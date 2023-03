Sortez le grand jeu avec les ordinateurs portables gaming AORUS 2023 de GIGABYTE maintenant disponibles

TAIPEI, 7 mars 2023 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la première marque d'ordinateurs au monde, a enfin mis sur le marché sa gamme très attendue d'ordinateurs portables de gaming AORUS, y compris les modèles AORUS 17X, AORUS 15X, AORUS 17 et AORUS 15. Ces ordinateurs portables haut de gamme sont entièrement repensés pour être axés sur le jeu haute performance, offrant des technologies de pointe et une portabilité optimisée pour une expérience de gaming imbattable en déplacement.

Les ordinateurs AORUS 17X et AORUS 15X sont les modèles phares, avec des performances maximales. Ces puissantes machines de gaming sont dotées d'un processeur Intel® de 13e génération avec 24 cœurs et d'un GPU NVIDIA GeForce® RTX™ 4090 avec un TGP de 175 W, ce qui se traduit par une amélioration notable des performances de jeu de 86 % par rapport à la génération précédente. Cela garantit que même les jeux les plus exigeants fonctionneront bien et sans ralentissement. Les modèles AORUS 17 et AORUS 15 sont des ordinateurs portables de gaming super-portatifs qui ont été dotés de puces de nouvelle génération, de processeurs Intel® i7 série H de 13e génération et un GPU NVIDIA GeForce® RTX™ 4070 avec un TGP de 140 W.

La capacité de refroidissement a également été améliorée avec le système de refroidissement WINDFORCE Infinity, associé à une chambre à vapeur et jusqu'à quatre ventilateurs pour une puissance thermique nominale (TDP) de 230 W sur l'AORUS 17X et 160 W sur l'AORUS 17. Ce système de refroidissement avancé assure non seulement un refroidissement efficace et silencieux, mais rend également les ordinateurs portables plus compacts, parfaits pour les joueurs qui sont constamment en déplacement.

La gamme d'ordinateurs AORUS offre des écrans de 17,3 et 15,6 pouces avec une résolution QHD et un taux de rafraîchissement maximal de 240 Hz pour des expériences visuelles immersives et des images fluides. Les écrans affichent des couleurs précises et vives, grâce à une couverture à 100% de la gamme de couleurs DCI-P3 pour les modèles AORUS 17X et AORUS 15. Les ordinateurs portables sont élégants et modernes. Ils comprennent une barre lumineuse RGB élégante et des motifs géométriques qui évoquent une attitude gagnante, ce qui en fait un ajout de qualité à toute configuration de jeu.

Si vous êtes prêt à accroître votre expérience gaming, n'attendez plus pour mettre la main sur les ordinateurs portables AORUS 2023, disponibles maintenant. Offrant des performances améliorées, un design élégant et de nombreuses fonctionnalités, ces ordinateurs portables sont la machine de jeu ultime pour les personnes qui n'acceptent rien de moins que le meilleur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://bit.ly/AORUS_laptop_fr

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2008494/Bring_Your_A_Game__GIGABYTE_AORUS_2023_Gaming_Laptops_Now_Available_ID_8a4ad2cae074.jpg

SOURCE GIGABYTE