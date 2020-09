TradeMax, un leader de la négociation de CFD, devient TMGM à la suite d'une refonte de marque

Leader du secteur de la négociation de CFD, TradeMax change de nom pour lancer ses efforts d'expansion mondiale

SYDNEY, 15 septembre 2020 /PRNewswire/ -- La société de négociation de CFD (contrat sur la différence) connue sous le nom de TradeMax entreprend une refonte majeure de son identité en annonçant son nouveau nom : TMGM.

Depuis 2015, TradeMax façonne l'avenir du secteur de la négociation de CFD et se positionne comme chef de file dans le domaine de la technologie, de l'innovation et de la prestation de services de premier rang. La société a considérablement grandi depuis ses débuts en tant que société financière basée à Sydney : la plateforme de TradeMax domine aujourd'hui les marchés financiers chinois et australiens et ses services suscitent une demande mondiale.

Son acquisition croissante de clients internationaux a conduit la société à accepter la demande internationale et à se mondialiser. Son nouveau nom, TMGM, signifie TradeMax Global Markets, en référence à sa future expansion.

« Nous changeons de nom, mais pas ce que nous faisons, indique Lee Yu, le PDG. L'expansion n'aura pas d'impact sur l'attention accrue que nous accordons à nos clients, elle nous permettra de proposer notre plateforme à un plus grand nombre de clients qu'avant. Fournir une expérience client personnalisée par le biais de nos directeurs de comptes reste notre première priorité. »

TMGM s'est hissé au rang de leader du secteur en l'espace de cinq courtes années. Propulsées par la technologie financière oneZero, ses trois plateformes de négociation présentent des écarts faibles et une exécution rapide, créant l'environnement de négociation idéal pour les investisseurs, les petits spéculateurs et les conseillers experts. Les utilisateurs ont également accès à plus de 15 000 produits sur sept marchés et ce ne sont là que quelques exemples des principaux avantages de TMGM.

La société a connu une croissance considérable dans le secteur de la négociation de CFD. Cette refonte de marque concrétise son engagement à soutenir les investisseurs à l'aide de l'innovation, de la technologie de pointe et d'un service à la clientèle supérieur.

La société a également élargi son équipe en recrutant des employés internationaux, ce qui lui permettra de facilement servir les clients dans plus de langues. Le nouveau directeur du marketing, Angelo D'Alessio, est basé à Sydney, en Australie, et se concentre sur la mise en œuvre d'une stratégie de marketing mondiale.

À mesure que l'entreprise poursuit ses efforts pour accéder à de nouveaux marchés, vous pouvez vous attendre à entendre parler de TMGM bien plus souvent. « Nous invitons tous les investisseurs qui veulent commencer à tirer profit du trading de CFD à négocier sur nos plateformes », a déclaré le PDG, M. Lee Yu.

Veuillez vous rendre sur www.tmgm.com pour explorer notre nouveau site Web et obtenir de plus amples informations.

