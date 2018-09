Tradeweb lance la négociation de blocs via la répartition d'obligations chinoises sur Bond Connect

Les obligations chinoises deviennent plus accessibles aux investisseurs institutionnels internationaux

LONDRES, 5 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Tradeweb Markets, l'un des principaux marchés mondiaux de revenus fixes électroniques, dérivés et marchés de fonds négociés en bourse (ETF), a annoncé qu'elle est désormais en mesure de faciliter l'attribution d'ordres en bloc sur les obligations en yuans chinois (CNY), permettant ainsi aux investisseurs étrangers d'investir sur le marché chinois des obligations nationales.

Tradeweb a travaillé en étroite collaboration avec le CFETS (système chinois de négociations d'opérations de change) et Bond Connect Company pour faciliter la répartition des ordres en bloc. La nouvelle fonctionnalité mise à la disposition des investisseurs institutionnels fait suite à l'annonce récente selon laquelle la China Central Depository & Clearing Co. (CCDC) soutiendra le règlement-livraison en temps réel (RDVP), ainsi que l'exonération en cours de l'impôt sur le revenu des sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les gains d'intérêts des institutions étrangères en termes d'investissements en obligations nationales. Tous ces développements devraient permettre aux acteurs du marché étranger d'investir beaucoup plus facilement sur le marché obligataire intérieur chinois qu'auparavant.

« Le lancement de la négociation de blocs par le biais de la pré-répartition est un développement important pour l'initiative Tradeweb Bond Connect et marque un pas de plus vers notre objectif visant à relier le marché financier chinois avec le reste du monde », a déclaré Lee Olesky, PDG de Tradeweb Markets. « Nous sommes convaincus que le fait de faciliter les ordres en bloc sur les obligations en CNY permettra aux investisseurs de bénéficier d'une plus grande souplesse pour participer au programme, ce qui stimulera considérablement les investissements étrangers sur le marché obligataire intérieur chinois. »

La fonctionnalité de négociation de blocs permet aux investisseurs étrangers de négocier au nom de plusieurs fonds dans un seul et même bloc via l'interface Tradeweb. Les gestionnaires d'actifs sont désormais en mesure de répartir les transactions de blocs sur de nombreux comptes clients, ce qui simplifie encore plus l'accès électronique des investisseurs de Bond Connect aux liquidités nationales. Comme c'est le cas sur les autres marchés internationaux de Tradeweb, les répartitions de Bond Connect sont exécutées en utilisant le même protocole de demande de cotation (RFQ), ce qui permet aux utilisateurs de profiter de l'intégration OMS (systèmes de gestion des ordres) en amont et en aval de la négociation. Les investisseurs seront donc à même de conclure d'importantes opérations sans subir d'incidence défavorable sur le marché et d'obtenir la meilleure exécution possible dans plusieurs fonds.

« La répartition des transactions en bloc est l'un des trois principaux facteurs d'inclusion des obligations chinoises dans les indices obligataires mondiaux. Nous sommes très heureux de travailler avec Tradeweb pour satisfaire cette condition. La fonctionnalité de répartition de TW Bond Connect permet aux clients d'exécuter des transactions de blocs tout en identifiant de manière transparente les comptes finaux », a déclaré Cui Wei, directeur général du département RMB au CFETS.

La participation du marché dans Bond Connect ne cesse de croître. Fin août, le nombre d'investisseurs institutionnels étrangers agréés sur Bond Connect se chiffrait à 247, soit une augmentation de plus de 46 % depuis le début de l'année. Le volume quotidien moyen au cours des trois derniers mois s'est élevé à cinq milliards de RMB.

James O'Sullivan, responsable du service des titres, Hong Kong, chez Standard Chartered, a déclaré : « Nous nous réjouissons de l'annonce affirmant que la négociation de blocs est désormais disponible sur Bond Connect. Tandis que les investisseurs se préparent à l'inclusion des obligations chinoises dans l'indice mondial l'année prochaine, nous avons déjà vu une forte augmentation des applications Bond Connect au cours des derniers mois. Actuellement, grâce aux opérations en bloc, à l'exonération fiscale et aux améliorations apportées au règlement-livraison en temps réel, nous nous attendons à une nouvelle augmentation significative du nombre de demandes provenant de fonds en monnaie réelle mondiaux et à une augmentation du volume des transactions ».

Bond Connect a été créé par le China Foreign Exchange Trade System & National Interbank Funding Centre (CFETS) et par Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX). Tradeweb a été choisie comme premier lieu de négociation à être relié à Bond Connect, tirant ainsi parti du leadership de l'entreprise sur les marchés mondiaux des obligations d'État pour favoriser le passage à l'électronique du marché obligataire chinois. Grâce au lien entre Tradeweb et Bond Connect, les investisseurs peuvent tirer parti du protocole de demande de cotation (RFQ) divulgué pour améliorer la découverte des prix, soumettre des ordres et exécuter plus de 30 000 obligations négociables sur le marché obligataire interbancaire chinois (CIBM), notamment les obligations d'État chinoises, les obligations d'administrations locales, les obligations des banques publiques (« policy banks »), les obligations d'institutions financières, les obligations d'entreprises et les titres de créance de sociétés, pour ne citer que celles-ci.

À propos de Tradeweb Markets

Tradeweb Markets construit et exploite plusieurs des marchés les plus efficaces au monde, en apportant plus de transparence et d'efficacité dans les revenus fixes, les dérivés et les fonds négociés en bourse (ETF) aux acteurs du marché. Axée sur l'application de la technologie pour renforcer l'efficacité tout au long du cycle de vie commercial, Tradeweb a lancé un traitement directement intégré dans les revenus fixes et soutient désormais les marchés pour plus de 25 classes d'actifs avec l'exécution électronique, le traitement, l'analyse post-commerciale et les données du marché dans un flux de travail intégré. Tradeweb Markets sert les marchés de courtiers à consommateurs par le biais de la plateforme institutionnelle Tradeweb, le marché entre courtiers par le biais de Dealerweb et la communauté des revenus fixes de vente au détail américains sur Tradeweb Direct. Les clients s'appuient sur Tradeweb pour guider l'évolution des revenus fixes et des dérivés à travers une architecture de négociation flexible et des marchés plus efficaces et transparents.

