TREEFROG PRÉSENTE LES DONNÉES DE SON PROGRAMME DE THÉRAPIE CELLULAIRE POUR LA MALADIE DE PARKINSON AU 29E CONGRÈS MONDIAL SUR LA MALADIE DE PARKINSON ET LES TROUBLES CONNEXES (IAPRD) À LISBONNE

BORDEAUX, France, 20 mai 2024 /PRNewswire/ -- TreeFrog Therapeutics participera pour la première fois à l'IAPRD pour présenter les données de son programme de thérapie cellulaire contre la maladie de Parkinson, qui a obtenu d'excellents résultats avec une récupération motrice complète à 16 semaines dans des études précliniques. [1]

La maladie de Parkinson est une maladie neurologique progressive qui touche plus de 10 millions de personnes dans le monde[2] et dont la prévalence a doublé au cours des 25 dernières années.[3] La maladie complexe est le résultat de la dégénérescence de neurones spécifiques producteurs de dopamine dans le cerveau. Il existe un énorme besoin non satisfait, car les traitements actuels ne fournissent qu'un soulagement symptomatique et les médicaments ne parviennent pas à contrôler les symptômes pour près de 75 % des personnes.[4] La médecine régénérative et, en particulier, la thérapie cellulaire, présentent un grand potentiel, car elles peuvent remplacer ces neurones perdus, rétablissant ainsi leur fonction.

« Nous sommes ravis de présenter les données à la communauté scientifique de l'IAPRD pour la première fois. Les travaux pionniers des années 1990 utilisant le mésencéphale fœtal humain ont déjà démontré que la thérapie cellulaire peut apporter des avantages cliniques réels aux patients[5] et, au cours de la dernière décennie, un nombre croissant d'essais ont été lancés en utilisant des cellules souches pluripotentes comme source cellulaire plus standardisable » a déclaré Jens Schroeder, directeur médical de TreeFrog Therapeutics. « La thérapie cellulaire a le potentiel d'ouvrir une voie de rétablissement fonctionnel lorsqu'il n'existe pas d'options thérapeutiques. Les données que nous présentons font état de la première bioproduction d'une thérapie cellulaire pour la maladie dans un bioréacteur évolutif. Dans les modèles précliniques, une guérison comportementale complète a été observée 16 semaines après la transplantation et des neurones dopaminergiques ont été observés en projection dans le striatum de l'hôte ».

La thérapie prête à l'emploi en cours de développement par TreeFrog utilise sa technologie exclusive, C-Stem™, une technologie révolutionnaire qui répond aux défis critiques de la production efficace de thérapies cellulaires de haute qualité à grande échelle. Le système fermé permet à la fois l'amplification et la différenciation des cellules. Le programme Parkinson est la première application de cette technologie utilisant des cellules souches pluripotentes induites (iPSC) qui sont différenciées en microtissus 3D prêts à être greffés contenant des neurones dopaminergiques matures.

Détails de la présentation :

Visite guidée des affiches - Thérapie pour la maladie de Parkinson #P_03 (GPT)

Date et heure : 20 mai 2024, 15 h 30 à 16 h 30

