Trece localidades "terroríficamente" bonitas: Zillow da a conocer los mejores lugares para quienes aman Halloween

SEATTLE, 24 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Para algunos, Halloween es más que una sola noche al año: es una forma de vida. Zillow® identificó 13 localidades "terroríficamente" bonitas en las que los residentes pueden disfrutar de "espeluznantes" tradiciones de temporada durante todo el año en comunidades agradables con ricas historias y mucho encanto.

Desde calles empedradas bordeadas de árboles cubiertos de musgo español hasta pueblos fantasma en las laderas con historias legendarias, cada destino ofrece mucho más que un buen susto típico de Halloween. También son lugares maravillosos para formar un hogar. Para que el sueño resulte un poco menos inquietante, Zillow ha incluido el valor habitual de una vivienda y el valor de un alquiler de cada localidad.

"Halloween siempre ha sido una ocasión para reunir a las personas, desde el 'truco o trato' hasta los desfiles", afirmó Amanda Pendleton, experta en tendencias inmobiliarias de Zillow. "Estas ciudades viven ese espíritu durante todo el año. Y con herramientas de Zillow como BuyAbility SM y la Rent Affordability Calculator , los compradores de viviendas pueden ver cuál de estos lugares 'terroríficos' también se ajusta a su presupuesto".

1. Salem, Massachusetts

Valor habitual de una vivienda: $607,354 | Alquiler mensual habitual: $2,655

Salem suele ser más conocida por su pasado relacionado con las brujas, pero en la actualidad es una ciudad costera dinámica con arquitectura histórica, tiendas prósperas y acceso fácil a Boston. Cada octubre, el festival "Haunted Happenings", que dura un mes, transforma la ciudad en la capital de Halloween, aunque su accesibilidad peatonal y espíritu comunitario hacen que sea un placer vivir aquí todo el año.

2. Sleepy Hollow, Nueva York

Valor habitual de una vivienda: $975,045 | Alquiler mensual habitual: $4,215

Situada a orillas del río Hudson, justo al norte de Manhattan, Sleepy Hollow combina la vida suburbana con tradiciones legendarias. Los residentes disfrutan de senderos pintorescos, viviendas históricas y una de las celebraciones de Halloween más emblemáticas del país, con recorridos por cementerios iluminados con linternas y, por supuesto, el Jinete sin Cabeza.

3. Anoka, Minnesota

Valor habitual de una vivienda: $325,314 | Alquiler mensual habitual: N/A

Orgullosamente conocida como la "Capital mundial de Halloween", Anoka ha organizado desfiles y celebrado festividades desde 1920. Más allá de las calabazas, es una ciudad ideal para familias, ya que cuenta con viviendas asequibles y el cálido recibimiento típico del Medio Oeste.

4. Nueva Orleans, Luisiana

Valor habitual de una vivienda: $238,620 | Alquiler mensual habitual: $1,623

Conocida como "la ciudad más embrujada de Estados Unidos", Nueva Orleans tiene leyendas fantasmales en cada rincón. Además, los residentes disfrutan de una arquitectura colorida, comidas de primera calidad y un ambiente cultural vivrante. Aquí, Halloween compite con Mardi Gras, aunque el espíritu festivo dura todo el año.

5. St. Helens, Oregon

Valor habitual de una vivienda: $426,176 | Alquiler mensual habitual: $1,895

Esta encantadora ciudad ribereña representa su papel protagonista en Halloweentown de Disney con un festival de un mes de duración llamado "El espíritu de Halloweentown". Más allá de octubre, los residentes aprecian el entorno pintoresco, el ambiente de pueblo pequeño y la cercanía a Portland.

6. Independence, Kansas

Valor habitual de una vivienda: $110,198 | Alquiler mensual habitual: N/A

Con uno de los valores inmobiliarios más bajos de la lista, Independence ofrece asequibilidad y el orgullo de ser una pequeña ciudad. Su centenario festival "Neewollah" convierte Halloween en una celebración de una semana de duración, en la que se pone de manifiesto el espíritu hospitalario de la comunidad.

7. Estes Park, Colorado

Valor habitual de una vivienda: $683,187 | Alquiler mensual habitual: $2,349

A las puertas del Parque Nacional de las Montañas Rocosas, Estes Park combina una impresionante belleza natural con una escalofriante fama: The Stanley Hotel, que fue inspiración para la película El resplandor. El senderismo, la fauna y la vida en la montaña equilibran el misterioso encanto de la ciudad.

8. Savannah, Georgia

Valor habitual de una vivienda: $327,947 | Alquiler mensual habitual: $1,802

Las calles empedradas de Savannah, sus plazas centenarias y sus robles cubiertos de musgo español brindan un escenario ambiental para la vida cotidiana. Savannah es conocida como la "Ciudad más fantasmal de Estados Unidos", y es igualmente famosa por su accesibilidad peatonal, su arte y hospitalidad sureña.

9. Orlando, Florida

Valor habitual de una vivienda: $374,018 | Alquiler mensual habitual: $1,932

Aunque Orlando es famosa por sus parques temáticos, los pobladores también disfrutan de barrios vivrantes, clima soleado y actividades durante todo el año. Los amantes de Halloween pueden elegir entre magia para toda la familia y emociones fuertes que le harán gritar, todo ello a poca distancia en automóvil.

10. Denton, Texas

Valor habitual de una vivienda: $352,464 | Alquiler mensual habitual: $1,550

Conocida como la "Capital de Halloween de Texas", Denton celebra el mes de octubre con carreras de ataúdes, laberintos encantados y música en vivo. Más allá de las festividades, esta ciudad universitaria cuenta con una próspera escena artística, viviendas asequibles y un ambiente de comunidad hospitalaria.

11. Rutland, Vermont

Valor habitual de una vivienda: $278,983 | Alquiler mensual habitual: $1,475

Rutland es una ciudad pequeña con un gran espíritu de Halloween. Su famoso desfile de Halloween, uno de los más antiguos del país, llena el centro de la ciudad de creatividad y orgullo comunitario. Más allá de octubre, los paisajes montañosos, la escena artística y el ambiente hospitalario de Rutland lo convierten en un lugar hermoso y dinámico para formar un hogar.

12. Bucoda, Washington

Valor habitual de una vivienda: $314,934 | Alquiler mensual habitual: N/A

Esta pequeña ciudad tiene una considerable reputación en lo que respecta a Halloween. El "Boo-Coda Spook-Tacular" de Bucoda incluye una procesión de vehículos fúnebres y clases de cazafantasmas, pero lo que realmente atrae es su comunidad unida y entusiasta, que adopta un espíritu creativo durante todo el año.

13. Laconia, Nuevo Hampshire

Valor habitual de una vivienda: $427,529 | Alquiler mensual habitual: $1,977

Ubicada en la región de los lagos de Nuevo Hampshire, Laconia ofrece el estilo de vida clásico de Nueva Inglaterra, con otoños coloridos, inviernos agradables y eventos comunitarios, como el Festival de la Calabaza de Laconia. El encanto de la pequeña ciudad de Laconia la convierte en un lugar perfecto para a quienes les encantan las tradiciones de la temporada.

