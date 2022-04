Translumina lança o VIVO ISAR, seu stent sem cobertura polimérica com dois fármacos (DDCS) em mercados internacionais

Lançamento da nova tecnologia de stent com dados de segurança e eficácia de dez anos acrescenta impulso adicional à jornada de crescimento global da empresa

NOVA DELHI e HECHINGEN, Alemanha, 19 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Translumina, desenvolvedora e fabricante global de dispositivos médicos cardiovasculares inovadores utilizados em cardiologia intervencionista, anuncia o lançamento do VIVO ISAR, seu stent sem cobertura polimérica com dois fármacos (DDCS) de última geração, em vários mercados internacionais, incluindo a Europa.

Como organização, a Translumina sempre foi sinônimo de inovação no campo da cardiologia intervencionista e o anúncio de hoje fortalece ainda mais seu portfólio cardiovascular global.

Vários estudos provaram que os polímeros são pró-inflamatórios e podem causar trombose do stent. No entanto, o uso de polímeros é necessário na atual geração de stents eluidores de fármacos, já que eles controlam a cinética de liberação do fármaco, atuando como transportadores para o carregamento e liberação de fármacos.

OVIVO ISAR é a primeira tecnologia de stent coronariano sem cobertura polimérica de dois fármacos, que reúne um stent com um perfil de segurança superior sem comprometer a cinética de liberação de fármacos . O VIVO ISAR é a primeira tecnologia que utiliza o Probucol, um medicamento antioxidante e que reduz os níveis de lipídios, como transportador para liberação de Sirolimus (um medicamento antirrestenótico) e, assim, criar uma plataforma de stents eluidores de fármacos sem polímero com um perfil sólido de segurança e eficácia.

Em 2020, a Translumina tornou-se a única empresa do mundo a publicar dados de acompanhamento de dez anos sobre seu stent sem cobertura polimérica de dois fármacos (DDCS) VIVO ISAR O Journal of the American College of Cardiology (JACC), que está entre as principais publicações sobre cardiologia do mundo, com um fator de alto impacto conforme reportagens de citações da revista, publicou os dados de acompanhamento de segurança e eficácia de dez anos do VIVO ISAR.

"O resultado de dez anos do VIVO ISAR é um grande avanço na tecnologia de stents eluidores de fármacos, uma vez que comprova que os polímeros sintéticos podem ser removidos de um stent eluidor de fármacos sem comprometer a sua eficácia. O excelente perfil de segurança demonstrado no estudo de acompanhamento de dez anos é especialmente notável, uma vez que oferece uma nova tecnologia poderosa para o tratamento de doenças coronarianas complexas em subconjuntos de pacientes de alto risco. Essa tecnologia de stents eluidores de fármacos oferece o grande potencial de encurtar significativamente a duração do tratamento antiplaquetário duplo", disse o Dr. Adnan Kastrati, diretor do laboratório de cateterismo cardíaco do German Heart Center, Munique e pesquisador principal do ISAR TEST 5, o estudo que comparou o VIVO ISAR ao Endeavour Resolute (Medtronic Inc EUA).

Os pacientes com diabetes mellitus enfrentam um desafio específico, já que doença é associada a uma manifestação mais difusa e, consequentemente, um resultado clínico subótimo após a intervenção coronária percutânea.

Em 2021, o Journal of American Heart Association publicou dados convincentes de 10 anos de eficácia e segurança do VIVO ISAR em um subconjunto de diabetes destacando seu excelente perfil de eficácia e segurança, com 30% de redução de casos de infarto do miocárdio em comparação com o Endeavour Resolute. A Translumina tornou-se a primeira empresa do mundo a atingir o acompanhamento de estudo clínico randomizado (ECR) mais longo com seu principal stent eluidor de dois fármacos que oferece novas esperanças para o subconjunto diabético de alto risco.

A Translumina lançou o VIVO ISAR na Itália e Espanha e planeja implementá-lo em vários mercados da Europa, América Latina e Ásia-Pacífico nos próximos meses.

"Estamos muito satisfeitos por poder oferecer nossos stents premium de alta qualidade aos clientes em todo o mundo. Agora, os cardiologistas em todo o mundo têm a opção de oferecer um stent de eluição de fármacos comprovado e mais seguro aos seus pacientes que, de outra forma, apresentam resultados piores com os stents eluidores de fármacos convencionais, e mais ainda entre o subconjunto de diabéticos de alto risco", disse Gurmit Singh Chugh, MD e cofundador da Translumina.

Em 2019, a Everstone Capital investiu na Translumina para fortalecer ainda mais seu pipeline de pesquisa e desenvolvimento, ampliar suas operações de fabricação e expandir sua presença global com o objetivo de transformar a Translumina em uma empresa líder em dispositivos médicos multinacionais.

"Estamos orgulhosos por a Translumina estar liderando a jornada global de criação dos mais altos padrões de dados clínicos que permite que os médicos tratem os pacientes com mais confiança e certeza", disse o Dr. Arjun Oberoi, diretor geral da Everstone Capital.

A Translumina é uma desenvolvedora e fabricante global de dispositivos médicos cardiovasculares inovadores utilizados em cardiologia intervencionista. Seus principais produtos, o YUKON® Choice PC, o YUKON® Choice Flex, o YUKON® Chrome PC e oVIVO ISAR representam os sistemas de stents eluidores de fármacos de 3ª geração.

