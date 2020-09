TRC Specialty Commodities et iFinca® rapprochent les amateurs de café et les producteurs grâce à la plateforme blockchain CoffeeChain®

TRC va lancer son activité au Royaume-Uni et en Union Européenne par le biais de l'application iFinca et du code QR Meet the Farmer pour permettre aux amateurs de café de facilement retracer le café jusqu'au producteur et d'en apprendre davantage sur les prix pratiqués chez le producteur

LONDRES, 1er septembre 2020 /PRNewswire/ -- TRC Specialty Coffee en collaboration avec iFinca innove pour créer une nouvelle avancée en matière de transparence et de traçabilité du café. Tirant parti de la technologie CoffeeChain, les consommateurs peuvent maintenant retracer le café jusqu'au producteur sur une plateforme conçue pour assurer la transparence, la traçabilité et l'égalité tout au long de la chaîne d'approvisionnement du café.

En numérisant facilement le code QR « Meet the Farmer », un smartphone renvoie sur la page de destination d'une marque ou d'un café, sur laquelle apparaissent des informations sur le producteur du café, son site de production et divulgue tous les participants de la chaîne d'approvisionnement. Il est également possible d'en savoir plus sur les prix pratiqués chez le producteur. Cet outil arrive à une époque où plus de consommateurs choisissent d'adopter une approche considérant l'impact social pour adapter leurs habitudes d'achat et d'acheter des produits qui correspondent à leurs valeurs. Selon iFinca, pour ceux qui affirment que la consommation responsable est très importante, 78 % des personnes sondées sont prêtes à payer une somme supplémentaire pour obtenir un café produit de façon éthique.

« Nous savons que nos clients sont de plus en plus exigeants en matière de transparence dans la chaîne d'approvisionnement. Ils souhaitent savoir en particulier qui est le producteur et l'argent qu'il a reçu pour sa récolte. Nous sommes engagés à aider à promouvoir cette exigence dans le cadre de notre stratégie de transparence du café », a déclaré Jay Baxter, négociant chez TRC. « Notre travail avec iFinca aide non seulement à relier les amateurs de café aux producteurs qui fournissent leur boisson préférée, il leur donne aussi l'occasion de comprendre la valeur monétaire reçue par le producteur de café. »

Cette transparence est réalisée en utilisant l'application iFinca et fonctionne grâce à la plateforme CoffeeChain pour enregistrer, stocker et présenter des données sur les événements de la chaîne d'approvisionnement concernant le trajet du café. Les informations sur ces événements sont protégées sur un registre impossible à modifier. iFinca ne vend pas ou n'achète pas de café vert, il s'agit d'un outil de vérification indépendant de tierce partie, ce qui permet d'établir de la confiance et de la responsabilité entre le consommateur, les producteurs de café et leurs partenaires de la chaîne d'approvisionnement.

Les acheteurs de café vert peuvent utiliser l'application iFinca gratuite pour facilement consulter des informations sur des cafés et demander des échantillons. Les conteneurs qui arrivent à Londres et à Hambourg incluent des lots de l'USAID et du projet Coffee for Peace.

