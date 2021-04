Trois Bocellis et de nombreux instruments dans une célébration de la vie à Hegra : La Commission royale pour AlUla

Les chansons comprenaient des favoris de Puccini , des succès de l'album le plus récent de l'artiste, Believe , ainsi que des chansons de Greatest Showman et Carousel. Aucun spectacle de Bocelli ne serait complet sans un rappel de Time to Say Goodbye et les fans présents à l'événement et les millions de téléspectateurs qui ont suivi en direct sur MBC1 dans la région MENA et sur la chaîne YouTube de l'artiste dans le monde n'ont pas été déçus.

Outre la prestation surprise de la jeune Virginia Bocelli, le maître ténor a été rejoint par les musiciens de l'Arabian Philharmonic et les invités spéciaux Loren Allred, Matteo Bocelli, la soprano Francesca Maionchi, avec Eugene Kohn au piano.

On dit que ce génie de la musique est capable de jouer de n'importe quel instrument et il l'a prouvé à son arrivée à l'aéroport international d'AlUla en interprétant O sole mio sur un Qanoun, ou cithare.

Bocelli a déclaré que le concert était une célébration de la vie et de la musique : « Notre planète est belle et la musique est le grand unificateur du monde, donc ce moment pour nous a été de répandre un peu de joie alors que nous voyons tous la lumière au bout du tunnel et attendons avec impatience de profiter à nouveau de la musique ensemble. »

Ce concert marque la troisième année consécutive où Bocelli se produit à AlUla, après avoir enchanté le public lors des deux précédents festivals Winter at Tantora. Cependant, c'est la première fois que l'ancienne ville d'Hegra sera le cadre d'un événement musical de ce calibre.

Hégra, construite au premier siècle avant Jésus-Christ par le royaume nabatéen, est une ancienne cité du désert abritant des milliers de tombes taillées dans des montagnes de grès. Au moins 100 tombes présentent des façades sculptées élaborées, signature des habiles artisans nabatéens.

Bocelli a ajouté que se produire dans un tel cadre était un moment très spécial pour la famille et pour tous les musiciens sur scène : « Être ici en train de créer un morceau d'histoire dans un cadre aussi inspirant et aussi riche en ingéniosité humaine, en patrimoine et en culture est vraiment un moment que nous n'oublierons jamais. »

Le maestro Bocelli se rendra directement d'AlUla, en Arabie Saoudite, à Gênes, en Italie, pour enregistrer l'opéra Otello, de Giuseppe Verdi.

La Commission royale pour AlUla (RCU) s'est engagée à préserver et à développer AlUla, une région d'une importance naturelle et culturelle exceptionnelle dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Le plan à long terme de l'UCR définit une approche responsable, durable et sensible du développement urbain et économique, qui préserve le patrimoine naturel et historique de la région.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1484330/AlUla_Saudi_Arabia_Bocelli.jpg

Video - https://drive.google.com/drive/folders/11lrSFQHRbyI1eP84dFo_4QUPFcY4zZIR

Images - WeTransfer: https://wetransfer.com/downloads/7cb76063f899f1b06153020f5dd3b72220210408204008/d1c8acdad9435c9d3b78273157c0695820210408204106/633b75

SOURCE The Royal Commission For AlUla, Kingdom of Saudi Arabia