no atendimento que damos aos nossos clientes não mudará com a expansão. Isso significa que agora podemos oferecer nossa plataforma de forma ainda mais ampla do que antes, já que a nossa prioridade é a experiência personalizada que nossos gerentes de conta proporcionam a nossos clientes."

A TMGM alcançou o status de líder do setor em apenas cinco anos. Com tecnologia OneZero Financial, o provedor oferece 3 plataformas de negociação com spreads baixos e rápida execução - sendo o ambiente de negociação ideal para investidores, scalpers e EA's. Os usuários também ganham acesso a mais de 15.000 produtos em 7 mercados - e essas são apenas algumas das principais vantagens da TMGM.

A TMGM teve um grande crescimento no espaço de trading de CFD. O provedor solidificou seu compromisso de capacitar os investidores com inovação, tecnologia líder do setor e excelência no atendimento ao cliente com a reformulação da marca.

A empresa também expandiu sua equipe para incluir membros globais, para que possam atender facilmente aos clientes em mais idiomas. O novo CMO, Angelo D'Alessio, está em Sydney, Austrália, focado na implementação de uma estratégia de marketing global.

Com a empresa trabalhando para penetrar em novos mercados, iremos ouvir o nome TMGM com muito mais frequência. "Damos as boas-vindas a todos os investidores que desejam começar a colher os benefícios do trading de CFDs para negociar conosco", afirma o CEO Lee Yu.

Visite www.tmgm.com para explorar o novo site e saber mais.

