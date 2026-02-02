Tres de los principales abogados de la Asociación de Becker, Michael C. Gongora, Lilliana Farinas-Sabogal y Adam Cervera, se unen a Association Law Group (alg)

MIAMI, 23 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En un desarrollo significativo para el sector legal de la asociación comunitaria de Florida, los abogados veteranos de Becker & Poliakoff Michael C. Gongora, Lilliana Farinas-Sabogal y Adam Cervera han dejado el bufete para unirse a Association Law Group (alg), un bufete de abogados de condominios/HOA de primer nivel propiedad del destacado abogado de bienes raíces, Ben Solomon. El trío, ampliamente considerado como uno de los principales abogados de asociaciones comunitarias en Florida, aporta décadas de experiencia representando a asociaciones de condominios, propietarios y cooperativas. Tanto Góngora como Farinas-Sabogal están certificadas por la Junta de Abogados de Florida en Derecho de Condominios y Desarrollo Planificado.

Su movimiento marca uno de los cambios de talento más notables de los abogados en la industria en los últimos años. Colectivamente, Góngora, Farinas-Sabogal y Cervera han representado a cientos de asociaciones de condominios y propietarios de viviendas en toda Florida y han desempeñado un papel clave en la configuración del gobierno de la asociación, los litigios y el cumplimiento normativo durante décadas. Con la incorporación de Góngora, Fariñas-Sabogal y Cervera, alg fortalece significativamente sus capacidades de asesoría general, litigios y asesoría y anticipa la incorporación de cientos de nuevos clientes de asociaciones.

"Esta decisión refleja nuestra visión compartida para el futuro de la práctica legal de la asociación", declaró Michael Gongora. "Association Law Group proporciona la plataforma, el liderazgo y la cultura centrada en el cliente que nos permite continuar brindando el más alto nivel de servicio a nuestros clientes mientras innovamos en la forma en que las asociaciones están representadas".

"El compromiso de alg con sus clientes, la capacidad de respuesta y las soluciones prácticas se alinean perfectamente con nuestros valores y estamos entusiasmados de continuar esas relaciones bajo la bandera de alg", afirmó Adam Cervera.

Lilliana Farinas-Sabogal agregó: "Unirse a alg representa una oportunidad para construir algo transformador para nuestros clientes de la asociación en todo el estado. El impulso detrás de alg es innegable ".

Góngora, ex vicealcaldesa y comisionada de Miami Beach, y Cervera, miembro de la Junta Escolar del Condado de Broward, también aportan experiencia del gobierno local en la representación de clientes.

Alg, dirigida por el fundador Ben Solomon, ha surgido en los últimos 20 años como una fuerza importante en la representación de las asociaciones comunitarias en Florida. Conocida por su defensa agresiva, su enfoque moderno y sus innovaciones, alg ha podido competir con firmas más grandes como Becker al tiempo que atrae a los mejores abogados con talento como Góngora, Farinas-Sabogal y Cervera.

"Michael, Lilliana y Adam son abogados de élite y líderes respetados en nuestro campo", dijo el socio gerente de alg, Ben Solomon. "Su decisión de unirse a alg es un testimonio de nuestra misión y nuestro compromiso de redefinir la ley de asociaciones. Nos enorgullece darles la bienvenida a ellos y a las muchas asociaciones que eligen seguir adelante con nosotros ".

Acerca de Association Law Group (alg)

Association Law Group (alg) es un bufete de abogados de primer nivel dedicado exclusivamente a representar asociaciones de condominios, propietarios y cooperativas. Alg tiene oficinas en Brickell/Miami, Fort Lauderdale y Boca Ratón, Florida. Con más de 15 abogados, alg tiene un total combinado de más de 250 años de experiencia legal representando a clientes en asuntos que incluyen la preparación de avisos, contratos, enmiendas, interpretación de leyes y documentos rectores, manejo de reuniones, aplicación de infracciones, cobros, litigios y asesoramiento sobre cuestiones operativas. Durante 20 años, alg ha obtenido resultados positivos para sus clientes a un precio razonable.

www.ALG-FIRM.com [email protected] 305-938-6922

