Três Bocellis e muitos instrumentos em uma celebração da vida em Hegra: A Comissão Real de AlUla

As músicas incluíam as mais pedidas de Puccini, sucessos do mais recente álbum do artista, Believe, bem como músicas do Greatest Showman e de Carousel. Nenhuma apresentação de Bocelli seria completa sem um bis de Time to Say Goodbye e os fãs, tanto no evento, quanto os milhões assistindo ao vivo na MBC1 no MENA e no canal artistas do YouTube globalmente, não se decepcionaram.