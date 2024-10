Translink Corporate Finance-eksperter sier at den nordiske regionen er et arnested for teknologiinvestorer

HELSINKI og OSLO, Norge, 21. oktober 2024 /PRNewswire/ -- The 2024 Translink Corporate Finance Megatrends Report viser at globale IT-utgifter nådde 4,7 milliarder dollar i 2023, en økning på 4,3 % fra 2022. Norge og Finland har fremstått som dynamiske sentre for IT-utvikling, innovasjon og investeringer innen denne globale teknologisektoren.

Finlands blomstrende teknologiske økosystem

Ruben Moring,partner ved Translink Corporate Finance Finland,sier: «Finlands teknologiske scene representerer et dynamisk økosystem som fremmer tidlig innovasjon på tvers av ulike sektorer. Landet utmerker seg innen gaming, kunstig intelligens, databaser, analyse og grønn teknologi. Fremskritt innen industriell KI, IoT-teknologi for bygg, helseteknologi og bærekraftig teknologi driver Finlands startup-miljø fremover.»

Norges robuste startup-miljø

Norge har utviklet et sterkt startup-økosystem med ca. 70 000 nye selskaper opprettet årlig. Nora Håberg, partner ved Translink Corporate Finance Norge, sier: «Vi har en kultur basert på tillit, samarbeid og flat struktur som skaper en god ramme for innovasjon. Med et stort engasjement for fornybar energi og grønn teknologi har Norge spennende muligheter for investorer som er interessert i det grønne skiftet.»

Statlig støtte fremmer innovasjon

Begge landene har gjennomført robuste statlige initiativer for å støtte teknologisk innovasjon og digitalisering. «Den finske statens støtte til KI-utvikling har ført til suksesshistorier som Silo AI, kjøpt av AMD i en all-cash transaksjon for 665 millioner dollar», forklarer Moring.

Håberg legger til: «Norges Innovasjon Norge ga 7,1 milliarder norske kroner (617 millioner euro) i finansiell støtte i 2023 gjennom subsidier, lån og garantier».

Bærekraft er et sentralt fokus i Norden

Bærekraft er forankret i Finlands og Norges teknologisektorer. De nordiske landene tilbyr en av Europas billigste og reneste energi, og tiltrekker seg investeringer som Microsoft og Google datasentre.»

I Norge utgjorde vannkraft 89,2 % av strømproduksjonen i 2023, noe som tiltrekker seg utenlandske investeringer, som Googles Investering på 600 millioner euro, i et grønt datasenter i Skien.

Den nordiske talentbasen driver innovasjon fremover

Finland og Norge har en høyt utdannet arbeidsstyrke. Finland tiltrekker seg internasjonale talenter med sitt pulserende startup-miljø og høye levestandard. I Norge hadde 48,1 % av den voksne befolkningen høyere utdanning i 2022, det er over gjennomsnittet i OECD-landene.

Nordiske muligheter innen fusjoner og oppkjøp

Translink observerer mange Mid-market muligheter i regionen. I Norge var omtrent 60 % av annonserte fusjoner og oppkjøp i 2023 internasjonale.

Håberg konkluderer: «Finlands og Norges teknologiske økosystemer utvikler seg kontinuerlig, med nye innovasjonsklynger og et økende fokus på deep tech.» Translink Corporate Finance tilbyr ekspertise for å hjelpe mellomstore investorer med å navigere i de nye investeringsmulighetene i Norden.