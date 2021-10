Tres fuentes de energía sostenibles conducirán la siguiente clase de buques de Royal Caribbean Group hacia el futuro

MIAMI, 25 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- El primer buque híbrido de la industria de los cruceros será presentado el verano de 2023 como parte de la marca de cruceros ultralujosos Silversea Cruises de Royal Caribbean Group (NYSE: RCL). La nueva clase de barcos, conocida como "Project Evolution", funcionará utilizando un trío de fuentes de energía que incluyen un sistema de celdas de combustible, tecnología de baterías y motores de combustible dobles con el uso de gas natural licuado (GNL) como combustible principal. Esta solución híbrida, que utiliza tecnología de celdas de combustible, permite que el buque esté libre de emisiones locales mientras se encuentra en puerto, lo que constituye otra innovación en la industria.

"La clase de barcos más reciente de Silversea es un gran avance en nuestro compromiso con el diseño sostenible de los buques y con nuestro proceso de reducción de la huella ambiental", señaló Richard Fain, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean Group. "Hace varios años anunciamos por primera vez nuestras ambiciones en materia de celdas de combustible. Nos enorgullece presentar, por medio de la dedicación y la perseverancia, el primer buque con tecnología de celdas de combustible a gran escala capaz de lograr operaciones portuarias sin emisiones".

"La incorporación de las celdas de combustible en nuestros buques ahora es un ejemplo de cómo Royal Caribbean Group se prepara para emplear nuevas tecnologías en el marco de nuestro avance hacia un futuro no basado en carbono", continuó Fain. "Este enfoque pionero se basa en nuestro espíritu de innovación".

La nueva tecnología híbrida no solo ayuda en el puerto, sino que también permite que Project Evolution logre una reducción general del 40 % en sus emisiones de gases de efecto invernadero por habitación doble en comparación con la clase anterior de buques de la marca. También se prevé que esta clase de buques alcance un Índice de Diseño de Eficiencia Energética (EEDI) aproximadamente un 25 % mejor que los requerimientos aplicables de la Organización Marítima Internacional (OMI).

"Estar a la vanguardia del diseño y la innovación sostenibles del transporte marítimo es una prueba de la motivación de nuestro equipo por la mejora continua", señaló Roberto Martinoli, presidente y director ejecutivo de Silversea Cruises. "Estos avances apoyan nuestro deseo de mostrar el mundo a nuestros huéspedes y de hacerlo de manera consciente y responsable con el medio ambiente".

Royal Caribbean Group ya es conocida por contar con una sólida cartera de tecnologías que mejoran la eficiencia energética, el tratamiento de residuos y la gestión del agua. Este progreso constante sigue arraigado en el mantra de mejora continua de la empresa. Impulsará el futuro del Grupo a medida que se disponga de soluciones alternativas no basadas en carbono para apoyar su proceso general de descarbonización.

El conjunto completo de iniciativas de Project Evolution, desarrollado en colaboración con Meyer Werft Shipyard, aportará eficiencia energética a un nuevo nivel e incluirá tanto las primeras iniciativas en su clase como las características exitosas que se incorporaron anteriormente, tales como:

Sistema de celdas de combustible : esta tecnología basada en hidrógeno complementará la principal fuente de energía y transportará la carga hotelera total del buque —hasta cuatro megavatios—, la primera instalación de celdas de combustible a gran escala en el mar en la industria de los cruceros.

: esta tecnología basada en hidrógeno complementará la principal fuente de energía y transportará la carga hotelera total del buque —hasta cuatro megavatios—, la primera instalación de celdas de combustible a gran escala en el mar en la industria de los cruceros. GNL (Gas Natural Licuado) : al ser un combustible más limpio, los sistemas de propulsión alimentados con GNL emiten menos CO2 y un 97 % menos de partículas que el combustible normal utilizado en los buques.

: al ser un combustible más limpio, los sistemas de propulsión alimentados con GNL emiten menos CO2 y un 97 % menos de partículas que el combustible normal utilizado en los buques. Batería : un banco de baterías ayuda a optimizar el sistema general de potencia del buque, lo que permite ahorrar combustible.

: un banco de baterías ayuda a optimizar el sistema general de potencia del buque, lo que permite ahorrar combustible. De residuos a energía : el Sistema de Microgasificación Automática (MAGS) desarrollado recientemente reduce el volumen de residuos a bordo, lo que resulta en menores emisiones de incineración.

: el Sistema de Microgasificación Automática (MAGS) desarrollado recientemente reduce el volumen de residuos a bordo, lo que resulta en menores emisiones de incineración. Progreso hacia la construcción neutra en carbono: en asociación con Meyer Werft Shipyard, Project Evolution está cuidadosamente diseñado y construido teniendo en consideración la huella de carbono de la construcción del buque y creando una vía hacia la reducción general.

Royal Caribbean Group ha invertido en su compromiso con la sostenibilidad durante más de 30 años. En alianza con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en 2016, la compañía estableció objetivos de sostenibilidad específicos, ambiciosos y mensurables para 2020 a fin de reducir su huella ambiental y aumentar el turismo sostenible, el respeto por las comunidades costeras y el patrimonio cultural, así como apoyar el trabajo a nivel mundial de la WWF por la conservación de los océanos.

Además, la empresa sigue abogando por las prácticas sostenibles a nivel mundial, lo que incluye la colaboración con el Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sostenible de las Naciones Unidas y el compromiso de cumplir la promesa del Acuerdo de París a través de una alianza con la coalición We Are Still In.

Para obtener más información sobre los esfuerzos de sostenibilidad de Royal Caribbean Group, visite https://sustainability.rclcorporate.com/.

Acerca de Royal Caribbean Group

Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) es una de las principales empresas de cruceros en el mundo y cuenta con una flota global de 60 buques que viajan a más de 800 destinos en todo el mundo. Royal Caribbean Group es propietaria y operadora de tres galardonadas marcas de cruceros: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y Silversea Cruises, y es también propietaria del 50 % de una empresa conjunta que opera TUI Cruises y Hapag-Lloyd Cruises. Juntas, las marcas tienen otros 13 buques en pedido al 30 de junio de 2021. Obtenga más información en www.royalcaribbeangroup.com o www.rclinvestor.com.

Acerca de Silversea Cruises

Parte de Royal Caribbean Group, Silversea Cruises es reconocida como innovadora en la industria de los cruceros ultralujosos y ofrece a los huéspedes las comodidades de los grandes buques a bordo de sus íntimas naves con todo tipo de suites: Silver Shadow, Silver Whisper, Silver Spirit, Silver Muse y Silver Moon, todas diseñadas para brindar una atmósfera de convivencia y elegancia casual. Con la inclusión de los buques de expedición Silver Origin, Silver Wind, Silver Explorer y Silver Cloud, los itinerarios de Silversea abarcan los siete continentes y presentan cruceros mundiales de lujo que recorren el Mediterráneo, el Caribe, las Galápagos, ambas regiones polares y cientos de destinos fascinantes en medio. Silversea también espera con ansias el lanzamiento de tres nuevos buques de lujo: Silver Dawn y dos barcos de la clase Evolution. Visite el blog de Silversea, Discover, y suscríbase para recibir el contenido más reciente directamente en su bandeja de entrada.

