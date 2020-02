Tradeview Markets kondigt lagere spreads aan in volatiele markt

De afgelopen maanden is de marktvolatiliteit snel toegenomen, wat een directe invloed uitoefent op de prijsstelling van financiële instrumenten zoals goud, olie en de valutamarkt. In antwoord hierop biedt Tradeview , die fungeert als een ECN broker via haar Innovative Liquidity Connector platform, handelaren een complete oplossing door spreads te verlagen en te zorgen voor minder belemmeringen voor de handelsactiviteiten van cliënten.

Gewoonlijk ligt het gemiddelde EURUSD spread tarief op een typische handelsdag tussen de 0,4 - 0,7 pip, met tarieven tot wel 1,2 pip bij gebeurtenissen zoals de aankondiging van het niet-agrarische loonverslag in de VS (US Non-Farm Payrolls). Tradeview Markets heeft nu de beste gemiddelden in de sector, met spreads van rond de 0,0 - 0,2 pip voor EURUSD en minder dan 1 pip in tijden van hogere marktvolatiliteit.

Bij het bespreken van de recente bekendmaking met Tradeview Markets CEO, Timothy Furey, zei hij, "We hebben vanaf het begin af aan beloofd dat we ons niet inlaten met marketingfoefjes, bespottelijke promoties of fraaie sponsoring, maar uitsluitend met serieuze handel in de beste handelsomgeving van de sector…we hebben die inzet nu verder uitgebreid door de smalste spreads in de industrie aan te bieden zonder enige opslag, gecombineerd met onze uitmuntende klantenservice… noem het een bewustwording. Ik vond het tijd om de boel op te schudden en onze cliënten dezelfde tarieven aan te bieden waartoe ik zelf toegang heb in de handel."

Met de toenemende spanningen tussen de VS en Iran, Brexit, het handelsconflict met China, en natuurlijk de 2020 VS-verkiezingen, lijkt het erop dat de volatiliteit zal blijven stijgen en dat handelaren wereldwijd zullen blijven zoeken naar goedkopere oplossingen. Met deze aankondiging is Tradeview goed geplaatst voor verdere groei in het nieuwe decennium.

