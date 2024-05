TreeFrog presenta los datos de su programa de terapia celular para la enfermedad de Parkinson en IAPRD

-TreeFrog presenta los datos de su programa de terapia celular para la enfermedad de Parkinson en el 29º Congreso Mundial sobre la Enfermedad de Parkinson y Trastornos Relacionados (IAPRD) en lisboa

BORDEAUX, Francia, 20 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- TreeFrog Therapeutics participará por primera vez en el IAPRD, para presentar datos de su programa de terapia celular para la enfermedad de Parkinson, que ha demostrado excelentes resultados con recuperación motora completa a las 16 semanas en estudios preclínicos.[1]

La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurológica progresiva que afecta a más de 10 millones de personas en todo el mundo[2] y su prevalencia se ha duplicado en los últimos 25 años.[3] Esta compleja enfermedad es el resultado de la degeneración de neuronas específicas productoras de dopamina en el cerebro. Existe una enorme necesidad no cubierta, ya que los tratamientos actuales solo proporcionan alivio sintomático y los medicamentos no logran controlar los síntomas en casi el 75% de las personas.[4] La medicina regenerativa y, en particular, la terapia celular, tienen un gran potencial, ya que pueden reemplazar estas neuronas perdidas y, en última instancia, restaurar su función.

"Estamos entusiasmados de presentar los datos a la comunidad científica en el IAPRD por primera vez. Un trabajo pionero en la década de 1990 utilizando el mesencéfalo fetal humano ya ha demostrado que la terapia celular puede aportar beneficios clínicos reales a los pacientes [5] y, en la última década, se ha iniciado un número cada vez mayor de ensayos utilizando células madre pluripotentes como una fuente celular más estandarizable" dijo Jens Schroeder, director médico de TreeFrog Therapeutics. "La terapia celular tiene el potencial de abrir una vía para la recuperación funcional donde no existen opciones de terapia. Los datos que presentamos informan sobre la primera bioproducción de una terapia celular para la enfermedad en un biorreactor escalable. En modelos preclínicos, la recuperación conductual completa se observó 16 semanas después del trasplante y se observaron neuronas dopaminérgicas proyectándose hacia el cuerpo estriado del huésped."

La terapia lista para usar que está desarrollando TreeFrog utiliza su tecnología patentada, C-Stem™, una tecnología innovadora que aborda los desafíos críticos de producir terapias celulares de alta calidad a escala y de manera eficiente. El sistema cerrado permite tanto la amplificación como la diferenciación de las células. El programa de Parkinson es la primera aplicación de esta tecnología que utiliza células madre pluripotentes inducidas (iPSC) que se diferencian en microtejidos 3D listos para injertar que contienen neuronas dopaminérgicas maduras.

Detalles de la presentación:

Visita guiada con carteles - PD Therapy #P_03 (GPT)

Fecha y hora: 20 de mayo de 2024 @ 15:30-16:30

