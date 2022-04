Translumina lanza VIVO ISAR, su stent recubierto de doble fármaco sin polímero (DDCS), en los mercados internacionales

El lanzamiento de la nueva tecnología de stent con datos de seguridad y eficacia a 10 años aporta un mayor impulso al proceso de crecimiento global de la empresa

NUEVA DELHI y HECHINGEN, Alemania, 19 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Translumina, desarrollador y fabricante global de dispositivos médicos cardiovasculares innovadores utilizados en cardiología intervencionista, anuncia el lanzamiento del VIVO ISAR, su stent recubierto de doble fármaco sin polímero (DDCS) de última generación, en varios mercados internacionales, incluida Europa.

Como organización, Translumina siempre ha sido sinónimo de innovación en el campo de la cardiología intervencionista, y el anuncio de hoy fortalece aún más su cartera mundial de productos cardiovasculares.

Diversos estudios han demostrado que los polímeros son proinflamatorios y pueden causar trombosis del stent. Sin embargo, el uso de polímeros ha sido necesario en los stents liberadores de fármacos (DES) de generación actual, ya que controlan la cinética de liberación del fármaco al actuar como portador de la carga y liberación del medicamento.

VIVO ISAR es la primera tecnología de stent coronario de doble fármaco sin polímero que origina un stent con un perfil de seguridad superior sin comprometer la cinética de liberación del fármaco. VIVO ISAR es la primera tecnología que utiliza probucol, un fármaco antioxidante e hipolipemiante, como portador de sirolimus (un fármaco antirestenótico) y, por lo tanto, crea una plataforma de DES libre de polímeros que no afecta la seguridad ni la eficacia.

En 2020, Translumina se convirtió en la única empresa del mundo en publicar datos de seguimiento de 10 años sobre su stent recubierto de doble fármaco sin polímero (DDCS) VIVO ISAR. El Journal of the American College of Cardiology (JACC), una las principales publicaciones del campo de la cardiología, con un alto factor de impacto según la revista Journal Citation Reports, publicó los datos de 10 años de seguimiento de la seguridad y la eficacia de VIVO ISAR.

"El resultado de diez años del VIVO ISAR es un gran avance en la tecnología de los DES, ya que demuestra que los polímeros sintéticos se pueden eliminar de un stent sin comprometer su eficacia. El excelente perfil de seguridad demostrado en el estudio de seguimiento de 10 años es especialmente notable, ya que proporciona una nueva y poderosa tecnología para el tratamiento de la enfermedad arterial coronaria compleja en subgrupos de pacientes de alto riesgo. Esta tecnología de DES tiene el gran potencial de reducir significativamente la duración de la terapia dual antiplaquetaria", afirmó el Dr. Adnan Kastrati, director de Cardiac Cath Lab, German Heart Center, Múnich e investigador principal de ISAR TEST 5, el ensayo que comparó al VIVO ISAR con Endeavour Resolute (Medtronic Inc USA).

Los pacientes con diabetes mellitus suponen un desafío particular, ya que la enfermedad se asocia con una manifestación más difusa y, en consecuencia, un resultado clínico subóptimo después de la intervención coronaria percutánea.

En 2021, el Journal of American Heart Association publicó datos convincentes de 10 años de eficacia y seguridad del VIVO ISAR en un subgrupo con diabetes, lo que destacó su excelente perfil de eficacia y seguridad con una reducción del 30 % en los casos de IM en comparación con Endeavour Resolute. Translumina se convirtió en la primera empresa del mundo en lograr el seguimiento más prolongado de un ECA con su emblemático stent liberador de doble fármaco que ofrece nuevas esperanzas para el subgrupo de diabéticos de alto riesgo.

Translumina lanzó VIVO ISAR en Italia y España y planea distribuirlo en varios mercados de Europa, Latinoamérica y la región de APAC durante los próximos meses.

"Nos complace poder ofrecer nuestros stents prémium de alta calidad a nuestros clientes de todo el mundo. A nivel global, los cardiólogos ahora tienen la opción de proporcionar un stent liberador de fármacos comprobado y seguro a aquellos pacientes que de otra manera tendrían peores resultados con los DES convencionales, especialmente el subgrupo de diabéticos de alto riesgo", sostuvo Gurmit Singh Chugh, MD y cofundador de Translumina.

Everstone Capital invirtió en Translumina en 2019 para fortalecer aún más su proceso de investigación y desarrollo, ampliar sus operaciones de fabricación y ampliar su presencia mundial para transformar a Translumina en una empresa multinacional líder en dispositivos médicos.

"Nos enorgullece que Translumina lidere el proceso global de creación de los más altos estándares de datos clínicos que permiten a los médicos tratar a los pacientes con más confianza y certeza", afirmó el Dr. Arjun Oberoi, director general de Everstone Capital.

Acerca de Translumina

Translumina es un desarrollador y fabricante global de dispositivos médicos cardiovasculares innovadores utilizados en cardiología intervencionista. Sus productos emblemáticos, YUKON® Choice PC, YUKON® Choice Flex, YUKON® Chrome PC y VIVO ISAR , representan la tercera generación de sistemas de stents liberadores de fármacos.

