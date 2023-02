Tremblement de terre en Turquie et en Syrie : Lancement d'un marché d'aide en ligne pour gagner de précieuses minutes dans la réponse humanitaire

LONDRES, 16 février 2023 /PRNewswire/ -- Alors que le nombre de morts en Turquie atteint les 36 000, le marché d'aide en ligne « Respondlocal » est lancé en Turquie pour accélérer la réponse humanitaire. La plateforme en ligne, lancée par la startup technologique NeedsList en collaboration avec Google.org, encourage les partenaires locaux à publier leurs besoins et à se mettre en relation avec des fournisseurs en seulement quelques minutes, afin de hâter la réponse humanitaire.

La plateforme, qui sera administrée par le partenaire local Field Ready, permettra aux organisations locales de publier les besoins de leurs communautés et de les mettre en relation avec des donateurs, des organisations à but non lucratif à grande échelle et des entreprises du secteur privé ; gagnant ainsi des minutes et des heures précieuses alors que la situation s'aggrave.

En plus de gérer la plateforme, Field Ready travaille déjà dans la région du nord-ouest de la Syrie, et continuera de créer et de distribuer des panneaux d'isolation et des carreaux d'isolation de sol à des milliers de personnes pour les protéger du froid hivernal, une question primordiale alors que les températures chutent. L'organisation déploiera également des « airbags de secours » fabriqués à partir de matériaux récupérés et recyclés localement (notamment des airbags de véhicules déployés) qui peuvent soulever de lourds débris et aider à libérer les personnes piégées sous des décombres.

La plateforme a fait ses preuves dans des crises humanitaires à travers le monde, fournissant plus de 19 millions de dollars d'aide à plus de 500 000 bénéficiaires dans 25 pays, notamment en soutenant la relocalisation de réfugiés afghans, ukrainiens et vénézuéliens aux États-Unis, et en fournissant des EPI contre le COVID fabriqués localement aux soignants travaillant pour les réfugiés au Bangladesh, en Irak, en Ouganda et au Kenya. Elle a également été récemment lancée en Ukraine, permettant aux partenaires locaux de participer à une réponse humanitaire complexe.

Le lancement de la plateforme en Turquie aidera dans le cadre de la situation d'urgence actuelle en Syrie et en Turquie après les tremblements de terre dévastateurs, mais sera également une solution à long terme aux problèmes de coordination en Syrie, qui est impliquée dans une guerre depuis une décennie.

RespondLocal a récemment été mise à niveau pour le déploiement mondial d'une équipe de 7 Google.org Fellows qui ont renforcé les fonctionnalités de sécurité, créé une traduction dynamique dans cinq langues, amélioré les comptes-rendus et simplifié l'accès.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur https://respondlocal.neesdlist.co

Notes aux rédacteurs

● Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web sur www.needslist.co ou envoyez un e-mail à [email protected] ou à [email protected] pour organiser une interview avec Jen Carter, responsable mondiale de la technologie chez Google.org.

SOURCE NeedsList