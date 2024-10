Translink Corporate Finance-eksperter siger, at den nordiske region er et arnested for tech-investorer

HELSINKI og OSLO, Norge, 21. oktober 2024 /PRNewswire/ -- 2024 Translink Corporate Finance Megatrends Report viser, at de globale IT-udgifter nåede op på 4,7 billioner USD i 2023, hvilket er en stigning på 4,3 % fra 2022. Finland og Norge har udviklet sig til dynamiske knudepunkter for IT-udvikling, innovation og investeringer inden for denne blomstrende globale teknologisektor.

Finlands blomstrende teknologiske økosystem

Ruben Moring, partner hos Translink Corporate Finance Finland, siger: "Finlands teknologiske scene repræsenterer et blomstrende økosystem, der fremmer innovation på et tidligt stadium på tværs af forskellige sektorer. Landet udmærker sig inden for gaming, kunstig intelligens, databaser, analyse og cleantech. Fremskridt inden for industriel AI, IoT-konstruktionsteknologi, sundhedspleje og bæredygtige teknologier driver Finlands startup-scene fremad."

Norges robuste startmiljø

Norge har udviklet et stærkt startupøkosystem med ca. 70 000 nye virksomheder, der oprettes årligt. Nora Håberg, partner hos Translink Corporate Finance Norge, siger: "Vi driver innovation inden for vedvarende energikilder og cleantech, samtidig med at vi fremmer et miljø med tillid, samarbejde og flade hierarkier. Dette skaber unikke muligheder for investorer, der er interesseret i den grønne omstilling."

Statsstøtte til innovation inden for brændstoffer

Begge lande har gennemført robuste regeringsinitiativer til støtte for teknologisk innovation og digitalisering. "Den finske regerings støtte til AI-udvikling har ført til succeshistorier som Silo AI, der blev erhvervet af AMD i en kontant transaktion på 665 millioner USD", forklarer Moring.

Håberg tilføjer: "Norges Innovation Norway ydede 7,1 mia. NOK (617 mio. EUR) i finansiel støtte i 2023 gennem tilskud, lån og garantier".

Bæredygtighed er et centralt nordisk fokus

Bæredygtighed er indgroet i Finlands og Norges teknologiske sektorer. De nordiske lande tilbyder nogle af Europas billigste og reneste energiformer og tiltrækker investeringer som Microsoft og Google datacentre."

I Norge udgjorde vandkraft 89,2 % af elektricitetsproduktionen i 2023, der tiltrækker udenlandske investeringer som Googles investering på 600 mio. EUR i et grønt datacenter i Skien.

Den nordiske talentmasse driver innovation

Finland og Norge har en højt uddannet arbejdsstyrke. Finland tiltrækker internationale talenter med sin livlige startup-scene og høje livskvalitet. I Norge havde 48,1 % af den voksne befolkning en videregående uddannelse i 2022, hvilket er over OECD-gennemsnittet.

Nordiske investeringsmuligheder i forbindelse med fusioner og overtagelser

Translink konstaterer talrige Mid-market muligheder i regionen. I Norge var omkring 60 % af de annoncerede fusioner og overtagelser i 2023 på tværs af landegrænser.

Håberg konkluderer: "Finlands og Norges teknologiske økosystemer udvikler sig løbende med nye innovationsklynger og en stigende fokus på såkaldt deep tech. Translink Corporate Finance tilbyder ekspertise til at hjælpe mid-market investorer med at navigere i de nye investeringsmuligheder i Norden.