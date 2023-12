Transformação digital é a tendência da vez para mercados de proximidade

Além de aproveitar as vendas no fim de ano, especialista da Linx explica como os varejistas devem se preparar para 2024

SÃO PAULO, 19 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- O final do ano representa não apenas uma temporada festiva, mas também uma oportunidade valiosa para minimercados, açougues e padarias ampliarem suas receitas e conquistarem novos clientes. Além dos tradicionais churrascos, a venda de ceias prontas, pães e ingredientes para as festividades de Natal e Réveillon podem impulsionar significativamente os negócios. Decorar o estabelecimento com luzes, árvores e enfeites cria um ambiente convidativo, mas é essencial reforçar o estoque com os produtos sazonais dessa época, como panetones, frutas secas, nozes, bebidas, chocolates e lentilha.

De acordo com Samuel Carvalho, diretor da vertical de Mercado de Proximidade da Linx, empresa do grupo StoneCo. e especialista em tecnologia para o varejo, descontos estratégicos, especialmente para compras em grande quantidade, é uma prática bem-vinda no fim do ano. No caso de padarias, a criação de cestas de presentes completos pode atrair a atenção dos clientes em busca de opções prontas ou personalizadas, sem esquecer das embalagens de presentes e cartões, ampliando o portfólio de produtos.

Porém, o especialista alerta que, embora este momento seja propício para as vendas, os varejistas precisam se lembrar que o período de festas precede um novo ano cheio de desafios. Por isso, estabelecer as metas para 2024, com base na avaliação do desempenho do estabelecimento em 2023, como vendas, lucros, despesas e tendências, também é fundamental para garantir o sucesso do negócio.

Nesse contexto, a transformação digital surge como uma aliada valiosa. "A tecnologia tem sido uma tendência crescente nos negócios e continuará em destaque em 2024. A inteligência artificial (IA), por exemplo, pode automatizar processos, melhorar a tomada de decisão e fornecer insights sobre clientes e operações. Sem falar na melhora significativa na experiência de compra pelo lado do cliente. A criação de chatbots para monitorar atividades em tempo real e oferecer recomendações personalizadas é apenas um exemplo do potencial dessa tecnologia", explica Carvalho.

Outro aspecto que precisa de atenção é o comércio eletrônico, que está em ascensão no Brasil, mas exige adaptações na logística para atender às demandas dos consumidores. A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) prevê um crescimento significativo no e-commerce nos próximos anos, tornando essencial a criação de sites e aplicativos responsivos. Investir em tecnologias, como inteligência artificial e realidade aumentada, será crucial para melhorar a experiência de compra online. Isso porque, de acordo com o executivo, a tendência para 2024 destaca a importância da personalização e da experiência do cliente como diferenciais estratégicos.

"Preparar o seu minimercado para as festas de fim de ano vai além da decoração e estoque. É necessário antecipar os desafios de 2024, investir em transformação digital, adequar-se ao crescimento do e-commerce e focar na personalização e na experiência do cliente. As empresas que abraçam essas tendências não apenas celebram o sucesso nas festas, mas também constroem uma base sólida para um ano próspero à frente", finaliza Samuel.

Sobre a Linx

A Linx, empresa do grupo StoneCo, é líder e especialista em tecnologia para o varejo no mercado de software para gestão. Com ampla atuação em vários segmentos do varejo e um portfólio composto por mais de 180 soluções, a Linx ajuda desde pequenos empreendedores a grandes varejistas, oferecendo o maior ecossistema para o varejo da América Latina e emitindo mais de 2.7 bilhões de notas fiscais anualmente. Em 2023, foi reconhecida pelo Prêmio Valor Inovação Brasil como uma das cinco empresas mais inovadoras no setor de tecnologia da informação.

Para saber mais, acesse: www.linx.com.br/imprensa

FONTE Linx