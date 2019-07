Transformando vantagens em produtos de qualidade: Yili entra no mercado do sudeste asiático para impulsionar a indústria local

Dedicada a contribuir ao desenvolvimento de toda a cadeia do setor na indústria de lácteos do sudeste asiático, a Yili planeja alavancar suas vantagens industriais e de P&D para capacitar os fornecedores e talentos locais a fim de proporcionar emprego e sustentar o crescimento econômico da região.

"O sudeste da Ásia, a região com a taxa mais rápida de crescimento econômico do mundo, possui potencial quase ilimitado; especialmente no desenvolvimento da indústria de lácteos", declarou Yipeng Zhang, vice-presidente do Yili Group. "No futuro, a Yili vai diversificar o investimento nos países do sudeste asiático, trazendo produtos e conceitos de saúde, e também compartilhará novas oportunidades com parceiros locais."

Transformando vantagens em produtos de qualidade no sudeste da Ásia

Ao estabelecer um sistema de marketing, inovação e recursos globais, a Yili visa a acelerar o fluxo de recursos de alta qualidade na cadeia industrial entre o sudeste da Ásia e o mercado global, otimizando a alocação regional de recursos.

A Yili adotou padrões de controle de qualidade internacionais por meio da cooperação estratégica com a SGS (Société Générale de Surveillance), a LRQA (Lloyd's Register Quality Assurance) e a Intertek, garantindo sua produção de alta qualidade no mercado do sudeste asiático.

Com recursos de pesquisa na Ásia, Europa, Oceania e América do Norte, a Yili vai criar um grupo integrado de talentos globais, promovendo a inovação tecnológica para criar uma "cadeia de sabedoria global", aprimorando ainda mais a capacidade de pesquisa científica das nações do sudeste asiático.

Nos últimos anos, a Yili acelerou sua expansão no mercado do sudeste asiático. A Yili lançou a marca de sorvete "Joyday" em Jakarta, Indonésia, comemorando o marco no estabelecimento de uma "estrada da seda de lácteos", definida pelo compartilhamento de deliciosos e nutritivos produtos lácteos. Após isso, a Yili anunciou rapidamente a aquisição da Chomthana, maior distribuidora de sorvetes e alimentos congelados da Tailândia.

A Yili tem se apegado à sua estratégia de localização de talentos. Mais de 85% dos funcionários das subsidiárias do Grupo na Tailândia e na Indonésia são cidadãos locais. Na Chomthana, a subsidiária da Yili na Tailândia, mais de 800 empregos foram criados, incluindo muitos para os portadores de necessidades especiais.

Com ênfase em inovação para criar produtos saudáveis, a empresa estabeleceu o sistema "WISH" (World Integrally Sharing Health) em 2017 como diretriz para suas práticas de responsabilidade social corporativa que tratam do bem-estar público, nutrição, segurança, educação e cultura.

Sobre o Yili Group



Desde 1956, o Yili Group é o maior produto de lácteos da China, com mais de 60 anos de desenvolvimento. Atualmente, a Yili está classificada em primeiro lugar na Ásia, de acordo com o "Global Dairy Top 20" da Rabobank de 2018. O grupo tem sido proativamente planejado para obter leite de alta qualidade da área do cinturão dourado na Ásia, Europa, Oceania e Américas, e visa a se tornar a provedora de alimentos saudáveis mais confiável do mundo.

Contato:

Liu Yu

+86 10 5864 0418

press.office@yili.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/949396/Yili_Group_dairy_invest.jpg

FONTE Yili Group

SOURCE Yili Group