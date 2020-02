Tradeview Markets annonce des spreads inférieurs dans sur les marchés volatiles

Les derniers mois ont vu une augmentation rapide de la volatilité du marché, qui affecte directement la tarification des instruments financiers tels que les marchés de l'or, du pétrole et des devises. En réponse à cela, Tradeview , qui exerce ses activités en tant que courtier ECN via sa plateforme Innovative Liquidity Connector , offre aux traders une solution intégrale en réduisant les spreads et en réduisant les obstacles au trading des clients.

Typiquement, le taux de spread EURUSD moyen du secteur se situe entre 0,4 - 0,7 pips dans une journée de trading typique, avec des taux pouvant aller jusqu'à 1,2 pip en réponse à des évènements tels que l'annonce des US Non-Farm Payrolls. Tradeview Markets revendique maintenant des moyennes leaders du secteur de spreads d'environ 0,0 - 0,2 pip sur EURUSD avec des spreads de moins de 1 pip en période de volatilité accrue du marché.

Dans des discussions de l'annonce récente avec le PDG de Tradeview Markets, Timothy Furey, il a déclaré, « Nous avons promis dès le début que nous ne nous engagerions pas dans des subterfuges, des promotions ridicules ou des parrainages fantaisistes, uniquement dans des négociations sérieuses dans le meilleur environnement d'opérations boursières du secteur ... nous allons plus loin dans cet engagement, en fournissant maintenant les spreads les plus serrés du secteur absolument sans aucune majoration, de pair avec notre service clientèle de premier ordre... appelons ça un éveil de conscience. J'ai pensé qu'il était temps de faire bouger les choses et de donner à nos clients les mêmes taux que ceux dont j'ai connaissance lorsque je fais du trading. »

Avec les tensions croissantes entre les États-Unis et l'Iran, le Brexit, la guerre commerciale avec la Chine et, bien sûr, les élections 2020 aux États-Unis, il semble que la volatilité va continuer de s'amplifier, Traders va continuer de chercher des solutions moins coûteuses à l'échelle mondiale, et, avec l'annonce faite aujourd'hui, Tradeview est prêt à se positionner pour une croissance encore plus forte dans cette nouvelle décennie.

