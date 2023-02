TREAT-NMD y Aetion anuncian una asociación sobre pruebas del mundo real

- TREAT-NMD, una de las principales redes mundiales de registro de enfermedades neuromusculares, y Aetion anuncian una asociación sobre pruebas del mundo real

La colaboración aprovechará los registros globales de pacientes para ofrecer evidencia del mundo real sobre enfermedades neuromusculares raras a las compañías biofarmacéuticas

NUEVA YORK y NEWCASTLE, Inglaterra, 22 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- TREAT-NMD Services Ltd, el brazo comercial de TREAT-NMD Alliance Ltd, una organización benéfica centrada en los trastornos neuromusculares, y Aetion, Inc., el líder mundial en tecnología y análisis de pruebas del mundo real (RWE), anunciaron hoy un contrato de asociación global de tres años que hará que las organizaciones trabajen en una serie de proyectos para acelerar el desarrollo de soluciones de tratamiento para personas con enfermedades neuromusculares raras, como la atrofia muscular espinal (SMA), distrofia muscular de Duchenne, distrofia muscular de Charcot y Becker.

Acceder a registros de experiencia del paciente y datos médicos estructurados y de alta calidad, y la generación posterior de RWE científicamente rigurosos y de grado regulatorio, presenta un conjunto único de desafíos para los investigadores en el campo de las enfermedades neuromusculares raras. Estos proyectos combinarán la experiencia de TREAT-NMD Global Registry Network, que recopila datos no identificados de pacientes de todo el mundo, con la experiencia de grado regulatorio de Aetion en el diseño y análisis de estudios RWE.

"TREAT-NMD se complace en asociarse con Aetion en una variedad de proyectos para generar la evidencia científica necesaria para desarrollar y brindar soluciones de tratamiento novedosas a personas con enfermedades neuromusculares en todo el mundo", explicó David Allison, consejero delegado de TREAT-NMD. "Trabajaremos juntos para garantizar que los investigadores tengan acceso a los datos de enfermedades raras y, al mismo tiempo, aprovechar las fiables capacidades RWE de Aetion".

Como socios reconocidos a nivel mundial, TREAT-NMD y Aetion se esfuerzan por impulsar el impacto al acelerar la entrega de RWE rápido y sólido para el área altamente desafiante de las enfermedades neuromusculares raras. A su vez, esta colaboraciónr espaldará soluciones para investigadores biofarmacéuticos al permitir un acceso más fácil a fuentes de datos críticos de enfermedades raras y un diseño de estudio validado científicamente guiado por metodologías RWE de primera clase.

"Aetion se inspira en la misión de TREAT-NMD de operar una red global colaborativa e inclusiva e infraestructura de datos para avanzar en el diagnóstico, tratamiento y atención de pacientes neuromusculares a nivel mundial", indicó Nicolas Deltour, vicepresidente de Real World Solutions en Aetion. "La riqueza de la red de registro TREAT-NMD combinada con la tecnología y la experiencia analítica RWE de Aetion jugarán un papel fundamental en el apoyo a las compañías farmacéuticas en el avance de los tratamientos y mejores resultados para los pacientes neuromusculares en Europa y en todo el mundo".

Acerca de TREAT-NMD

TREAT-NMD es una red para el campo neuromuscular que proporciona una infraestructura organizativa para respaldar cada etapa del proceso de desarrollo de fármacos para garantizar que las nuevas terapias más prometedoras lleguen a los pacientes lo más rápido posible. Desde su lanzamiento en enero de 2007, el enfoque de la red ha estado en el desarrollo de herramientas que la industria, los médicos y los científicos necesitan para traer nuevos enfoques terapéuticos a través del desarrollo preclínico y en la clínica, y en establecer la mejor práctica de atención para pacientes neuromusculares en todo el mundo. Obtenga más información en TREAT-NMD.org o síganos en @treat_nmd.

Acerca de Aetion

Aetion es una empresa de análisis de atención médica que ofrece evidencia del mundo real para los fabricantes, compradores y reguladores de tecnologías y tratamientos médicos. Aetion Evidence Platform® analiza datos del mundo real para producir respuestas transparentes, rápidas y validadas científicamente sobre seguridad, eficacia y valor. Fundada por miembros de la facultad de la Escuela de Medicina de Harvard con décadas de experiencia en epidemiología e investigación de resultados de salud, Aetion informa de las decisiones más críticas de la atención médica (qué funciona mejor, para quién y cuándo) para guiar el desarrollo de productos, la comercialización y la innovación de pagos. Obtenga más información en aetion.com y síganos en @aetioninc .

