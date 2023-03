TAIPEI, 7 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A marca líder mundial de computadores GIGABYTE finalmente disponibilizou sua tão esperada linha de notebooks para jogos AORUS no mercado, incluindo AORUS 17X, AORUS 15X, AORUS 17 e AORUS 15. Esses notebooks de primeira linha foram totalmente reprojetados para jogos de alto desempenho em seus núcleos, oferecendo tecnologias de ponta e portabilidade otimizada para uma experiência de jogo imbatível em qualquer lugar.

Traga Seu Jogo: Os Notebooks para Jogos GIGABYTE AORUS 2023 já Estão Disponíveis

O AORUS 17X e o AORUS 15X são os carros-chefe, com desempenho máximo. Essas poderosas máquinas para jogos contam com uma CPU Intel® 24-core de 13ª geração e uma GPU NVIDIA GeForce® RTX™ 4090 com um TGP de 175 W, resultando em uma melhoria perceptível no desempenho de jogos de até 86%, em comparação com a geração anterior, garantindo que até mesmo os jogos mais exigentes funcionem sem problemas e sem atraso. O AORUS 17 e o AORUS 15 são notebooks para jogos super portáteis, que receberam atualizações nos chips de última geração, com processadores Intel® Core de 13ª geração i7 serie H e GPU NVIDIA GeForce® RTX™ 4070 com um TGP de 140 W.

A capacidade de resfriamento também foi aprimorada com a atualização do sistema de resfriamento WINDFORCE Infinity, apresentando um projeto de câmara de vapor grande e até quatro ventiladores de resfriamento para um TDP máximo de 230 W no AORUS 17X e 160 W no AORUS 17. Esse avançado sistema de resfriamento não só garante resfriamento eficiente e silencioso, mas também torna os notebooks mais compactos e portáteis, perfeitos para jogadores que estão em constante movimento.

A linha AORUS oferece monitores de 17,3 e 15,6 polegadas com um ponto ideal de resolução de QHD e uma taxa de atualização máxima de 240 Hz para visuais imersivos e taxas de quadros fluidas. As telas apresentam cores precisas e vivas, graças à cobertura de 100% da gama de cores DCI-P3 para o AORUS 17X e o AORUS 15. Os notebooks compartilham uma aparência fina e moderna, que inclui uma elegante barra de luz RGB e padrões geométricos que exalam uma atitude vencedora, tornando-os uma adição característica a qualquer configuração de jogo.

Se você está pronto para levar sua experiência de jogo para um nível mais alto, é hora de garantir um dos notebooks para jogos AORUS 2023, que já estão à venda. Com seu desempenho aprimorado, design elegante e recursos avançados, esses notebooks são a melhor máquina para jogos para aqueles que não se contentam com nada menos que o melhor. Para mais informações, acesse: https://bit.ly/AORUS_laptop_pt

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2017438/Bring_Your_A_Game__GIGABYTE_AORUS_2023_Gaming_Laptops_Now_Available_ID_8a4ad2cae074.jpg

FONTE GIGABYTE

SOURCE GIGABYTE