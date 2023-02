TREAT-NMD, un important réseau mondial de registres sur les maladies neuro-musculaires, et Aetion annoncent un partenariat sur les données réelles probantes

Cette collaboration permettra de tirer parti des registres mondiaux de patients pour fournir aux sociétés biopharmaceutiques des données réelles sur les maladies neuromusculaires rares

NEW YORK etNEWCASTLE, Angleterre, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- TREAT-NMD Services Ltd, la branche commerciale de TREAT-NMD Alliance Ltd, une organisation caritative spécialisée dans les maladies neuromusculaires, et Aetion, Inc. leader mondial de la technologie et de l'analyse des données concrètes, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat mondial de trois ans qui permettra aux deux organisations de travailler sur un certain nombre de projets visant à accélérer le développement de solutions thérapeutiques pour les personnes atteintes de maladies neuromusculaires rares, telles que l'amyotrophie spinale (AMS), la dystrophie musculaire de Duchenne, la dystrophie musculaire de Charcot et la dystrophie musculaire de Becker.

L'accès à des registres de données médicales et relatives à l'expérience des patients, structurées et de grande qualité, et la génération subséquente de données probantes rigoureuses sur le plan scientifique et de qualité réglementaire, représentent un ensemble unique de défis pour les chercheurs dans le domaine des maladies neuromusculaires rares. Ces projets combineront l'expertise du réseau mondial de registres TREAT-NMD, qui collecte des données non identifiées auprès de patients du monde entier, avec l'expertise de qualité réglementaire d'Aetion en matière d'étude et d'analyse de données concrètes.

« TREAT-NMD est heureuse de s'associer à Aetion pour travailler sur une série de projets visant à générer les données scientifiques nécessaires au développement et à la mise à disposition de nouvelles solutions thérapeutiques pour les personnes atteintes de maladies neuromusculaires dans le monde entier », a déclaré David Allison, PDG de TREAT-NMD. « Nous travaillerons de concert pour faire en sorte que les chercheurs aient accès aux données sur les maladies rares tout en tirant parti des capacités d'Aetion en matière de génération de données probantes fiables. »

En tant que partenaires reconnus au niveau mondial, TREAT-NMD et Aetion s'efforcent de produire un impact en accélérant la mise à disposition de données probantes rapides et solides pour le domaine très difficile des maladies neuromusculaires rares. Cette collaboration, à son tour, apportera des solutions aux chercheurs biopharmaceutiques en leur permettant d'accéder plus facilement à des sources de données essentielles sur les maladies rares et de concevoir des études scientifiquement validées, guidées par des méthodologies de premier ordre en matière de données probantes.

« Aetion s'inspire de la mission de TREAT-NMD, qui consiste à exploiter un réseau mondial collaboratif et inclusif et une infrastructure de données pour faire progresser le diagnostic, le traitement et les soins des patients atteints de maladies neuromusculaires dans le monde entier », a déclaré Nicolas Deltour, vice-président des solutions concrètes chez Aetion. « La richesse du réseau de registres de TREAT-NMD, combinée à la technologie d'analyse de données concrètes et à l'expertise d'Aetion, jouera ensemble un rôle central pour aider les entreprises pharmaceutiques à faire progresser les traitements et à obtenir de meilleurs résultats pour les patients atteints de maladies neuromusculaires en Europe et dans le monde.

À propos de TREAT-NMD

Treat-NMD est un réseau dédié au domaine des maladies neuromusculaires, dont le but est de créer une infrastructure organisationnelle pour soutenir chaque étape du processus de développement des médicaments afin que les recherches les plus prometteuses atteignent les patients le plus rapidement possible. Depuis sa création en janvier 2007, le réseau s'est concentré sur le développement d'outils dont l'industrie, les cliniciens et les scientifiques ont besoin pour faire passer les nouvelles approches thérapeutiques du stade du développement préclinique à celui de la clinique, et sur la mise en place de meilleures pratiques de soins pour les patients atteints de maladies neuromusculaires dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site TREAT-NMD.org ou suivez-nous @treat_nmd.

À propos d'Aetion

Aetion est une société d'analyse médicale qui fournit des données concrètes aux fabricants, aux acheteurs et aux organismes de réglementation des traitements médicaux et des technologies. L'Aetion Evidence Platform® analyse les données réelles afin de fournir des réponses transparentes, rapides et scientifiquement validées sur la sécurité, l'efficacité et la valeur des médicaments. Fondée par des membres du corps enseignant de la faculté de médecine d'Harvard ayant des décennies d'expérience dans le domaine de l'épidémiologie et de la recherche sur les résultats en matière de santé, Aetion éclaire les décisions les plus importantes en matière de santé, à savoir ce qui fonctionne le mieux, pour qui et quand, afin d'orienter le développement et la commercialisation des produits ainsi que l'innovation en matière de paiement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur aetion.com et suivez-nous sur @aetioninc .

